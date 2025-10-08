„Baller League“ Season 4: Neue Teams und Rückkehr nach NRW

Es wird wieder gekickt: Season 4 der Baller League geht los und ihr könnt euch auf einige Änderungen einstellen. Hier erfahrt ihr, was neu ist, welche Teams sowie Manager dabei sind und wo ihr die Übertragung seht.

Offizieller Start der Season 4

Laut den Verantwortlichen der Baller League startet die vierte Saison der Kleinfeld-Liga am Montag, dem 3. November 2025. Wie gewohnt werden alle darauffolgenden Spieltage ebenfalls montags stattfinden.

Rückkehr nach Köln: Tickets fürs Event

Für Season 3, die im März 2025 startete, zog die Baller League in eine eigene Halle in Berlin. Mit Season 4 kehrt sie nach Köln in das XPOST zurück. Die beliebte Eventlocation in NRW soll noch mehr Platz als die Motorworld oder die Halle am Tempelhofer Feld in Berlin bieten.

Wer sich über die Rückkehr nach NRW freut und auf der Suche nach Tickets für die Baller League ist, kann sich schon jetzt für 15 Euro einen Sitz- oder Stehplatz im XPOST sichern.

Schaut euch hier den Trailer zu Season 4 mit Lukas Podolski an:

Neue Teams und Manager der Baller League

In den bisherigen Seasons traten 12 Teams gegeneinander an. Wie viele es für Season 4 sein werden, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht bekannt. Fest steht, dass mit 318 United ein neues Team unter der Führung von MMA-Kämpfer Islam Dulatov teilnimmt.

Auch Marco Reus, derzeit bei LA Galaxy unter Vertrag, wird Manager eines neuen Teams in Season 4 der Baller League. Der Name seines Teams und ein potenzieller Co-Manager stehen noch nicht fest.

Diese Teams und Manager waren letzte Saison vertreten und werden voraussichtlich auch in Season 4 dabei sein:

Beton Berlin mit Kontra K und Tomas Zorn

mit Kontra K und Tomas Zorn Calcio Berlin mit Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn

mit Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn Eintracht Spandau mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno)

mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno) FC Nitro mit Nader El-Jindaoui

mit Nader El-Jindaoui Gönrgy Allstars mit MontanaBlack (Marcel Eris) und UnsympathischTV (Sascha Hellinger)

mit MontanaBlack (Marcel Eris) und UnsympathischTV (Sascha Hellinger) Golden XI mit Christoph Kramer, Florian Neuhaus und Okan-Tamer Özbay

mit Christoph Kramer, Florian Neuhaus und Okan-Tamer Özbay Hollywood United mit Max Kruse und Knossi (Jens Knossalla)

mit Max Kruse und Knossi (Jens Knossalla) Käfigtiger FC mit Kevin-Prince Boateng und Abdi Rackzman

mit Kevin-Prince Boateng und Abdi Rackzman Las Ligas Ladies mit Jule Brand und Ana Maria Marković

mit Jule Brand und Ana Maria Marković Protatos mit Lars Holzi und Spidey Lucas von „Brotatos“

mit Lars Holzi und Spidey Lucas von „Brotatos“ Streets United mit Lukas Podolski

mit Lukas Podolski VfR Zimbos mit Gamerbrother (Simon Schildgen) und Tisi Schubech (Simon Bechtold und Timo Schulz)

Übertragung, Streams und TV

Wer Season 4 verfolgen will, kann sich die Spieltage live und kostenlos auf dem offiziellen Twitch-Kanal der Baller League anschauen. Alternativ läuft die Kleinfeld-Liga im Free-TV auf ProSieben MAXX.

Die Highlights der Spiele und das Minispiel um den Extrapunkt werden außerdem in verkürzter Form auf dem offiziellen YouTube-Kanal geteilt.

