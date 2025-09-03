Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Basketball-EM 2025 heute: Übertragung Deutschland gegen Finnland kostenlos im Live-Stream und TV

Basketball-EM 2025 heute: Übertragung Deutschland gegen Finnland kostenlos im Live-Stream und TV

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
Ein Moment aus dem Basketball-Testspiel zwischen Deutschland und Spanien am 23. August 2025: Daniel Theis, mit der Nummer 10 auf dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft, wirft den Basketball von der Freiwurflinie.
© Beautiful Sports, Wunderl via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Heute findet das letzte Spiel für die deutsche Nationalmannschaft bei der Gruppenphase der FIBA EuroBasket 2025 statt – der Einzug ins Achtelfinale ist sicher. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Bisher konnte Deutschland jedes Spiel in der Gruppenphase klar für sich entscheiden. Heute spielt Deutschland zum Abschluss für Gruppe B um 19:30 Uhr gegen Finnland. Die Partie seht ihr kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV
  2. 2.Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
  3. 3.Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen
  4. 3.1.Gruppe A
  5. 3.2.Gruppe B
  6. 3.3.Gruppe C
  7. 3.4.Gruppe D
  8. 4.Basketball-EM: Termine der Finale
Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.

Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.

Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Die aktuellen Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:

  • 27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro
  • 29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden
  • 30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland
  • 1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien
  • 3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland

Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen

Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller geplanten Spiele.

Gruppe A

Termin

Spiel

Ergebnis

27.8.25; 13:45 Uhr

Tschechien – Portugal

50:62

27.8.25; 17:00 Uhr

Lettland – Türkei

73:93

27.8.25; 20:15 Uhr

Serbien – Estland

98:64

29.8.25; 13:45 Uhr

Türkei – Tschechien

92:78

29.8.25; 17:00 Uhr

Estland – Lettland

70:72

29.8.25; 20:15 Uhr

Portugal – Serbien

69:80

30.8.25; 13:45 Uhr

Tschechien – Estland

75:89

30.8.25; 17:00 Uhr

Lettland – Serbien

80:84

30.8.25; 20:15 Uhr

Türkei – Portugal

95:54

1.9.25; 13:45 Uhr

Estland – Türkei

64:84

1.9.25; 17:00 Uhr

Portugal – Lettland

62:78

1.9.25; 20:15 Uhr

Serbien – Tschechien

82:60

3.9.25; 13:45 Uhr

Estland – Portugal

–:–

3.9.25; 17:00 Uhr

Tschechien – Lettland

–:–

3.9.25; 20:15 Uhr

Türkei – Serbien

–:–

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

TUR

4 | 4 | 0

364:269 (+95)

8

2

SRB

4 | 4 | 0

344:273 (+71)

8

3

LVA

4 | 2 | 2

303:309 (-6)

6

4

EST

4 | 1 | 3

287:329 (-42)

5

5

PRT

4 | 1 | 3

247:303 (-56)

5

6

CZE

4 | 0 | 4

263:325 (-62)

4

Gruppe B

Termin

Spiel

Ergebnis

27.8.25; 12:30 Uhr

Großbritannien – Litauen

70:94

27.8.25; 15:30 Uhr

Montenegro – Deutschland

76:106

27.8.25; 19:30 Uhr

Schweden – Finnland

90:93

29.8.25; 12:30 Uhr

Deutschland – Schweden

105:83

29.8.25; 15:30 Uhr

Litauen – Montenegro

94:67

29.8.25; 19:30 Uhr

Finnland – Großbritannien

109:79

30.8.25; 12:30 Uhr

Litauen – Deutschland

88:107

30.8.25; 15:30 Uhr

Großbritannien – Schweden

59:78

30.8.25; 19:30 Uhr

Montenegro – Finnland

65:85

1.9.25; 12:30 Uhr

Schweden – Montenegro

81:87

1.9.25; 15:30 Uhr

Deutschland – Großbritannien

120:57

1.9.25; 19:30 Uhr

Finnland – Litauen

78:81

3.9.25; 12:30 Uhr

Montenegro – Großbritannien

–:–

3.9.25; 15:30 Uhr

Litauen – Schweden

–:–

3.9.25; 19:30 Uhr

Finnland – Deutschland

–:–

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

DEU

4 | 4 | 0

438:304 (+134)

8

2

LTU

4 | 3 | 1

357:322 (+35)

7

3

FIN

4 | 3 | 1

365:315 (+50)

7

4

MNE

5 | 1 | 3

295:366 (-71)

6

5

SWE

4 | 1 | 3

332:334 (-12)

5

6

GBR

5 | 0 | 4

265:401 (-136)

5

Gruppe C

Termin

Spiel

Ergebnis

28.8.25; 14:00 Uhr

Georgien – Spanien

83:69

28.8.25; 17:15 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Zypern

91:64

28.8.25; 20:30 Uhr

Griechenland – Italien

75:66

30.8.25; 14:00 Uhr

Italien – Georgien

78:62

30.8.25; 17:15 Uhr

Zypern – Griechenland

69:96

30.8.25; 20:30 Uhr

Spanien – Bosnien‑Herzegowina

88:67

31.8.25; 14:00 Uhr

Georgien – Griechenland

53:94

31.8.25; 17:15 Uhr

Spanien – Zypern

91:47

31.8.25; 20:30 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Italien

79:96

2.9.25; 14:00 Uhr

Griechenland – Bosnien‑Herzegowina

77:80

2.9.25; 17:15 Uhr

Zypern – Georgien

61:93

2.9.25; 20:30 Uhr

Italien – Spanien

67:63

4.9.25; 14:00 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Georgien

–:–

4.9.25; 17:15 Uhr

Italien – Zypern

–:–

4.9.25; 20:30 Uhr

Spanien – Griechenland

–:–

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

GRC

4 | 3 | 1

342:268 (+75)

7

2

ITA

4 | 3 | 1

307:279 (+28)

7

3

ESP

4 | 2 | 2

311:264 (+47)

6

4

GEO

4 | 2 | 2

291:302 (-11)

6

5

BIH

4 | 2 | 2

317:325 (-8)

6

6

CYP

4 | 0 | 4

241:371 (-130)

4

Gruppe D

Termin

Spiel

Ergebnis

28.8.25; 14:00 Uhr

Israel – Island

83:71

28.8.25; 17:00 Uhr

Belgien – Frankreich

64:92

28.8.25; 20:30 Uhr

Slowenien – Polen

95:105

30.8.25; 14:00 Uhr

Island – Belgien

64:71

30.8.25; 17:00 Uhr

Frankreich – Slowenien

103:95

30.8.25; 20:30 Uhr

Polen – Israel

66:64

31.8.25; 14:00 Uhr

Slowenien – Belgien

86:69

31.8.25; 17:00 Uhr

Israel – Frankreich

82:69

31.8.25; 20:30 Uhr

Polen – Island

84:75

2.9.25; 14:00 Uhr

Belgien – Israel

89:92

2.9.25; 17:00 Uhr

Island – Slowenien

79:87

2.9.25; 20:30 Uhr

Frankreich – Polen

83:76

4.9.25; 14:00 Uhr

Frankreich – Island

–:–

4.9.25; 17:00 Uhr

Israel – Slowenien

–:–

4.9.25; 20:30 Uhr

Polen – Belgien

–:–

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

ISR

4 | 3 | 1

321:295 (+26)

7

2

POL

4 | 3 | 1

331:317 (+14)

7

3

FRA

4 | 3 | 1

347:317 (+30)

7

4

SVN

4 | 2 | 2

363:356 (+7)

6

5

BEL

4 | 1 | 3

293:334 (-41)

5

6

ISL

4 | 0 | 4

289:325 (-36)

4

Basketball-EM: Termine der Finale

  • Achtelfinale: 6. und 7. September 2025; jeweils 4 Begegnungen
  • Viertelfinale: 9. und 10. September 2025; jeweils 2 Begegnungen
  • Halbfinale: 12. September; 2 Spiele
  • Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr
  • Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr

