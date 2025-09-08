Bart, Lisa oder lieber Vampir? So macht ihr euch zur Simpsons-Figur mit ChatGPT

Wollt ihr eigene Simpsons-Bilder mit ChatGPT erstellen oder eure Fotos in die Simpsons-Welt importieren? Wir helfen euch mit Prompts, die wir selbst sehr gut finden und erklären euch, was geht und was das Urheberrecht verbietet.

Eigene Bilder mit ChatGPT in Simpsons-Figuren umwandeln

Wir haben für euch drei spezifische Prompts erstellt, mit denen ihr euch in verschiedene Szenarien in Springfield zaubern könnt. Bedenkt, dass ihr sie nach Bedarf anpassen könnt. Zum Beispiel könnt ihr bei dem Halloween-Prompt die Verkleidung von Vampir zu Zombie wechseln. Auch das Format lässt sich anpassen. Anstatt 16:9 könnt ihr 2:1 wählen.

Das persönliche Simpsons-Porträt: Selfie als gelbe Kultfigur in HD

Prompt zum Kopieren in ChatGPT:

„Verwandle mein Foto in eine Figur im Stil der Simpsons. Erhalte die wesentlichen Gesichtsmerkmale und Frisur, aber ändere den Hautton in den ikonischen gelben Simpsons-Ton. Nutze die typischen großen Augen, den Überbiss und die einfachen Linien des Simpsons-Stils. Die Figur trägt legere Kleidung ähnlich der Serie, vor einem bunten Hintergrund, der an Springfield erinnert. Format 16:9 und HD-Qualität.“

Fangen wir einfach an: Lina als Simpsons-Figur in Springfield. (© GIGA / KI-generiert)

Werdet zum frechen Bart Simpson mit Skateboard

Prompt zum Kopieren in ChatGPT:

„Verwandle mein Foto in eine Simpsons-Figur im Stil von Bart Simpson. Erhalte die wesentlichen Gesichtsmerkmale und die Frisur der Person, passe sie aber an Barts frechen Gesichtsausdruck und jugendliches Aussehen an. Nutze den typischen gelben Simpsons-Hautton und Barts übliches Outfit: rotes T-Shirt, blaue Shorts, blaue Turnschuhe und ein Skateboard in der Hand. Der Hintergrund soll an eine einfache Vorstadtszene in Springfield erinnern.“

Hier darf es schon etwas schwerer sein: Lina als Bart Simpson. (© GIGA / KI-generiert)

Bereit für Halloween in Springfield!

Prompt zum Kopieren in ChatGPT:

„Verwandle mein Foto in eine Simpsons-Figur im gruseligen Halloween-Treehouse of Horror-Stil. Erhalte meine erkennbaren Gesichtsmerkmale und Frisur, gib mir aber ein unheimliches, gespenstisches oder monsterhaftes Aussehen, wie es für Simpsons-Halloween-Specials typisch ist. Nutze den gelben Simpsons-Hautton mit dunklen Schatten und unheimlicher Beleuchtung. Kleide mich in ein Halloween-Kostüm als Vampir, vor einem Hintergrund mit einem Friedhof, der an Springfield und die Treehouse of Horror-Episoden erinnert. Format 2:1, HD-Qualität.“

Es darf auch mal etwas extravagant sein: Lina als Vampir, wie in einer Halloween-Episode von The Simpsons. (© GIGA / KI-generiert)

Wie sieht es in dem Fall mit den Urheberrechten aus?

Ihr habt ein Selfie oder ein Bild von euch und wollt es in eine Simpsons-Figur verwandeln? Hierbei habt ihr urheberrechtlich aktuell etwas Freiraum, da es sich um ein Pastiche handelt.

Parodie, Karikatur, Pastiche (§ 51a UrhG): erlaubt die Übernahme fremder Werke zum Zweck der Parodie, der Karikatur oder der Pastiche. Erforderlich ist, dass das neue Werk sich erkennbar auf das Original bezieht, aber zugleich eine eigenständige Aussage trifft. Weiterhin muss die Nutzung angemessen sein und darf die berechtigten Interessen des Urhebers nicht unzumutbar verletzen (z. B. durch eine entstellende oder diffamierende Darstellung). Insgesamt muss ein gewisser Abstand zum Original gewahrt werden. Achtung: Bild-Quelle nennen! Selbst wenn eine Schranke greift, muss man bei einer Veröffentlichung des bearbeiteten Werks in der Regel die Quelle und den Urheber nennen.“ (Quelle: erlaubt die Übernahme fremder Werke zum Zweck der Parodie, der Karikatur oder der Pastiche. Erforderlich ist, dass das neue Werk sich erkennbar auf das Original bezieht, aber zugleich eine eigenständige Aussage trifft. Weiterhin muss die Nutzung angemessen sein und darf die berechtigten Interessen des Urhebers nicht unzumutbar verletzen (z. B. durch eine entstellende oder diffamierende Darstellung). Insgesamt muss ein gewisser Abstand zum Original gewahrt werden.Selbst wenn eine Schranke greift, muss man bei einer Veröffentlichung des bearbeiteten Werks in der Regel die Quelle und den Urheber nennen.“ (Quelle: Prigge Recht Rechtsanwältin Sophie Hartmann

Bedenkt bitte, dass diese Schranken lediglich unter engen Voraussetzungen gelten und keine pauschale Erlaubnis für jede Fan-Kunst oder alle KI-Bilder darstellen.

Bekannte Simpsons-Figuren mit ChatGPT erstellen – lieber nicht!

Die einfachste Möglichkeit, spezifische Bilder von Simpsons-Figuren mit ChatGPT zu erstellen, ist es, eine JSON-Datei zu verwenden. Dabei handelt es sich um einen Code, mit dem ihr ein Bild ganz genau beschreiben könnt.

Dafür könnt ihr ein Simpsons-Bild nehmen, das bereits dem ähnelt, was ihr erstellen wollt. Dann lasst ihr ChatGPT daraus eine JSON-Datei erstellen. Dann passt ihr die Details so an, dass sie dem entsprechen, was ihr auf dem Bild sehen wollt.

Ihr könnt jedes Detail anpassen. Zum Beispiel könnt ihr den Charakter ändern, seine Kleidung, die Pose und die Accessoires, die er bei sich trägt. Ihr könnt auch einfach nur die Farbe des T-Shirts anpassen.

Wir erklären es hier, weil es kein Geheimnis ist. Wir wollen euch dennoch davon abraten, denn damit verletzt ihr das Urheberrecht. Es kann sein, dass ChatGPT trotzdem kein Bild von der gewünschten Simpsons-Figur erstellt, weil es der KI aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt ist. Außerdem dürft ihr solche Bilder nicht auf Social Media und ähnlichen Kanälen verbreiten oder öffentlich zugänglich machen. Damit würdet ihr das Urheberrecht verletzen.

„Wer bestehende Bilder, Designs oder Logos als Input verwendet, riskiert Urheberrechtsverletzungen – besonders, wenn das Ergebnis noch Ähnlichkeiten zum Original aufweist.“ (Quelle: Prigge Recht Rechtsanwältin Sophie Hartmann

