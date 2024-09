Ballern mit den Jungs: Dieser neue Shooter wird mein Gaming-Highlight

Am 09. September erscheint der Shooter Warhammer 40,000: Space Marine 2 für PC und Konsole – ein Spiel, auf das mich vor allem aus einem Grund freue: den Koop-Modus.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Warhammer ist mein persönlicher Heilsbringer

Auf den kommenden Shooter Warhammer 40,000: Space Marine 2 kann man sich aus vielen Gründen freuen: Sei es die fette Grafik, die spektakuläre Action oder ganz einfach, weil man das Warhammer-Universum mit seiner reichen Lore liebt. Ich hingegen freue mich auf das Game, weil ich die Kampagne mit meinem besten Kumpel durchspielen kann. Der Online-Koop-Modus macht es möglich.



Den offiziellen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Official Trailer

Es gibt zwar regelmäßig tolle Multiplayer-Spiele (Helldivers 2 zum Beispiel), aber handfeste Koop-Games, bei denen ich gemeinsam mit Freunden eine tolle Story erlebe, sind leider eine Seltenheit geworden – ganz besonders, wenn wir kleine Indie-Spiele außen vor lassen und uns eher auf den Blockbuster-Bereich fokussieren.



2024 sind zwar einige große Spiele mit Koop-Kampagne erschienen, aber die waren allesamt enttäuschend: Ubisofts Skull & Bones ist zu Recht abgesoffen, South Park: Snow Day war ein schlechter Witz und über Suicide Squad: Kill the Justice League legen wir besser den Mantel des Schweigens.



Warhammer 40,000: Space Marine 2 wirkt da wie ein Silberstreifen am Horizont. Die Previews haben den Shooter bereits in den höchsten Tönen gelobt und das steigert meine Vorfreude enorm. Da bin ich dann auch gerne bereit, direkt zum Release am 09. September zuzuschlagen.

Ein Koop-Modus macht jedes Spiel besser

Sowas mache ich nur selten, aber hier steht das Team-Gefühl im Vordergrund. Meiner Erfahrung nach wird jedes Spiel durch das gemeinsame Erlebnis mit einem Freund oder Freundin besser und wenn Warhammer 40,000: Space Marine 2 grundsätzlich ein tolles Spiel wird, dann wird die Koop-Kampagne der Wahnsinn.



Zumal der Shooter über die Story hinaus auch noch einen eigenen Koop-Modus bieten wird, die sogenannten Operationen. Hier kommt dann vermutlich ein ähnliches Spielgefühl wie im Horde-Modus von Gears of War auf oder vielleicht geht dieser Modus auch mehr in die Richtung von Warhammer: Vermintide 2 oder den Klassiker Left 4 Dead.



So oder so, die ersten Tage nach dem Release wird schön die Kampagne mit meinem besten Kumpel geballert. Da wird dann gelacht, geschrien und persönliche Gaming-Geschichte geschrieben.

