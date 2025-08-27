Basketball-EM 2025 heute: Übertragung Deutschland gegen Montenegro jetzt im Live-Stream und TV

Heute beginnt die FIBA EuroBasket 2025 und somit die 42. Basketball-Europameisterschaft. Als amtierender Weltmeister hat die deutsche Nationalmannschaft hohe Erwartungen zu erfüllen. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Heute finden die ersten sechs Begegnungen in Gruppe A und Gruppe B ab 12:30 Uhr statt. Jetzt spielt Deutschland direkt zum EM-Auftakt ab 15:30 Uhr gegen Montenegro. Das Deutschland-Spiel seht ihr dabei kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.

Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.

Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.

Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Die aktuellen Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:

27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro

29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden

30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland

1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien

3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland

Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen

Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller geplanten Spiele.

Gruppe A

Termin Spiel Ergebnis 27.8.25; 13:45 Uhr Tschechien – Portugal 50:62 27.8.25; 17:00 Uhr Lettland – Türkei –:– 27.8.25; 20:15 Uhr Serbien – Estland –:– 29.8.25; 13:45 Uhr Türkei – Tschechien –:– 29.8.25; 17:00 Uhr Estland – Lettland –:– 29.8.25; 20:15 Uhr Portugal – Serbien –:– 30.8.25; 13:45 Uhr Tschechien – Estland –:– 30.8.25; 17:00 Uhr Lettland – Serbien –:– 30.8.25; 20:15 Uhr Türkei – Portugal –:– 1.9.25; 13:45 Uhr Estland – Türkei –:– 1.9.25; 17:00 Uhr Portugal – Lettland –:– 1.9.25; 20:15 Uhr Serbien – Tschechien –:– 3.9.25; 13:45 Uhr Estland – Portugal –:– 3.9.25; 17:00 Uhr Tschechien – Lettland –:– 3.9.25; 20:15 Uhr Türkei – Serbien –:–

Gruppe B

Termin Spiel Ergebnis 27.8.25; 12:30 Uhr Großbritannien – Litauen 70:94 27.8.25; 15:30 Uhr Montenegro – Deutschland –:– 27.8.25; 19:30 Uhr Schweden – Finnland –:– 29.8.25; 12:30 Uhr Deutschland – Schweden –:– 29.8.25; 15:30 Uhr Litauen – Montenegro –:– 29.8.25; 19:30 Uhr Finnland – Großbritannien –:– 30.8.25; 12:30 Uhr Litauen – Deutschland –:– 30.8.25; 15:30 Uhr Großbritannien – Schweden –:– 30.8.25; 19:30 Uhr Montenegro – Finnland –:– 1.9.25; 12:30 Uhr Schweden – Montenegro –:– 1.9.25; 15:30 Uhr Deutschland – Großbritannien –:– 1.9.25; 19:30 Uhr Finnland – Litauen –:– 3.9.25; 12:30 Uhr Montenegro – Großbritannien –:– 3.9.25; 15:30 Uhr Litauen – Schweden –:– 3.9.25; 19:30 Uhr Finnland – Deutschland –:–

Gruppe C

Termin Spiel Ergebnis 28.8.25; 14:00 Uhr Georgien – Spanien –:– 28.8.25; 17:15 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Zypern –:– 28.8.25; 20:30 Uhr Griechenland – Italien –:– 30.8.25; 14:00 Uhr Italien – Georgien –:– 30.8.25; 17:15 Uhr Zypern – Griechenland –:– 30.8.25; 20:30 Uhr Spanien – Bosnien‑Herzegowina –:– 31.8.25; 14:00 Uhr Georgien – Griechenland –:– 31.8.25; 17:15 Uhr Spanien – Zypern –:– 31.8.25; 20:30 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Italien –:– 2.9.25; 14:00 Uhr Griechenland – Bosnien‑Herzegowina –:– 2.9.25; 17:15 Uhr Zypern – Georgien –:– 2.9.25; 20:30 Uhr Italien – Spanien –:– 4.9.25; 14:00 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Georgien –:– 4.9.25; 17:15 Uhr Italien – Zypern –:– 4.9.25; 20:30 Uhr Spanien – Griechenland –:–

Gruppe D

Termin Spiel Ergebnis 28.8.25; 14:00 Uhr Israel – Island –:– 28.8.25; 17:00 Uhr Belgien – Frankreich –:– 28.8.25; 20:30 Uhr Slowenien – Polen –:– 30.8.25; 14:00 Uhr Island – Belgien –:– 30.8.25; 17:00 Uhr Frankreich – Slowenien –:– 30.8.25; 20:30 Uhr Polen – Israel –:– 31.8.25; 14:00 Uhr Slowenien – Belgien –:– 31.8.25; 17:00 Uhr Israel – Frankreich –:– 31.8.25; 20:30 Uhr Polen – Island –:– 2.9.25; 14:00 Uhr Belgien – Israel –:– 2.9.25; 17:00 Uhr Island – Slowenien –:– 2.9.25; 20:30 Uhr Frankreich – Polen –:– 4.9.25; 14:00 Uhr Frankreich – Island –:– 4.9.25; 17:00 Uhr Israel – Slowenien –:– 4.9.25; 20:30 Uhr Polen – Belgien –:–

Basketball-EM: Termine der Finale

Achtelfinale: 6. und 7. September 2025; jeweils 4 Begegnungen

Viertelfinale: 9. und 10. September 2025; jeweils 2 Begegnungen

Halbfinale: 12. September; 2 Spiele

Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr

Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr

