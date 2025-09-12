Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Basketball-EM 2025: Wird Deutschland Europameister? Wann und wo ihr das Finale im Live-Stream und TV seht

Basketball-EM 2025: Wird Deutschland Europameister? Wann und wo ihr das Finale im Live-Stream und TV seht

Thomas Kolkmann
4 min Lesezeit
Ein Moment aus dem Basketball-Testspiel zwischen Deutschland und Spanien am 23. August 2025: Daniel Theis, mit der Nummer 10 auf dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft, wirft den Basketball von der Freiwurflinie.
© Beautiful Sports, Wunderl via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Die deutsche Nationalmannschaft hat es gegen Finnland ins Finale geschafft und könnte so am Sonntag Europameister werden. Wann und wo ihr Deutschland und alle Spiele der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Live-Stream: Deutschland im Finale

Deutschland ist im Finale! Die letzte Partie um den Titel des Europameisters wird am Sonntag, dem 14. September 2025, um 20:00 Uhr gespielt. Ihr seht das Finalspiel kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV
  2. 2.Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
  3. 3.Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen
  4. 3.1.Halbfinale
  5. 3.2.Viertelfinale
  6. 3.3.Achtelfinale
  7. 3.4.Gruppenphase
  8. 3.4.1.Gruppe A
  9. 3.4.2.Gruppe B
  10. 3.4.3.Gruppe C
  11. 3.4.4.Gruppe D
Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.

Zum Deutschland-Spiel im MagentaTV-Stream

Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.

Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Die Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:

  • 14. September; 20:00 Uhr: Deutschland – ???
  • 12. September; 16:00 Uhr: Deutschland – Finnland
  • 10. September; 20:00 Uhr: Deutschland – Slowenien
  • 6. September; 14:15 Uhr: Deutschland – Portugal
  • 3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland
  • 1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien
  • 30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland
  • 29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden
  • 27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro
Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen

Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller kommenden Spiele.

  • Spiel um Platz 3: 14. September 2025; 16:00 Uhr
  • Finale: 14. September 2025; 20:00 Uhr

Halbfinale

Termin

Spiel

Ergebnis

12.9.25; 16:00 Uhr

Deutschland – Finnland

98:86

12.9.25; 20:00 Uhr

Türkei – Griechenland

–:–

Viertelfinale

Termin

Spiel

Ergebnis

9.9.25; 16:00 Uhr

Türkei – Polen

91:77

9.9.25; 20:00 Uhr

Litauen – Griechenland

76:87

10.9.25; 16:00 Uhr

Finnland – Georgien

93:73

10.9.25; 20:00 Uhr

Deutschland – Slowenien

99:91

Achtelfinale

Termin

Spiel

Ergebnis

6.9.25; 11:00 Uhr

Türkei – Schweden

85:79

6.9.25; 14:15 Uhr

Deutschland – Portugal

85:58

6.9.25; 17:30 Uhr

Litauen – Lettland

88:79

6.9.25; 20:45 Uhr

Serbien – Finnland

86:92

7.9.25; 11:00 Uhr

Polen – Bosnien-Herzegowina

80:72

7.9.25; 14:15 Uhr

Frankreich – Georgien

70:80

7.9.25; 17:30 Uhr

Italien – Slowenien

77:84

7.9.25; 20:45 Uhr

Griechenland – Israel

84:79

Gruppenphase

Gruppe A

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

TUR

5 | 5 | 0

549:359 (+100)

10

2

SRB

5 | 4 | 1

434:368 (+66)

9

3

LVA

5 | 3 | 2

412:384 (+28)

8

4

PRT

5 | 1 | 4

315:368 (-53)

7

5

EST

5 | 2 | 3

352:397 (-45)

6

6

CZE

5 | 0 | 5

338:434 (-96)

5

Termin

Spiel

Ergebnis

27.8.25; 13:45 Uhr

Tschechien – Portugal

50:62

27.8.25; 17:00 Uhr

Lettland – Türkei

73:93

27.8.25; 20:15 Uhr

Serbien – Estland

98:64

29.8.25; 13:45 Uhr

Türkei – Tschechien

92:78

29.8.25; 17:00 Uhr

Estland – Lettland

70:72

29.8.25; 20:15 Uhr

Portugal – Serbien

69:80

30.8.25; 13:45 Uhr

Tschechien – Estland

75:89

30.8.25; 17:00 Uhr

Lettland – Serbien

80:84

30.8.25; 20:15 Uhr

Türkei – Portugal

95:54

1.9.25; 13:45 Uhr

Estland – Türkei

64:84

1.9.25; 17:00 Uhr

Portugal – Lettland

62:78

1.9.25; 20:15 Uhr

Serbien – Tschechien

82:60

3.9.25; 13:45 Uhr

Estland – Portugal

65:68

3.9.25; 17:00 Uhr

Tschechien – Lettland

75:109

3.9.25; 20:15 Uhr

Türkei – Serbien

95:90

Gruppe B

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

DEU

5 | 5 | 0

529:365 (+164)

10

2

LTU

5 | 4 | 1

431:393 (+38)

9

3

FIN

5 | 3 | 2

426:406 (+20)

8

4

SWE

5 | 1 | 4

403:418 (-15)

6

5

MNE

5 | 1 | 4

378:455 (-77)

6

6

GBR

5 | 1 | 4

354:484 (-130)

6

Termin

Spiel

Ergebnis

27.8.25; 12:30 Uhr

Großbritannien – Litauen

70:94

27.8.25; 15:30 Uhr

Montenegro – Deutschland

76:106

27.8.25; 19:30 Uhr

Schweden – Finnland

90:93

29.8.25; 12:30 Uhr

Deutschland – Schweden

105:83

29.8.25; 15:30 Uhr

Litauen – Montenegro

94:67

29.8.25; 19:30 Uhr

Finnland – Großbritannien

109:79

30.8.25; 12:30 Uhr

Litauen – Deutschland

88:107

30.8.25; 15:30 Uhr

Großbritannien – Schweden

59:78

30.8.25; 19:30 Uhr

Montenegro – Finnland

65:85

1.9.25; 12:30 Uhr

Schweden – Montenegro

81:87

1.9.25; 15:30 Uhr

Deutschland – Großbritannien

120:57

1.9.25; 19:30 Uhr

Finnland – Litauen

78:81

3.9.25; 12:30 Uhr

Montenegro – Großbritannien

83:89

3.9.25; 15:30 Uhr

Litauen – Schweden

74:71

3.9.25; 19:30 Uhr

Finnland – Deutschland

61:91

Gruppe C

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

GRC

5 | 4 | 1

432:354 (+78)

9

2

ITA

5 | 4 | 1

396:333 (+63)

9

3

BIH

5 | 3 | 2

401:401 (+0)

8

4

GEO

5 | 2 | 3

367:386 (-19)

7

5

ESP

5 | 2 | 3

397:354 (+43)

7

6

CYP

5 | 0 | 5

295:460 (-165)

5

Termin

Spiel

Ergebnis

28.8.25; 14:00 Uhr

Georgien – Spanien

83:69

28.8.25; 17:15 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Zypern

91:64

28.8.25; 20:30 Uhr

Griechenland – Italien

75:66

30.8.25; 14:00 Uhr

Italien – Georgien

78:62

30.8.25; 17:15 Uhr

Zypern – Griechenland

69:96

30.8.25; 20:30 Uhr

Spanien – Bosnien‑Herzegowina

88:67

31.8.25; 14:00 Uhr

Georgien – Griechenland

53:94

31.8.25; 17:15 Uhr

Spanien – Zypern

91:47

31.8.25; 20:30 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Italien

79:96

2.9.25; 14:00 Uhr

Griechenland – Bosnien‑Herzegowina

77:80

2.9.25; 17:15 Uhr

Zypern – Georgien

61:93

2.9.25; 20:30 Uhr

Italien – Spanien

67:63

4.9.25; 14:00 Uhr

Bosnien‑Herzegowina – Georgien

84:76

4.9.25; 17:15 Uhr

Italien – Zypern

89:54

4.9.25; 20:30 Uhr

Spanien – Griechenland

86:90

Gruppe D

#

Team

Sp. | S | N

Stand (Dif.)

Pkt.

1

FRA

5 | 4 | 1

461:391 (+70)

9

2

POL

5 | 3 | 2

400:387 (+13)

8

3

SVN

5 | 3 | 2

469:452 (+17)

8

4

ISR

5 | 3 | 2

417:401 (+16)

8

5

BEL

5 | 2 | 3

363:403 (-40)

7

6

ISL

5 | 0 | 5

363:439 (-76)

5

Termin

Spiel

Ergebnis

28.8.25; 14:00 Uhr

Israel – Island

83:71

28.8.25; 17:00 Uhr

Belgien – Frankreich

64:92

28.8.25; 20:30 Uhr

Slowenien – Polen

95:105

30.8.25; 14:00 Uhr

Island – Belgien

64:71

30.8.25; 17:00 Uhr

Frankreich – Slowenien

103:95

30.8.25; 20:30 Uhr

Polen – Israel

66:64

31.8.25; 14:00 Uhr

Slowenien – Belgien

86:69

31.8.25; 17:00 Uhr

Israel – Frankreich

82:69

31.8.25; 20:30 Uhr

Polen – Island

84:75

2.9.25; 14:00 Uhr

Belgien – Israel

89:92

2.9.25; 17:00 Uhr

Island – Slowenien

79:87

2.9.25; 20:30 Uhr

Frankreich – Polen

83:76

4.9.25; 14:00 Uhr

Frankreich – Island

114:74

4.9.25; 17:00 Uhr

Israel – Slowenien

96:106

4.9.25; 20:30 Uhr

Polen – Belgien

69:70

