Basketball-EM 2025: Wird Deutschland Europameister? Wann und wo ihr das Finale im Live-Stream und TV seht

Die deutsche Nationalmannschaft hat es gegen Finnland ins Finale geschafft und könnte so am Sonntag Europameister werden. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Live-Stream: Deutschland im Finale

Deutschland ist im Finale! Die letzte Partie um den Titel des Europameisters wird am Sonntag, dem 14. September 2025, um 20:00 Uhr gespielt. Ihr seht das Finalspiel kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.

Anzeige

Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.

Zum Deutschland-Spiel im MagentaTV-Stream

Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.

Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Die Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:

14. September; 20:00 Uhr: Deutschland – ???

12. September; 16:00 Uhr: Deutschland – Finnland

10. September; 20:00 Uhr: Deutschland – Slowenien

6. September; 14:15 Uhr: Deutschland – Portugal

3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland

1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien

30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland

29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden

27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro

Anzeige

Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen

Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller kommenden Spiele.

Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr

Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr

Halbfinale

Termin Spiel Ergebnis 12.9.25; 16:00 Uhr Deutschland – Finnland 98:86 12.9.25; 20:00 Uhr Türkei – Griechenland –:–

Anzeige

Viertelfinale

Termin Spiel Ergebnis 9.9.25; 16:00 Uhr Türkei – Polen 91:77 9.9.25; 20:00 Uhr Litauen – Griechenland 76:87 10.9.25; 16:00 Uhr Finnland – Georgien 93:73 10.9.25; 20:00 Uhr Deutschland – Slowenien 99:91

Anzeige

Achtelfinale

Termin Spiel Ergebnis 6.9.25; 11:00 Uhr Türkei – Schweden 85:79 6.9.25; 14:15 Uhr Deutschland – Portugal 85:58 6.9.25; 17:30 Uhr Litauen – Lettland 88:79 6.9.25; 20:45 Uhr Serbien – Finnland 86:92 7.9.25; 11:00 Uhr Polen – Bosnien-Herzegowina 80:72 7.9.25; 14:15 Uhr Frankreich – Georgien 70:80 7.9.25; 17:30 Uhr Italien – Slowenien 77:84 7.9.25; 20:45 Uhr Griechenland – Israel 84:79

Anzeige

Gruppenphase

Gruppe A

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 TUR 5 | 5 | 0 549:359 (+100) 10 2 SRB 5 | 4 | 1 434:368 (+66) 9 3 LVA 5 | 3 | 2 412:384 (+28) 8 4 PRT 5 | 1 | 4 315:368 (-53) 7 5 EST 5 | 2 | 3 352:397 (-45) 6 6 CZE 5 | 0 | 5 338:434 (-96) 5

Termin Spiel Ergebnis 27.8.25; 13:45 Uhr Tschechien – Portugal 50:62 27.8.25; 17:00 Uhr Lettland – Türkei 73:93 27.8.25; 20:15 Uhr Serbien – Estland 98:64 29.8.25; 13:45 Uhr Türkei – Tschechien 92:78 29.8.25; 17:00 Uhr Estland – Lettland 70:72 29.8.25; 20:15 Uhr Portugal – Serbien 69:80 30.8.25; 13:45 Uhr Tschechien – Estland 75:89 30.8.25; 17:00 Uhr Lettland – Serbien 80:84 30.8.25; 20:15 Uhr Türkei – Portugal 95:54 1.9.25; 13:45 Uhr Estland – Türkei 64:84 1.9.25; 17:00 Uhr Portugal – Lettland 62:78 1.9.25; 20:15 Uhr Serbien – Tschechien 82:60 3.9.25; 13:45 Uhr Estland – Portugal 65:68 3.9.25; 17:00 Uhr Tschechien – Lettland 75:109 3.9.25; 20:15 Uhr Türkei – Serbien 95:90

Gruppe B

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 DEU 5 | 5 | 0 529:365 (+164) 10 2 LTU 5 | 4 | 1 431:393 (+38) 9 3 FIN 5 | 3 | 2 426:406 (+20) 8 4 SWE 5 | 1 | 4 403:418 (-15) 6 5 MNE 5 | 1 | 4 378:455 (-77) 6 6 GBR 5 | 1 | 4 354:484 (-130) 6

Termin Spiel Ergebnis 27.8.25; 12:30 Uhr Großbritannien – Litauen 70:94 27.8.25; 15:30 Uhr Montenegro – Deutschland 76:106 27.8.25; 19:30 Uhr Schweden – Finnland 90:93 29.8.25; 12:30 Uhr Deutschland – Schweden 105:83 29.8.25; 15:30 Uhr Litauen – Montenegro 94:67 29.8.25; 19:30 Uhr Finnland – Großbritannien 109:79 30.8.25; 12:30 Uhr Litauen – Deutschland 88:107 30.8.25; 15:30 Uhr Großbritannien – Schweden 59:78 30.8.25; 19:30 Uhr Montenegro – Finnland 65:85 1.9.25; 12:30 Uhr Schweden – Montenegro 81:87 1.9.25; 15:30 Uhr Deutschland – Großbritannien 120:57 1.9.25; 19:30 Uhr Finnland – Litauen 78:81 3.9.25; 12:30 Uhr Montenegro – Großbritannien 83:89 3.9.25; 15:30 Uhr Litauen – Schweden 74:71 3.9.25; 19:30 Uhr Finnland – Deutschland 61:91

Gruppe C

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 GRC 5 | 4 | 1 432:354 (+78) 9 2 ITA 5 | 4 | 1 396:333 (+63) 9 3 BIH 5 | 3 | 2 401:401 (+0) 8 4 GEO 5 | 2 | 3 367:386 (-19) 7 5 ESP 5 | 2 | 3 397:354 (+43) 7 6 CYP 5 | 0 | 5 295:460 (-165) 5

Termin Spiel Ergebnis 28.8.25; 14:00 Uhr Georgien – Spanien 83:69 28.8.25; 17:15 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Zypern 91:64 28.8.25; 20:30 Uhr Griechenland – Italien 75:66 30.8.25; 14:00 Uhr Italien – Georgien 78:62 30.8.25; 17:15 Uhr Zypern – Griechenland 69:96 30.8.25; 20:30 Uhr Spanien – Bosnien‑Herzegowina 88:67 31.8.25; 14:00 Uhr Georgien – Griechenland 53:94 31.8.25; 17:15 Uhr Spanien – Zypern 91:47 31.8.25; 20:30 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Italien 79:96 2.9.25; 14:00 Uhr Griechenland – Bosnien‑Herzegowina 77:80 2.9.25; 17:15 Uhr Zypern – Georgien 61:93 2.9.25; 20:30 Uhr Italien – Spanien 67:63 4.9.25; 14:00 Uhr Bosnien‑Herzegowina – Georgien 84:76 4.9.25; 17:15 Uhr Italien – Zypern 89:54 4.9.25; 20:30 Uhr Spanien – Griechenland 86:90

Gruppe D

# Team Sp. | S | N Stand (Dif.) Pkt. 1 FRA 5 | 4 | 1 461:391 (+70) 9 2 POL 5 | 3 | 2 400:387 (+13) 8 3 SVN 5 | 3 | 2 469:452 (+17) 8 4 ISR 5 | 3 | 2 417:401 (+16) 8 5 BEL 5 | 2 | 3 363:403 (-40) 7 6 ISL 5 | 0 | 5 363:439 (-76) 5

Termin Spiel Ergebnis 28.8.25; 14:00 Uhr Israel – Island 83:71 28.8.25; 17:00 Uhr Belgien – Frankreich 64:92 28.8.25; 20:30 Uhr Slowenien – Polen 95:105 30.8.25; 14:00 Uhr Island – Belgien 64:71 30.8.25; 17:00 Uhr Frankreich – Slowenien 103:95 30.8.25; 20:30 Uhr Polen – Israel 66:64 31.8.25; 14:00 Uhr Slowenien – Belgien 86:69 31.8.25; 17:00 Uhr Israel – Frankreich 82:69 31.8.25; 20:30 Uhr Polen – Island 84:75 2.9.25; 14:00 Uhr Belgien – Israel 89:92 2.9.25; 17:00 Uhr Island – Slowenien 79:87 2.9.25; 20:30 Uhr Frankreich – Polen 83:76 4.9.25; 14:00 Uhr Frankreich – Island 114:74 4.9.25; 17:00 Uhr Israel – Slowenien 96:106 4.9.25; 20:30 Uhr Polen – Belgien 69:70

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.