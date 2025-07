Baywatch-Legende Pamela Anderson ist zurück im Kino und hat einen neuen Mann an ihrer Seite

Als blonde Nixe verzauberte sie die Welt, aber was macht Pamela Anderson heute?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Blonde Mähne und pralle Oberweite: In den 90er-Jahren wurde die Schauspielerin Pamela Anderson in ihrer Rolle als Casey Jean „C. J.“ Parker zum Aushängeschild für den Welt-Hit Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu. 36 Jahre später steht das einstige Sexsymbol wieder auf dem roten Teppich und flirtet mit Hollywood-Legende Liam Neeson und bringt damit die Gerüchteküche zum Überkochen.

Anzeige

Pamela Andersons Leben nach Baywatch

Der Mega-Erfolg von Baywatch war der endgültige Durchbruch für Pamela Anderson in Hollywood, die zuvor schon für den Playboy gemodelt hatte und in beliebten Serien wie Eine schrecklich nette Familie und Hör mal, wer da hämmert aufgetreten war. Dabei spielte sie die blonde Rettungsschwimmerin sogar nur in vier von insgesamt 11 Staffeln.

Nach ihrem Ausstieg aus der Serie im Jahr 1997 war Anderson extrem gefragt und bekam mit V.I.P. – Die Bodyguards, Stripperella und Pamela Anderson in: Stacked sogar gleich mehrere Produktionen, die sie im Fokus hatten oder direkt ihren Namen trugen.

Mit zunehmenden Alter wurden ihre Film- und Serien-Auftritte allerdings seltener. Anderson soll dazu mal gesagt haben:

Meine Brüste hatten eine fabelhafte Karriere, ich bin einfach immer nur mit getrottet. (Quelle: Daily Mail

Anzeige

Andersons Karriere erlebt zweiten Frühling

Ganz verschwunden ist Pamela Anderson aus dem Rampenlicht aber nie. So erschien 2024 der Film The Last Showgirl, der von einem gealterten Showgirl handelt, mit ihr in der Hauptrolle. Das Drama wurde überwiegend positiv aufgenommen. Der Negativ-Preis Goldene Himbeere verlieh ihr 2025 sogar den Himbeeren-Erlöser-Award, um ihre Darbietung zu honorieren und die Goldene Himbeere für den trashigen Kult-Film Barb Wire auszugleichen.

Dieses Jahr erscheint mit ihr das lang erwartete Legacy-Sequel zu Die nackte Kanone. In der Komödie muss sie an der Seite von Hauptdarsteller Liam Neeson einen chaotischen Fall lösen. Die Presse interessiert sich aber aktuell mehr dafür, dass Anderson und Neeson öffentlich Zärtlichkeiten austauschen (Quelle: Gala).