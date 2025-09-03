Basketball-EM 2025 heute: Übertragung Deutschland gegen Finnland kostenlos im Live-Stream und TV

Heute findet das letzte Spiel für die deutsche Nationalmannschaft bei der Gruppenphase der FIBA EuroBasket 2025 statt – der Einzug ins Achtelfinale ist sicher. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.
Bisher konnte Deutschland jedes Spiel in der Gruppenphase klar für sich entscheiden. Heute spielt Deutschland zum Abschluss für Gruppe B um 19:30 Uhr gegen Finnland. Die Partie seht ihr kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.
Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV
Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.
Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.
Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
Die aktuellen Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:
- 27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro
- 29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden
- 30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland
- 1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien
- 3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland
Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen
Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller geplanten Spiele.
Gruppe A
Termin
Spiel
Ergebnis
27.8.25; 13:45 Uhr
Tschechien – Portugal
50:62
27.8.25; 17:00 Uhr
Lettland – Türkei
73:93
27.8.25; 20:15 Uhr
Serbien – Estland
98:64
29.8.25; 13:45 Uhr
Türkei – Tschechien
92:78
29.8.25; 17:00 Uhr
Estland – Lettland
70:72
29.8.25; 20:15 Uhr
Portugal – Serbien
69:80
30.8.25; 13:45 Uhr
Tschechien – Estland
75:89
30.8.25; 17:00 Uhr
Lettland – Serbien
80:84
30.8.25; 20:15 Uhr
Türkei – Portugal
95:54
1.9.25; 13:45 Uhr
Estland – Türkei
64:84
1.9.25; 17:00 Uhr
Portugal – Lettland
62:78
1.9.25; 20:15 Uhr
Serbien – Tschechien
82:60
3.9.25; 13:45 Uhr
Estland – Portugal
–:–
3.9.25; 17:00 Uhr
Tschechien – Lettland
–:–
3.9.25; 20:15 Uhr
Türkei – Serbien
–:–
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
TUR
4 | 4 | 0
364:269 (+95)
8
2
SRB
4 | 4 | 0
344:273 (+71)
8
3
LVA
4 | 2 | 2
303:309 (-6)
6
4
EST
4 | 1 | 3
287:329 (-42)
5
5
PRT
4 | 1 | 3
247:303 (-56)
5
6
CZE
4 | 0 | 4
263:325 (-62)
4
Gruppe B
Termin
Spiel
Ergebnis
27.8.25; 12:30 Uhr
Großbritannien – Litauen
70:94
27.8.25; 15:30 Uhr
Montenegro – Deutschland
76:106
27.8.25; 19:30 Uhr
Schweden – Finnland
90:93
29.8.25; 12:30 Uhr
Deutschland – Schweden
105:83
29.8.25; 15:30 Uhr
Litauen – Montenegro
94:67
29.8.25; 19:30 Uhr
Finnland – Großbritannien
109:79
30.8.25; 12:30 Uhr
Litauen – Deutschland
88:107
30.8.25; 15:30 Uhr
Großbritannien – Schweden
59:78
30.8.25; 19:30 Uhr
Montenegro – Finnland
65:85
1.9.25; 12:30 Uhr
Schweden – Montenegro
81:87
1.9.25; 15:30 Uhr
Deutschland – Großbritannien
120:57
1.9.25; 19:30 Uhr
Finnland – Litauen
78:81
3.9.25; 12:30 Uhr
Montenegro – Großbritannien
–:–
3.9.25; 15:30 Uhr
Litauen – Schweden
–:–
3.9.25; 19:30 Uhr
Finnland – Deutschland
–:–
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
DEU
4 | 4 | 0
438:304 (+134)
8
2
LTU
4 | 3 | 1
357:322 (+35)
7
3
FIN
4 | 3 | 1
365:315 (+50)
7
4
MNE
5 | 1 | 3
295:366 (-71)
6
5
SWE
4 | 1 | 3
332:334 (-12)
5
6
GBR
5 | 0 | 4
265:401 (-136)
5
Gruppe C
Termin
Spiel
Ergebnis
28.8.25; 14:00 Uhr
Georgien – Spanien
83:69
28.8.25; 17:15 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Zypern
91:64
28.8.25; 20:30 Uhr
Griechenland – Italien
75:66
30.8.25; 14:00 Uhr
Italien – Georgien
78:62
30.8.25; 17:15 Uhr
Zypern – Griechenland
69:96
30.8.25; 20:30 Uhr
Spanien – Bosnien‑Herzegowina
88:67
31.8.25; 14:00 Uhr
Georgien – Griechenland
53:94
31.8.25; 17:15 Uhr
Spanien – Zypern
91:47
31.8.25; 20:30 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Italien
79:96
2.9.25; 14:00 Uhr
Griechenland – Bosnien‑Herzegowina
77:80
2.9.25; 17:15 Uhr
Zypern – Georgien
61:93
2.9.25; 20:30 Uhr
Italien – Spanien
67:63
4.9.25; 14:00 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Georgien
–:–
4.9.25; 17:15 Uhr
Italien – Zypern
–:–
4.9.25; 20:30 Uhr
Spanien – Griechenland
–:–
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
GRC
4 | 3 | 1
342:268 (+75)
7
2
ITA
4 | 3 | 1
307:279 (+28)
7
3
ESP
4 | 2 | 2
311:264 (+47)
6
4
GEO
4 | 2 | 2
291:302 (-11)
6
5
BIH
4 | 2 | 2
317:325 (-8)
6
6
CYP
4 | 0 | 4
241:371 (-130)
4
Gruppe D
Termin
Spiel
Ergebnis
28.8.25; 14:00 Uhr
Israel – Island
83:71
28.8.25; 17:00 Uhr
Belgien – Frankreich
64:92
28.8.25; 20:30 Uhr
Slowenien – Polen
95:105
30.8.25; 14:00 Uhr
Island – Belgien
64:71
30.8.25; 17:00 Uhr
Frankreich – Slowenien
103:95
30.8.25; 20:30 Uhr
Polen – Israel
66:64
31.8.25; 14:00 Uhr
Slowenien – Belgien
86:69
31.8.25; 17:00 Uhr
Israel – Frankreich
82:69
31.8.25; 20:30 Uhr
Polen – Island
84:75
2.9.25; 14:00 Uhr
Belgien – Israel
89:92
2.9.25; 17:00 Uhr
Island – Slowenien
79:87
2.9.25; 20:30 Uhr
Frankreich – Polen
83:76
4.9.25; 14:00 Uhr
Frankreich – Island
–:–
4.9.25; 17:00 Uhr
Israel – Slowenien
–:–
4.9.25; 20:30 Uhr
Polen – Belgien
–:–
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
ISR
4 | 3 | 1
321:295 (+26)
7
2
POL
4 | 3 | 1
331:317 (+14)
7
3
FRA
4 | 3 | 1
347:317 (+30)
7
4
SVN
4 | 2 | 2
363:356 (+7)
6
5
BEL
4 | 1 | 3
293:334 (-41)
5
6
ISL
4 | 0 | 4
289:325 (-36)
4
Basketball-EM: Termine der Finale
- Achtelfinale: 6. und 7. September 2025; jeweils 4 Begegnungen
- Viertelfinale: 9. und 10. September 2025; jeweils 2 Begegnungen
- Halbfinale: 12. September; 2 Spiele
- Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr
- Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr