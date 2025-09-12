Basketball-EM 2025 heute: Deutschland gegen Finnland im Halbfinale kostenlos im Live-Stream und TV

Heute spielt die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Finnland, welche sie in der Gruppenphase mit 30 Punkten Abstand besiegen konnten. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.
Live-Stream: Deutschland gegen Finnland im Halbfinale
Deutschland ist im Halbfinale angelangt und spielt heute, um 16:00 Uhr, gegen Finnland. Die Partie seht ihr kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.
Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV
Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.
Zum Deutschland-Spiel im MagentaTV-Stream
Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.
Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
Die Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:
- 12. September; 16:00 Uhr: Deutschland – Finnland
- 10. September; 20:00 Uhr: Deutschland – Slowenien
- 6. September; 14:15 Uhr: Deutschland – Portugal
- 3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland
- 1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien
- 30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland
- 29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden
- 27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro
Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen
Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller kommenden Spiele.
- Halbfinale: 12. September; 2 Spiele
- Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr
- Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr
Halbfinale
Termin
Spiel
Ergebnis
12.9.25; 16:00 Uhr
Deutschland – Finnland
–:–
12.9.25; 20:00 Uhr
Türkei – Griechenland
–:–
Viertelfinale
Termin
Spiel
Ergebnis
9.9.25; 16:00 Uhr
Türkei – Polen
91:77
9.9.25; 20:00 Uhr
Litauen – Griechenland
76:87
10.9.25; 16:00 Uhr
Finnland – Georgien
93:73
10.9.25; 20:00 Uhr
Deutschland – Slowenien
99:91
Achtelfinale
Termin
Spiel
Ergebnis
6.9.25; 11:00 Uhr
Türkei – Schweden
85:79
6.9.25; 14:15 Uhr
Deutschland – Portugal
85:58
6.9.25; 17:30 Uhr
Litauen – Lettland
88:79
6.9.25; 20:45 Uhr
Serbien – Finnland
86:92
7.9.25; 11:00 Uhr
Polen – Bosnien-Herzegowina
80:72
7.9.25; 14:15 Uhr
Frankreich – Georgien
70:80
7.9.25; 17:30 Uhr
Italien – Slowenien
77:84
7.9.25; 20:45 Uhr
Griechenland – Israel
84:79
Gruppenphase
Gruppe A
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
TUR
5 | 5 | 0
549:359 (+100)
10
2
SRB
5 | 4 | 1
434:368 (+66)
9
3
LVA
5 | 3 | 2
412:384 (+28)
8
4
PRT
5 | 1 | 4
315:368 (-53)
7
5
EST
5 | 2 | 3
352:397 (-45)
6
6
CZE
5 | 0 | 5
338:434 (-96)
5
Termin
Spiel
Ergebnis
27.8.25; 13:45 Uhr
Tschechien – Portugal
50:62
27.8.25; 17:00 Uhr
Lettland – Türkei
73:93
27.8.25; 20:15 Uhr
Serbien – Estland
98:64
29.8.25; 13:45 Uhr
Türkei – Tschechien
92:78
29.8.25; 17:00 Uhr
Estland – Lettland
70:72
29.8.25; 20:15 Uhr
Portugal – Serbien
69:80
30.8.25; 13:45 Uhr
Tschechien – Estland
75:89
30.8.25; 17:00 Uhr
Lettland – Serbien
80:84
30.8.25; 20:15 Uhr
Türkei – Portugal
95:54
1.9.25; 13:45 Uhr
Estland – Türkei
64:84
1.9.25; 17:00 Uhr
Portugal – Lettland
62:78
1.9.25; 20:15 Uhr
Serbien – Tschechien
82:60
3.9.25; 13:45 Uhr
Estland – Portugal
65:68
3.9.25; 17:00 Uhr
Tschechien – Lettland
75:109
3.9.25; 20:15 Uhr
Türkei – Serbien
95:90
Gruppe B
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
DEU
5 | 5 | 0
529:365 (+164)
10
2
LTU
5 | 4 | 1
431:393 (+38)
9
3
FIN
5 | 3 | 2
426:406 (+20)
8
4
SWE
5 | 1 | 4
403:418 (-15)
6
5
MNE
5 | 1 | 4
378:455 (-77)
6
6
GBR
5 | 1 | 4
354:484 (-130)
6
Termin
Spiel
Ergebnis
27.8.25; 12:30 Uhr
Großbritannien – Litauen
70:94
27.8.25; 15:30 Uhr
Montenegro – Deutschland
76:106
27.8.25; 19:30 Uhr
Schweden – Finnland
90:93
29.8.25; 12:30 Uhr
Deutschland – Schweden
105:83
29.8.25; 15:30 Uhr
Litauen – Montenegro
94:67
29.8.25; 19:30 Uhr
Finnland – Großbritannien
109:79
30.8.25; 12:30 Uhr
Litauen – Deutschland
88:107
30.8.25; 15:30 Uhr
Großbritannien – Schweden
59:78
30.8.25; 19:30 Uhr
Montenegro – Finnland
65:85
1.9.25; 12:30 Uhr
Schweden – Montenegro
81:87
1.9.25; 15:30 Uhr
Deutschland – Großbritannien
120:57
1.9.25; 19:30 Uhr
Finnland – Litauen
78:81
3.9.25; 12:30 Uhr
Montenegro – Großbritannien
83:89
3.9.25; 15:30 Uhr
Litauen – Schweden
74:71
3.9.25; 19:30 Uhr
Finnland – Deutschland
61:91
Gruppe C
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
GRC
5 | 4 | 1
432:354 (+78)
9
2
ITA
5 | 4 | 1
396:333 (+63)
9
3
BIH
5 | 3 | 2
401:401 (+0)
8
4
GEO
5 | 2 | 3
367:386 (-19)
7
5
ESP
5 | 2 | 3
397:354 (+43)
7
6
CYP
5 | 0 | 5
295:460 (-165)
5
Termin
Spiel
Ergebnis
28.8.25; 14:00 Uhr
Georgien – Spanien
83:69
28.8.25; 17:15 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Zypern
91:64
28.8.25; 20:30 Uhr
Griechenland – Italien
75:66
30.8.25; 14:00 Uhr
Italien – Georgien
78:62
30.8.25; 17:15 Uhr
Zypern – Griechenland
69:96
30.8.25; 20:30 Uhr
Spanien – Bosnien‑Herzegowina
88:67
31.8.25; 14:00 Uhr
Georgien – Griechenland
53:94
31.8.25; 17:15 Uhr
Spanien – Zypern
91:47
31.8.25; 20:30 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Italien
79:96
2.9.25; 14:00 Uhr
Griechenland – Bosnien‑Herzegowina
77:80
2.9.25; 17:15 Uhr
Zypern – Georgien
61:93
2.9.25; 20:30 Uhr
Italien – Spanien
67:63
4.9.25; 14:00 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Georgien
84:76
4.9.25; 17:15 Uhr
Italien – Zypern
89:54
4.9.25; 20:30 Uhr
Spanien – Griechenland
86:90
Gruppe D
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
FRA
5 | 4 | 1
461:391 (+70)
9
2
POL
5 | 3 | 2
400:387 (+13)
8
3
SVN
5 | 3 | 2
469:452 (+17)
8
4
ISR
5 | 3 | 2
417:401 (+16)
8
5
BEL
5 | 2 | 3
363:403 (-40)
7
6
ISL
5 | 0 | 5
363:439 (-76)
5
Termin
Spiel
Ergebnis
28.8.25; 14:00 Uhr
Israel – Island
83:71
28.8.25; 17:00 Uhr
Belgien – Frankreich
64:92
28.8.25; 20:30 Uhr
Slowenien – Polen
95:105
30.8.25; 14:00 Uhr
Island – Belgien
64:71
30.8.25; 17:00 Uhr
Frankreich – Slowenien
103:95
30.8.25; 20:30 Uhr
Polen – Israel
66:64
31.8.25; 14:00 Uhr
Slowenien – Belgien
86:69
31.8.25; 17:00 Uhr
Israel – Frankreich
82:69
31.8.25; 20:30 Uhr
Polen – Island
84:75
2.9.25; 14:00 Uhr
Belgien – Israel
89:92
2.9.25; 17:00 Uhr
Island – Slowenien
79:87
2.9.25; 20:30 Uhr
Frankreich – Polen
83:76
4.9.25; 14:00 Uhr
Frankreich – Island
114:74
4.9.25; 17:00 Uhr
Israel – Slowenien
96:106
4.9.25; 20:30 Uhr
Polen – Belgien
69:70