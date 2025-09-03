Basketball-EM 2025 heute: Übertragung Deutschland gegen Finnland kostenlos im Live-Stream und TV

Heute findet das letzte Spiel für die deutsche Nationalmannschaft bei der Gruppenphase der FIBA EuroBasket 2025 statt – der Einzug ins Achtelfinale ist sicher. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Zum MagentaTV-Stream

Bisher konnte Deutschland jedes Spiel in der Gruppenphase klar für sich entscheiden. Heute spielt Deutschland zum Abschluss für Gruppe B um 19:30 Uhr gegen Finnland. Die Partie seht ihr kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.

Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.

Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.

Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Die aktuellen Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:

27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro

29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden

30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland

1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien

3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland

Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen

Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller geplanten Spiele.

Gruppe A

Termin Spiel Ergebnis 27.8.25; 13:45 Uhr Tschechien – Portugal 50:62 27.8.25; 17:00 Uhr Lettland – Türkei 73:93 27.8.25; 20:15 Uhr Serbien – Estland 98:64 29.8.25; 13:45 Uhr Türkei – Tschechien 92:78 29.8.25; 17:00 Uhr Estland – Lettland 70:72 29.8.25; 20:15 Uhr Portugal – Serbien 69:80 30.8.25; 13:45 Uhr Tschechien – Estland 75:89 30.8.25; 17:00 Uhr Lettland – Serbien 80:84 30.8.25; 20:15 Uhr Türkei – Portugal 95:54 1.9.25; 13:45 Uhr Estland – Türkei 64:84 1.9.25; 17:00 Uhr Portugal – Lettland 62:78 1.9.25; 20:15 Uhr Serbien – Tschechien 82:60 3.9.25; 13:45 Uhr Estland – Portugal –:– 3.9.25; 17:00 Uhr Tschechien – Lettland –:– 3.9.25; 20:15 Uhr Türkei – Serbien –:–

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 TUR 4 | 4 | 0 364:269 (+95) 8 2 SRB 4 | 4 | 0 344:273 (+71) 8 3 LVA 4 | 2 | 2 303:309 (-6) 6 4 EST 4 | 1 | 3 287:329 (-42) 5 5 PRT 4 | 1 | 3 247:303 (-56) 5 6 CZE 4 | 0 | 4 263:325 (-62) 4

Gruppe B

Termin Spiel Ergebnis 27.8.25; 12:30 Uhr Großbritannien – Litauen 70:94 27.8.25; 15:30 Uhr Montenegro – Deutschland 76:106 27.8.25; 19:30 Uhr Schweden – Finnland 90:93 29.8.25; 12:30 Uhr Deutschland – Schweden 105:83 29.8.25; 15:30 Uhr Litauen – Montenegro 94:67 29.8.25; 19:30 Uhr Finnland – Großbritannien 109:79 30.8.25; 12:30 Uhr Litauen – Deutschland 88:107 30.8.25; 15:30 Uhr Großbritannien – Schweden 59:78 30.8.25; 19:30 Uhr Montenegro – Finnland 65:85 1.9.25; 12:30 Uhr Schweden – Montenegro 81:87 1.9.25; 15:30 Uhr Deutschland – Großbritannien 120:57 1.9.25; 19:30 Uhr Finnland – Litauen 78:81 3.9.25; 12:30 Uhr Montenegro – Großbritannien –:– 3.9.25; 15:30 Uhr Litauen – Schweden –:– 3.9.25; 19:30 Uhr Finnland – Deutschland –:–

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 DEU 4 | 4 | 0 438:304 (+134) 8 2 LTU 4 | 3 | 1 357:322 (+35) 7 3 FIN 4 | 3 | 1 365:315 (+50) 7 4 MNE 5 | 1 | 3 295:366 (-71) 6 5 SWE 4 | 1 | 3 332:334 (-12) 5 6 GBR 5 | 0 | 4 265:401 (-136) 5

Gruppe C

Termin Spiel Ergebnis 28.8.25; 14:00 Uhr Georgien – Spanien 83:69 28.8.25; 17:15 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Zypern 91:64 28.8.25; 20:30 Uhr Griechenland – Italien 75:66 30.8.25; 14:00 Uhr Italien – Georgien 78:62 30.8.25; 17:15 Uhr Zypern – Griechenland 69:96 30.8.25; 20:30 Uhr Spanien – Bosnien‑Herzegowina 88:67 31.8.25; 14:00 Uhr Georgien – Griechenland 53:94 31.8.25; 17:15 Uhr Spanien – Zypern 91:47 31.8.25; 20:30 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Italien 79:96 2.9.25; 14:00 Uhr Griechenland – Bosnien‑Herzegowina 77:80 2.9.25; 17:15 Uhr Zypern – Georgien 61:93 2.9.25; 20:30 Uhr Italien – Spanien 67:63 4.9.25; 14:00 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Georgien –:– 4.9.25; 17:15 Uhr Italien – Zypern –:– 4.9.25; 20:30 Uhr Spanien – Griechenland –:–

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 GRC 4 | 3 | 1 342:268 (+75) 7 2 ITA 4 | 3 | 1 307:279 (+28) 7 3 ESP 4 | 2 | 2 311:264 (+47) 6 4 GEO 4 | 2 | 2 291:302 (-11) 6 5 BIH 4 | 2 | 2 317:325 (-8) 6 6 CYP 4 | 0 | 4 241:371 (-130) 4

Gruppe D

Termin Spiel Ergebnis 28.8.25; 14:00 Uhr Israel – Island 83:71 28.8.25; 17:00 Uhr Belgien – Frankreich 64:92 28.8.25; 20:30 Uhr Slowenien – Polen 95:105 30.8.25; 14:00 Uhr Island – Belgien 64:71 30.8.25; 17:00 Uhr Frankreich – Slowenien 103:95 30.8.25; 20:30 Uhr Polen – Israel 66:64 31.8.25; 14:00 Uhr Slowenien – Belgien 86:69 31.8.25; 17:00 Uhr Israel – Frankreich 82:69 31.8.25; 20:30 Uhr Polen – Island 84:75 2.9.25; 14:00 Uhr Belgien – Israel 89:92 2.9.25; 17:00 Uhr Island – Slowenien 79:87 2.9.25; 20:30 Uhr Frankreich – Polen 83:76 4.9.25; 14:00 Uhr Frankreich – Island –:– 4.9.25; 17:00 Uhr Israel – Slowenien –:– 4.9.25; 20:30 Uhr Polen – Belgien –:–

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 ISR 4 | 3 | 1 321:295 (+26) 7 2 POL 4 | 3 | 1 331:317 (+14) 7 3 FRA 4 | 3 | 1 347:317 (+30) 7 4 SVN 4 | 2 | 2 363:356 (+7) 6 5 BEL 4 | 1 | 3 293:334 (-41) 5 6 ISL 4 | 0 | 4 289:325 (-36) 4

Basketball-EM: Termine der Finale

Achtelfinale: 6. und 7. September 2025; jeweils 4 Begegnungen

Viertelfinale: 9. und 10. September 2025; jeweils 2 Begegnungen

Halbfinale: 12. September; 2 Spiele

Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr

Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr

