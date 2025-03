Beliebte Polizei-Serie wird ein drittes Mal abgesetzt – Fans nehmen es mit Humor

Die beliebte Polizei-Serie S.W.A.T. wurde (mal wieder) abgesetzt. Diesmal vermutlich endgültig. Für die Fans der Serie ist das aber inzwischen ein Running Gag und so nimmt niemand die erneute Absetzung der Actionserie so richtig ernst.

Die Serie S.W.A.T. wird ein drittes Mal abgesetzt

Wenn eine beliebte Serie abgesetzt wird, dann ist das für die Fans in der Regel ein Schock. So hat Netflix ganz frisch die Thriller-Serie The Recruit nach zwei Staffeln abgesägt. Fans von der Polizei-Serie S.W.A.T. sind dagegen echte Absetz-Profis. Die Actionserie mit Shemar Moore wurde nämlich bereits mehrfach eingestellt. Deshalb sind die Reaktionen auf die inzwischen dritte Absetzung auch eher mit einem Schulterzucken zu vergleichen (Quelle: DiscussingFilm auf X).

Tatsächlich macht sich die Mehrheit sogar über die Meldung lustig und vergleicht das Verhältnis von Sender CBS und S.W.A.T. mit einer toxischen On-off-Beziehung, während andere User bereits Wetten darauf abschließen, wann die Serie ein Comeback feiern wird.

Es gibt aber auch nüchterne Kommentare, die hoffen, dass diesmal endgültig Schluss ist. Ihrer Meinung nach hat die Polizei-Serie ihren Zenit schon vor einiger Zeit überschritten. Mit inzwischen 8 Staffeln und 154 Folgen ist S.W.A.T. auch an einem guten Punkt, um endgültig abzutreten.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu ersten Staffel ansehen:

SWAT | Staffel 1 Trailer

Die Geschichte von S.W.A.T. ist turbulent

S.W.A.T. lief erstmals 2017 und hat sich schnell zu einem Serienliebling entwickelt. 2023 wurde dann aber das Ende der Serie bekannt gegeben. Ganz zum Unmut der Fans, die daraufhin lautstark eine Verlängerung forderten. CBS gab nach und kündigte kurze Zeit später eine siebte und finale Staffel an. Diese erschien dann Anfang 2024. Und obwohl hier bereits Schluss war, verlängerte CBS die Serie überraschend um eine achte Staffel, die im selben Jahr an den Start ging und immer noch läuft.

Das Finale vom Finale wird dann am 16. Mai in den USA ausgestrahlt. Hierzulande könnt ihr euch die ersten 6 Staffeln zum Beispiel über Netflix ansehen. Das Komplettpaket bietet WOW. Auf der Streaming-Plattform von Sky stehen alle 8 Staffeln zur Verfügung.

