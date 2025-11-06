„Bad Influencer“ Staffel 2: Ist eine Fortsetzung der Netflix-Serie geplant?

Die erste Staffel von „Bad Influencer“ fesselt ihr Publikum mit scharfem Humor und packender Spannung. Wird es Staffel 2 geben?

Die neue Netflix-Serie „Bad Influencer“

Seit dem 31. Oktober 2025 zieht „Bad Influencer“ auf Netflix das Publikum in seinen Bann. Die südafrikanische Dramaserie vereint Elemente aus Krimi, Satire und gesellschaftskritischem Erzählen. Durch ihre Mischung aus Nervenkitzel, Witz und sozialem Kommentar hat sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

„Bad Influencer“ im Stream Streaming-Start: 31.10.2025

Genre: Drama, Krimi

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

BK (Jo-Anne Reyneke) ist alleinerziehende Mutter und versucht ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf gefälschter Designer-Taschen zu sichern. Zusammen mit Influencerin Pinky (Cindy Mahlangu) baut sie ihr Online-Business zu einem erfolgreichen, aber riskanten Untergrundunternehmen aus. Zwischen Glanz, Social-Media-Ruhm und Betrug geraten die beiden schon bald ins Kreuzfeuer von Verbrechern, der Polizei und ihren eigenen Träumen.

Kommt „Bad Influencer“ Staffel 2?

Derzeit steht noch nicht fest, ob Netflix „Bad Influencer“ um eine zweite Staffel verlängern wird. Wie bei zahlreichen Produktionen spielen vor allem die Streamingzahlen eine Rolle. Netflix wird die Zahlen genau auswerten, bevor eine Entscheidung verkündet wird. Falls eine Fortsetzung grünes Licht erhält, ist mit neuen Folgen frühestens im Jahr 2026 zu rechnen.

Viel Potenzial für eine zweite Staffel

Das Universum von „Bad Influencer“ bietet ideale Voraussetzungen für eine Fortsetzung: Die Mischung aus Social-Media-Satire, organisierter Kriminalität und persönlichen Abgründen liefert reichlich Potenzial für neue Handlungsstränge. Besonders das kontrastreiche Gespann BK und Pinky ließe sich in einer zweiten Staffel noch intensiver erkunden.

Mit ihrem zeitgemäßen Fokus auf Influencer-Kultur und die trügerische Glitzerwelt der Ökonomie stellt die Serie aktuelle Themen in den Mittelpunkt. Ob Netflix jedoch den Schritt zu einer offiziellen Verlängerung wagt, bleibt vorerst offen.