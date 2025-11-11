Bei „Hochzeit auf den ersten Blick 2026“ bewerben: So gehts

Seit 2014 versuchen die Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer, Diplom-Psychologe Markus Ernst und die Paar-Therapeutin Beate Quinn „aus Wissenschaft Liebe“ zu machen. Falls ihr selbst überprüfen wollt, ob das klappt und auf der Suche nach der Begleitung für das Leben seid, könnt ihr euch für die nächste Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ bewerben.

Die Bewerbungsphase ist bereits gestartet, noch könnt ihr aber mitmachen und eventuell Teil der nächsten Ausgabe werden. Die Bewerbung kann online mit diesem Formular gestartet werden.

Mitmachen bei „Hochzeit auf den ersten Blick“? Hier gehts zur Bewerbung

Auch 2026 finden die Dreharbeiten wieder im Frühsommer statt. Ausgestrahlt werden die neuen Ausgaben vermutlich wie gewohnt ab Oktober/November. Der erste Bewerbungsschritt besteht darin, das Online-Formular auszufüllen. Dort gebt ihr Informationen über euch ein, etwa den Namen, eure Adresse, Angaben über die Anzahl der Kinder, euer Alter und Links zu euren Social-Media-Auftritten bei Facebook und Instagram.

Wichtig ist vor allem das Feld „Erzähl uns deine Geschichte!“. Hier solltet ihr kreativ werden und etwas Spannendes über euch erzählen. Schließlich bekommen die Produzenten der Sendung nur so einen Eindruck von euch und im Idealfall Argumente dafür, warum ihr Teil der neuen Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ werden solltet. Ein paar schöne und aussagekräftige Fotos solltet ihr ebenfalls noch hochladen, damit die Entscheider auch optisch wissen, mit wem sie es zu tun haben.

Bewerbung für Hochzeit auf den ersten Blick 2026: So geht es weiter

Das Formular ist nur der erste und vermutlich auch einfachste Schritt auf dem Weg, möglicherweise die Nachricht „Du bist dabei!“ zu bekommen. Überzeugen eure Angaben, geht es in die nächsten Runden. Dann müsst ihr Fragebögen mit Hunderten von Fragen ausfüllen. Aus den Informationen wird ein psychologisches Gutachten erstellt. Zudem gibt es, wie auch in der Sendung teilweise zu sehen, Workshops vor Ort, bei denen es verschiedene Aufgaben und Gespräche zu früheren Beziehungen und eurem Charakter gibt.

Werdet ihr in den näheren Kreis der möglichen Kandidaten aufgenommen, solltet ihr für den weiteren Bewerbungsweg viel Zeit einplanen. Je nachdem, wie weit ihr es schafft, dürften bis zu 3 Wochen in Anspruch genommen werden. Viel Glück und Überzeugungskraft gehört dazu, schließlich befindet ihr euch im Rennen mit mehreren Tausend Singles, die ebenfalls ihr Glück auf die Liebe nach wissenschaftlichen Erkenntnissen suchen.