  GIGA
  Entertainment
  Streaming und TV
  4. Basketball-EM 2025 heute: Deutschland gegen Finnland im Halbfinale kostenlos im Live-Stream und TV

Basketball-EM 2025 heute: Deutschland gegen Finnland im Halbfinale kostenlos im Live-Stream und TV

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
4 min Lesezeit
Ein Moment aus dem Basketball-Testspiel zwischen Deutschland und Spanien am 23. August 2025: Daniel Theis, mit der Nummer 10 auf dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft, wirft den Basketball von der Freiwurflinie.
© Beautiful Sports, Wunderl via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Heute spielt die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Finnland, welche sie in der Gruppenphase mit 30 Punkten Abstand besiegen konnten. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Live-Stream: Deutschland gegen Finnland im Halbfinale

Deutschland ist im Halbfinale angelangt und spielt heute, um 16:00 Uhr, gegen Finnland. Die Partie seht ihr kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV
  2. 2.Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
  3. 3.Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen
  4. 3.1.Halbfinale
  5. 3.2.Viertelfinale
  6. 3.3.Achtelfinale
  7. 3.4.Gruppenphase
  8. 3.4.1.Gruppe A
  9. 3.4.2.Gruppe B
  10. 3.4.3.Gruppe C
  11. 3.4.4.Gruppe D
Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.

Zum Deutschland-Spiel im MagentaTV-Stream

Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.

Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Die Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:

  • 12. September; 16:00 Uhr: Deutschland – Finnland
  • 10. September; 20:00 Uhr: Deutschland – Slowenien
  • 6. September; 14:15 Uhr: Deutschland – Portugal
  • 3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland
  • 1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien
  • 30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland
  • 29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden
  • 27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro
Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen

Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller kommenden Spiele.

  • Halbfinale: 12. September; 2 Spiele
  • Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr
  • Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr

Halbfinale

Termin

Spiel

Ergebnis

12.9.25; 16:00 Uhr

Deutschland – Finnland

–:–

12.9.25; 20:00 Uhr

Türkei – Griechenland

–:–

Viertelfinale

Termin

Spiel

Ergebnis

9.9.25; 16:00 Uhr

Türkei – Polen

91:77

9.9.25; 20:00 Uhr

Litauen – Griechenland

76:87

10.9.25; 16:00 Uhr

Finnland – Georgien

93:73

10.9.25; 20:00 Uhr

Deutschland – Slowenien

99:91

Achtelfinale

Termin

Spiel

Ergebnis

6.9.25; 11:00 Uhr

Türkei – Schweden

85:79

6.9.25; 14:15 Uhr

Deutschland – Portugal

85:58

6.9.25; 17:30 Uhr

Litauen – Lettland

88:79

6.9.25; 20:45 Uhr

Serbien – Finnland

86:92

7.9.25; 11:00 Uhr

Polen – Bosnien-Herzegowina

80:72

7.9.25; 14:15 Uhr

Frankreich – Georgien

70:80

7.9.25; 17:30 Uhr

Italien – Slowenien

77:84

7.9.25; 20:45 Uhr

Griechenland – Israel

84:79

Gruppenphase

Gruppe A

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

TUR

5 | 5 | 0

549:359 (+100)

10

2

SRB

5 | 4 | 1

434:368 (+66)

9

3

LVA

5 | 3 | 2

412:384 (+28)

8

4

PRT

5 | 1 | 4

315:368 (-53)

7

5

EST

5 | 2 | 3

352:397 (-45)

6

6

CZE

5 | 0 | 5

338:434 (-96)

5

Termin

Spiel

Ergebnis

27.8.25; 13:45 Uhr

Tschechien – Portugal

50:62

27.8.25; 17:00 Uhr

Lettland – Türkei

73:93

27.8.25; 20:15 Uhr

Serbien – Estland

98:64

29.8.25; 13:45 Uhr

Türkei – Tschechien

92:78

29.8.25; 17:00 Uhr

Estland – Lettland

70:72

29.8.25; 20:15 Uhr

Portugal – Serbien

69:80

30.8.25; 13:45 Uhr

Tschechien – Estland

75:89

30.8.25; 17:00 Uhr

Lettland – Serbien

80:84

30.8.25; 20:15 Uhr

Türkei – Portugal

95:54

1.9.25; 13:45 Uhr

Estland – Türkei

64:84

1.9.25; 17:00 Uhr

Portugal – Lettland

62:78

1.9.25; 20:15 Uhr

Serbien – Tschechien

82:60

3.9.25; 13:45 Uhr

Estland – Portugal

65:68

3.9.25; 17:00 Uhr

Tschechien – Lettland

75:109

3.9.25; 20:15 Uhr

Türkei – Serbien

95:90

Gruppe B

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

DEU

5 | 5 | 0

529:365 (+164)

10

2

LTU

5 | 4 | 1

431:393 (+38)

9

3

FIN

5 | 3 | 2

426:406 (+20)

8

4

SWE

5 | 1 | 4

403:418 (-15)

6

5

MNE

5 | 1 | 4

378:455 (-77)

6

6

GBR

5 | 1 | 4

354:484 (-130)

6

Termin

Spiel

Ergebnis

27.8.25; 12:30 Uhr

Großbritannien – Litauen

70:94

27.8.25; 15:30 Uhr

Montenegro – Deutschland

76:106

27.8.25; 19:30 Uhr

Schweden – Finnland

90:93

29.8.25; 12:30 Uhr

Deutschland – Schweden

105:83

29.8.25; 15:30 Uhr

Litauen – Montenegro

94:67

29.8.25; 19:30 Uhr

Finnland – Großbritannien

109:79

30.8.25; 12:30 Uhr

Litauen – Deutschland

88:107

30.8.25; 15:30 Uhr

Großbritannien – Schweden

59:78

30.8.25; 19:30 Uhr

Montenegro – Finnland

65:85

1.9.25; 12:30 Uhr

Schweden – Montenegro

81:87

1.9.25; 15:30 Uhr

Deutschland – Großbritannien

120:57

1.9.25; 19:30 Uhr

Finnland – Litauen

78:81

3.9.25; 12:30 Uhr

Montenegro – Großbritannien

83:89

3.9.25; 15:30 Uhr

Litauen – Schweden

74:71

3.9.25; 19:30 Uhr

Finnland – Deutschland

61:91

Gruppe C

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

GRC

5 | 4 | 1

432:354 (+78)

9

2

ITA

5 | 4 | 1

396:333 (+63)

9

3

BIH

5 | 3 | 2

401:401 (+0)

8

4

GEO

5 | 2 | 3

367:386 (-19)

7

5

ESP

5 | 2 | 3

397:354 (+43)

7

6

CYP

5 | 0 | 5

295:460 (-165)

5

Termin

Spiel

Ergebnis

28.8.25; 14:00 Uhr

Georgien – Spanien

83:69

28.8.25; 17:15 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Zypern

91:64

28.8.25; 20:30 Uhr

Griechenland – Italien

75:66

30.8.25; 14:00 Uhr

Italien – Georgien

78:62

30.8.25; 17:15 Uhr

Zypern – Griechenland

69:96

30.8.25; 20:30 Uhr

Spanien – Bosnien‑Herzegowina

88:67

31.8.25; 14:00 Uhr

Georgien – Griechenland

53:94

31.8.25; 17:15 Uhr

Spanien – Zypern

91:47

31.8.25; 20:30 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Italien

79:96

2.9.25; 14:00 Uhr

Griechenland – Bosnien‑Herzegowina

77:80

2.9.25; 17:15 Uhr

Zypern – Georgien

61:93

2.9.25; 20:30 Uhr

Italien – Spanien

67:63

4.9.25; 14:00 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Georgien

84:76

4.9.25; 17:15 Uhr

Italien – Zypern

89:54

4.9.25; 20:30 Uhr

Spanien – Griechenland

86:90

Gruppe D

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

FRA

5 | 4 | 1

461:391 (+70)

9

2

POL

5 | 3 | 2

400:387 (+13)

8

3

SVN

5 | 3 | 2

469:452 (+17)

8

4

ISR

5 | 3 | 2

417:401 (+16)

8

5

BEL

5 | 2 | 3

363:403 (-40)

7

6

ISL

5 | 0 | 5

363:439 (-76)

5

Termin

Spiel

Ergebnis

28.8.25; 14:00 Uhr

Israel – Island

83:71

28.8.25; 17:00 Uhr

Belgien – Frankreich

64:92

28.8.25; 20:30 Uhr

Slowenien – Polen

95:105

30.8.25; 14:00 Uhr

Island – Belgien

64:71

30.8.25; 17:00 Uhr

Frankreich – Slowenien

103:95

30.8.25; 20:30 Uhr

Polen – Israel

66:64

31.8.25; 14:00 Uhr

Slowenien – Belgien

86:69

31.8.25; 17:00 Uhr

Israel – Frankreich

82:69

31.8.25; 20:30 Uhr

Polen – Island

84:75

2.9.25; 14:00 Uhr

Belgien – Israel

89:92

2.9.25; 17:00 Uhr

Island – Slowenien

79:87

2.9.25; 20:30 Uhr

Frankreich – Polen

83:76

4.9.25; 14:00 Uhr

Frankreich – Island

114:74

4.9.25; 17:00 Uhr

Israel – Slowenien

96:106

4.9.25; 20:30 Uhr

Polen – Belgien

69:70

