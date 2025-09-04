Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland im Achtelfinale gegen Portugal?

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Gruppenphase der FIBA EuroBasket 2025 komplett dominiert. Als nächstes steht das Spiel gegen Portugal im Achtelfinale an. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Zum Deutschland-Spiel im MagentaTV-Stream

Als nächstes spielt Deutschland im Achtelfinale gegen Potugal. Das Spiel findet am Samstag, dem 6. September um 14:15 Uhr statt. Die Partie seht ihr kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.

Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.

Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.

Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Die Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:

6. September; 14:15 Uhr: Deutschland – Portugal

3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland

1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien

30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland

29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden

27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro

Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen

Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller kommenden Spiele.

Achtelfinale: 6. und 7. September 2025; jeweils 4 Begegnungen

Viertelfinale: 9. und 10. September 2025; jeweils 2 Begegnungen

Halbfinale: 12. September; 2 Spiele

Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr

Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr

Achtelfinale

Termin Spiel Ergebnis 6.9.25; 11:00 Uhr Türkei – Schweden –:– 6.9.25; 14:15 Uhr Deutschland – Portugal –:– 6.9.25; 17:30 Uhr Litauen – Lettland –:– 6.9.25; 20:45 Uhr Serbien – Finnland –:– 7.9.25; 11:00 Uhr C1 – D4 –:– 7.9.25; 14:15 Uhr D2 – C3 –:– 7.9.25; 17:30 Uhr C2 – D3 –:– 7.9.25; 20:45 Uhr D1 – C4 –:–

Gruppenphase

Gruppe A

Termin Spiel Ergebnis 27.8.25; 13:45 Uhr Tschechien – Portugal 50:62 27.8.25; 17:00 Uhr Lettland – Türkei 73:93 27.8.25; 20:15 Uhr Serbien – Estland 98:64 29.8.25; 13:45 Uhr Türkei – Tschechien 92:78 29.8.25; 17:00 Uhr Estland – Lettland 70:72 29.8.25; 20:15 Uhr Portugal – Serbien 69:80 30.8.25; 13:45 Uhr Tschechien – Estland 75:89 30.8.25; 17:00 Uhr Lettland – Serbien 80:84 30.8.25; 20:15 Uhr Türkei – Portugal 95:54 1.9.25; 13:45 Uhr Estland – Türkei 64:84 1.9.25; 17:00 Uhr Portugal – Lettland 62:78 1.9.25; 20:15 Uhr Serbien – Tschechien 82:60 3.9.25; 13:45 Uhr Estland – Portugal 65:68 3.9.25; 17:00 Uhr Tschechien – Lettland 75:109 3.9.25; 20:15 Uhr Türkei – Serbien 95:90

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 TUR 5 | 5 | 0 549:359 (+100) 10 2 SRB 5 | 4 | 1 434:368 (+66) 9 3 LVA 5 | 3 | 2 412:384 (+28) 8 4 PRT 5 | 1 | 4 315:368 (-53) 7 5 EST 5 | 2 | 3 352:397 (-45) 6 6 CZE 5 | 0 | 5 338:434 (-96) 5

Gruppe B

Termin Spiel Ergebnis 27.8.25; 12:30 Uhr Großbritannien – Litauen 70:94 27.8.25; 15:30 Uhr Montenegro – Deutschland 76:106 27.8.25; 19:30 Uhr Schweden – Finnland 90:93 29.8.25; 12:30 Uhr Deutschland – Schweden 105:83 29.8.25; 15:30 Uhr Litauen – Montenegro 94:67 29.8.25; 19:30 Uhr Finnland – Großbritannien 109:79 30.8.25; 12:30 Uhr Litauen – Deutschland 88:107 30.8.25; 15:30 Uhr Großbritannien – Schweden 59:78 30.8.25; 19:30 Uhr Montenegro – Finnland 65:85 1.9.25; 12:30 Uhr Schweden – Montenegro 81:87 1.9.25; 15:30 Uhr Deutschland – Großbritannien 120:57 1.9.25; 19:30 Uhr Finnland – Litauen 78:81 3.9.25; 12:30 Uhr Montenegro – Großbritannien 83:89 3.9.25; 15:30 Uhr Litauen – Schweden 74:71 3.9.25; 19:30 Uhr Finnland – Deutschland 61:91

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 DEU 5 | 5 | 0 529:365 (+164) 10 2 LTU 5 | 4 | 1 431:393 (+38) 9 3 FIN 5 | 3 | 2 426:406 (+20) 8 5 SWE 5 | 1 | 4 403:418 (-15) 6 4 MNE 5 | 1 | 4 378:455 (-77) 6 6 GBR 5 | 1 | 4 354:484 (-130) 6

Gruppe C

Termin Spiel Ergebnis 28.8.25; 14:00 Uhr Georgien – Spanien 83:69 28.8.25; 17:15 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Zypern 91:64 28.8.25; 20:30 Uhr Griechenland – Italien 75:66 30.8.25; 14:00 Uhr Italien – Georgien 78:62 30.8.25; 17:15 Uhr Zypern – Griechenland 69:96 30.8.25; 20:30 Uhr Spanien – Bosnien‑Herzegowina 88:67 31.8.25; 14:00 Uhr Georgien – Griechenland 53:94 31.8.25; 17:15 Uhr Spanien – Zypern 91:47 31.8.25; 20:30 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Italien 79:96 2.9.25; 14:00 Uhr Griechenland – Bosnien‑Herzegowina 77:80 2.9.25; 17:15 Uhr Zypern – Georgien 61:93 2.9.25; 20:30 Uhr Italien – Spanien 67:63 4.9.25; 14:00 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Georgien –:– 4.9.25; 17:15 Uhr Italien – Zypern –:– 4.9.25; 20:30 Uhr Spanien – Griechenland –:–

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 GRC 4 | 3 | 1 342:268 (+75) 7 2 ITA 4 | 3 | 1 307:279 (+28) 7 3 ESP 4 | 2 | 2 311:264 (+47) 6 4 GEO 4 | 2 | 2 291:302 (-11) 6 5 BIH 4 | 2 | 2 317:325 (-8) 6 6 CYP 4 | 0 | 4 241:371 (-130) 4

Gruppe D

Termin Spiel Ergebnis 28.8.25; 14:00 Uhr Israel – Island 83:71 28.8.25; 17:00 Uhr Belgien – Frankreich 64:92 28.8.25; 20:30 Uhr Slowenien – Polen 95:105 30.8.25; 14:00 Uhr Island – Belgien 64:71 30.8.25; 17:00 Uhr Frankreich – Slowenien 103:95 30.8.25; 20:30 Uhr Polen – Israel 66:64 31.8.25; 14:00 Uhr Slowenien – Belgien 86:69 31.8.25; 17:00 Uhr Israel – Frankreich 82:69 31.8.25; 20:30 Uhr Polen – Island 84:75 2.9.25; 14:00 Uhr Belgien – Israel 89:92 2.9.25; 17:00 Uhr Island – Slowenien 79:87 2.9.25; 20:30 Uhr Frankreich – Polen 83:76 4.9.25; 14:00 Uhr Frankreich – Island –:– 4.9.25; 17:00 Uhr Israel – Slowenien –:– 4.9.25; 20:30 Uhr Polen – Belgien –:–

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 ISR 4 | 3 | 1 321:295 (+26) 7 2 POL 4 | 3 | 1 331:317 (+14) 7 3 FRA 4 | 3 | 1 347:317 (+30) 7 4 SVN 4 | 2 | 2 363:356 (+7) 6 5 BEL 4 | 1 | 3 293:334 (-41) 5 6 ISL 4 | 0 | 4 289:325 (-36) 4

