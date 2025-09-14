Basketball-EM-Finale heute: Wird Deutschland oder die Türkei Europameister? Wann und wo ihr das Spiel im Live-Stream und TV seht

Heute spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Türkei im Basketball-EM-Finale 2025. Wann und wo ihr das Spiel um den Europameister-Titel der 42. Basketball-EM live im TV oder Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.
EM-Finale im Live-Stream: Deutschland – Türkei
Deutschland ist im Finale! Die letzte Partie um den Titel des Europameisters wird am heutigen Sonntag um 20:00 Uhr gegen die türkische Nationalmannschaft gespielt. Ihr seht das Finalspiel kostenfrei bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App im Live-Stream sowie im Free-TV bei RTL.
- 1.Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV
- 2.Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
- 3.Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen
- 3.1.Finale
- 3.2.Halbfinale
- 3.3.Viertelfinale
- 3.4.Achtelfinale
- 3.5.Gruppenphase
- 3.5.1.Gruppe A
- 3.5.2.Gruppe B
- 3.5.3.Gruppe C
- 3.5.4.Gruppe D
Basketball-EM im Live-Stream und TV – alle Deutschland-Spiele kostenlos bei MagentaTV
Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport verfügbar. Zudem zeigt RTL die Spiele der DBB-Auswahl auch im Free-TV.
Zum Deutschland-Spiel im MagentaTV-Stream
Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein MagentaSport-Abo. Hier werden alle restlichen Spiele der gesamte Basketball-EM 2025 exklusiv übertragen.
Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
Die Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:
- 14. September; 20:00 Uhr: Deutschland – Türkei
- 12. September; 16:00 Uhr: Deutschland – Finnland
- 10. September; 20:00 Uhr: Deutschland – Slowenien
- 6. September; 14:15 Uhr: Deutschland – Portugal
- 3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland
- 1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien
- 30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland
- 29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden
- 27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro
Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen
Vom 27. August bis 14. September wird die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller Spiele.
Finale
Termin
Spiel
Ergebnis
14.9.25; 16:00 Uhr
Spiel um Platz 3
Finnland – Griechenland
–:–
14.9.25; 20:00 Uhr
Finale
Deutschland – Türkei
–:–
Halbfinale
Termin
Spiel
Ergebnis
12.9.25; 16:00 Uhr
Deutschland – Finnland
98:86
12.9.25; 20:00 Uhr
Griechenland – Türkei
68:94
Viertelfinale
Termin
Spiel
Ergebnis
9.9.25; 16:00 Uhr
Türkei – Polen
91:77
9.9.25; 20:00 Uhr
Litauen – Griechenland
76:87
10.9.25; 16:00 Uhr
Finnland – Georgien
93:73
10.9.25; 20:00 Uhr
Deutschland – Slowenien
99:91
Achtelfinale
Termin
Spiel
Ergebnis
6.9.25; 11:00 Uhr
Türkei – Schweden
85:79
6.9.25; 14:15 Uhr
Deutschland – Portugal
85:58
6.9.25; 17:30 Uhr
Litauen – Lettland
88:79
6.9.25; 20:45 Uhr
Serbien – Finnland
86:92
7.9.25; 11:00 Uhr
Polen – Bosnien-Herzegowina
80:72
7.9.25; 14:15 Uhr
Frankreich – Georgien
70:80
7.9.25; 17:30 Uhr
Italien – Slowenien
77:84
7.9.25; 20:45 Uhr
Griechenland – Israel
84:79
Gruppenphase
Gruppe A
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
TUR
5 | 5 | 0
549:359 (+100)
10
2
SRB
5 | 4 | 1
434:368 (+66)
9
3
LVA
5 | 3 | 2
412:384 (+28)
8
4
PRT
5 | 1 | 4
315:368 (-53)
7
5
EST
5 | 2 | 3
352:397 (-45)
6
6
CZE
5 | 0 | 5
338:434 (-96)
5
Termin
Spiel
Ergebnis
27.8.25; 13:45 Uhr
Tschechien – Portugal
50:62
27.8.25; 17:00 Uhr
Lettland – Türkei
73:93
27.8.25; 20:15 Uhr
Serbien – Estland
98:64
29.8.25; 13:45 Uhr
Türkei – Tschechien
92:78
29.8.25; 17:00 Uhr
Estland – Lettland
70:72
29.8.25; 20:15 Uhr
Portugal – Serbien
69:80
30.8.25; 13:45 Uhr
Tschechien – Estland
75:89
30.8.25; 17:00 Uhr
Lettland – Serbien
80:84
30.8.25; 20:15 Uhr
Türkei – Portugal
95:54
1.9.25; 13:45 Uhr
Estland – Türkei
64:84
1.9.25; 17:00 Uhr
Portugal – Lettland
62:78
1.9.25; 20:15 Uhr
Serbien – Tschechien
82:60
3.9.25; 13:45 Uhr
Estland – Portugal
65:68
3.9.25; 17:00 Uhr
Tschechien – Lettland
75:109
3.9.25; 20:15 Uhr
Türkei – Serbien
95:90
Gruppe B
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
DEU
5 | 5 | 0
529:365 (+164)
10
2
LTU
5 | 4 | 1
431:393 (+38)
9
3
FIN
5 | 3 | 2
426:406 (+20)
8
4
SWE
5 | 1 | 4
403:418 (-15)
6
5
MNE
5 | 1 | 4
378:455 (-77)
6
6
GBR
5 | 1 | 4
354:484 (-130)
6
Termin
Spiel
Ergebnis
27.8.25; 12:30 Uhr
Großbritannien – Litauen
70:94
27.8.25; 15:30 Uhr
Montenegro – Deutschland
76:106
27.8.25; 19:30 Uhr
Schweden – Finnland
90:93
29.8.25; 12:30 Uhr
Deutschland – Schweden
105:83
29.8.25; 15:30 Uhr
Litauen – Montenegro
94:67
29.8.25; 19:30 Uhr
Finnland – Großbritannien
109:79
30.8.25; 12:30 Uhr
Litauen – Deutschland
88:107
30.8.25; 15:30 Uhr
Großbritannien – Schweden
59:78
30.8.25; 19:30 Uhr
Montenegro – Finnland
65:85
1.9.25; 12:30 Uhr
Schweden – Montenegro
81:87
1.9.25; 15:30 Uhr
Deutschland – Großbritannien
120:57
1.9.25; 19:30 Uhr
Finnland – Litauen
78:81
3.9.25; 12:30 Uhr
Montenegro – Großbritannien
83:89
3.9.25; 15:30 Uhr
Litauen – Schweden
74:71
3.9.25; 19:30 Uhr
Finnland – Deutschland
61:91
Gruppe C
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
GRC
5 | 4 | 1
432:354 (+78)
9
2
ITA
5 | 4 | 1
396:333 (+63)
9
3
BIH
5 | 3 | 2
401:401 (+0)
8
4
GEO
5 | 2 | 3
367:386 (-19)
7
5
ESP
5 | 2 | 3
397:354 (+43)
7
6
CYP
5 | 0 | 5
295:460 (-165)
5
Termin
Spiel
Ergebnis
28.8.25; 14:00 Uhr
Georgien – Spanien
83:69
28.8.25; 17:15 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Zypern
91:64
28.8.25; 20:30 Uhr
Griechenland – Italien
75:66
30.8.25; 14:00 Uhr
Italien – Georgien
78:62
30.8.25; 17:15 Uhr
Zypern – Griechenland
69:96
30.8.25; 20:30 Uhr
Spanien – Bosnien‑Herzegowina
88:67
31.8.25; 14:00 Uhr
Georgien – Griechenland
53:94
31.8.25; 17:15 Uhr
Spanien – Zypern
91:47
31.8.25; 20:30 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Italien
79:96
2.9.25; 14:00 Uhr
Griechenland – Bosnien‑Herzegowina
77:80
2.9.25; 17:15 Uhr
Zypern – Georgien
61:93
2.9.25; 20:30 Uhr
Italien – Spanien
67:63
4.9.25; 14:00 Uhr
Bosnien‑Herzegowina – Georgien
84:76
4.9.25; 17:15 Uhr
Italien – Zypern
89:54
4.9.25; 20:30 Uhr
Spanien – Griechenland
86:90
Gruppe D
#
Team
Sp. | S | N
Stand (Dif.)
Pkt.
1
FRA
5 | 4 | 1
461:391 (+70)
9
2
POL
5 | 3 | 2
400:387 (+13)
8
3
SVN
5 | 3 | 2
469:452 (+17)
8
4
ISR
5 | 3 | 2
417:401 (+16)
8
5
BEL
5 | 2 | 3
363:403 (-40)
7
6
ISL
5 | 0 | 5
363:439 (-76)
5
Termin
Spiel
Ergebnis
28.8.25; 14:00 Uhr
Israel – Island
83:71
28.8.25; 17:00 Uhr
Belgien – Frankreich
64:92
28.8.25; 20:30 Uhr
Slowenien – Polen
95:105
30.8.25; 14:00 Uhr
Island – Belgien
64:71
30.8.25; 17:00 Uhr
Frankreich – Slowenien
103:95
30.8.25; 20:30 Uhr
Polen – Israel
66:64
31.8.25; 14:00 Uhr
Slowenien – Belgien
86:69
31.8.25; 17:00 Uhr
Israel – Frankreich
82:69
31.8.25; 20:30 Uhr
Polen – Island
84:75
2.9.25; 14:00 Uhr
Belgien – Israel
89:92
2.9.25; 17:00 Uhr
Island – Slowenien
79:87
2.9.25; 20:30 Uhr
Frankreich – Polen
83:76
4.9.25; 14:00 Uhr
Frankreich – Island
114:74
4.9.25; 17:00 Uhr
Israel – Slowenien
96:106
4.9.25; 20:30 Uhr
Polen – Belgien
69:70