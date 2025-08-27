Basketball-EM 2025 heute: Übertragung Deutschland gegen Montenegro jetzt im Live-Stream und TV

Heute beginnt die FIBA EuroBasket 2025 und somit die 42. Basketball-Europameisterschaft. Als amtierender Weltmeister hat die deutsche Nationalmannschaft hohe Erwartungen zu erfüllen. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.
Heute finden die ersten sechs Begegnungen in Gruppe A und Gruppe B ab 12:30 Uhr statt. Jetzt spielt Deutschland direkt zum EM-Auftakt ab 15:30 Uhr gegen Montenegro. Das Deutschland-Spiel seht ihr dabei kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.
Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV
Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.
Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.
Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
Die aktuellen Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:
- 27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro
- 29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden
- 30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland
- 1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien
- 3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland
Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen
Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller geplanten Spiele.
Gruppe A
Termin
Spiel
Ergebnis
27.8.25; 13:45 Uhr
Tschechien – Portugal
50:62
27.8.25; 17:00 Uhr
Lettland – Türkei
–:–
27.8.25; 20:15 Uhr
Serbien – Estland
–:–
29.8.25; 13:45 Uhr
Türkei – Tschechien
–:–
29.8.25; 17:00 Uhr
Estland – Lettland
–:–
29.8.25; 20:15 Uhr
Portugal – Serbien
–:–
30.8.25; 13:45 Uhr
Tschechien – Estland
–:–
30.8.25; 17:00 Uhr
Lettland – Serbien
–:–
30.8.25; 20:15 Uhr
Türkei – Portugal
–:–
1.9.25; 13:45 Uhr
Estland – Türkei
–:–
1.9.25; 17:00 Uhr
Portugal – Lettland
–:–
1.9.25; 20:15 Uhr
Serbien – Tschechien
–:–
3.9.25; 13:45 Uhr
Estland – Portugal
–:–
3.9.25; 17:00 Uhr
Tschechien – Lettland
–:–
3.9.25; 20:15 Uhr
Türkei – Serbien
–:–
Gruppe B
Termin
Spiel
Ergebnis
27.8.25; 12:30 Uhr
Großbritannien – Litauen
70:94
27.8.25; 15:30 Uhr
Montenegro – Deutschland
–:–
27.8.25; 19:30 Uhr
Schweden – Finnland
–:–
29.8.25; 12:30 Uhr
Deutschland – Schweden
–:–
29.8.25; 15:30 Uhr
Litauen – Montenegro
–:–
29.8.25; 19:30 Uhr
Finnland – Großbritannien
–:–
30.8.25; 12:30 Uhr
Litauen – Deutschland
–:–
30.8.25; 15:30 Uhr
Großbritannien – Schweden
–:–
30.8.25; 19:30 Uhr
Montenegro – Finnland
–:–
1.9.25; 12:30 Uhr
Schweden – Montenegro
–:–
1.9.25; 15:30 Uhr
Deutschland – Großbritannien
–:–
1.9.25; 19:30 Uhr
Finnland – Litauen
–:–
3.9.25; 12:30 Uhr
Montenegro – Großbritannien
–:–
3.9.25; 15:30 Uhr
Litauen – Schweden
–:–
3.9.25; 19:30 Uhr
Finnland – Deutschland
–:–
Gruppe C
Termin
Spiel
Ergebnis
28.8.25; 14:00 Uhr
Georgien – Spanien
–:–
28.8.25; 17:15 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Zypern
–:–
28.8.25; 20:30 Uhr
Griechenland – Italien
–:–
30.8.25; 14:00 Uhr
Italien – Georgien
–:–
30.8.25; 17:15 Uhr
Zypern – Griechenland
–:–
30.8.25; 20:30 Uhr
Spanien – Bosnien‑Herzegowina
–:–
31.8.25; 14:00 Uhr
Georgien – Griechenland
–:–
31.8.25; 17:15 Uhr
Spanien – Zypern
–:–
31.8.25; 20:30 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Italien
–:–
2.9.25; 14:00 Uhr
Griechenland – Bosnien‑Herzegowina
–:–
2.9.25; 17:15 Uhr
Zypern – Georgien
–:–
2.9.25; 20:30 Uhr
Italien – Spanien
–:–
4.9.25; 14:00 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Georgien
–:–
4.9.25; 17:15 Uhr
Italien – Zypern
–:–
4.9.25; 20:30 Uhr
Spanien – Griechenland
–:–
Gruppe D
Termin
Spiel
Ergebnis
28.8.25; 14:00 Uhr
Israel – Island
–:–
28.8.25; 17:00 Uhr
Belgien – Frankreich
–:–
28.8.25; 20:30 Uhr
Slowenien – Polen
–:–
30.8.25; 14:00 Uhr
Island – Belgien
–:–
30.8.25; 17:00 Uhr
Frankreich – Slowenien
–:–
30.8.25; 20:30 Uhr
Polen – Israel
–:–
31.8.25; 14:00 Uhr
Slowenien – Belgien
–:–
31.8.25; 17:00 Uhr
Israel – Frankreich
–:–
31.8.25; 20:30 Uhr
Polen – Island
–:–
2.9.25; 14:00 Uhr
Belgien – Israel
–:–
2.9.25; 17:00 Uhr
Island – Slowenien
–:–
2.9.25; 20:30 Uhr
Frankreich – Polen
–:–
4.9.25; 14:00 Uhr
Frankreich – Island
–:–
4.9.25; 17:00 Uhr
Israel – Slowenien
–:–
4.9.25; 20:30 Uhr
Polen – Belgien
–:–
Basketball-EM: Termine der Finale
- Achtelfinale: 6. und 7. September 2025; jeweils 4 Begegnungen
- Viertelfinale: 9. und 10. September 2025; jeweils 2 Begegnungen
- Halbfinale: 12. September; 2 Spiele
- Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr
- Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr