Beliebte Serie feiert auf Disney+ Comeback und lässt die Konkurrenz hinter sich

An dieser Serie auf Disney+ führt aktuell kein Weg vorbei.

Die Krimiserie High Potential ist seit kurzer Zeit wieder zurück auf Disney+ und obwohl von der zweiten Staffel bisher nur zwei Folgen erschienen sind, dominiert die Serie mit Kaitlin Olson bereits die hauseigenen Streaming-Charts.

High Potential dominiert die Streaming-Charts

Eine hochintelligente Putzkraft löst in Mordfälle in Los Angeles. Das ungewöhnliche Konzept von Produzent Drew Goddard (Daredevil) hat offenbar einen Nerv bei Serienfans getroffen. Denn wirft man aktuell einen Blick auf die Streaming-Charts bei Disney+, dann wird man feststellen, dass die Krimiserie sogar große Filme wie Pixars Elio, Hulus Chad Powers und Marvels Dauerbrenner Thunderbolts auf die hinteren Plätze verweist.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu High Potential ansehen:

Aber nicht nur die User lieben die ungewöhnliche Krimie-Serie, auch bei der internationalen Presse schneidet High Potential herausragend gut ab. So bewerten derzeit 96 Prozent aller Kritiker die Serie auf Disney+ positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). So schreibt die renommierte Times:

Es ist die Vertrautheit des Formats, die hier die Grundlage für den Erfolg bildet. Dazu kommt noch der bissige und gut getimte Humor … und selbst die gelegentlich vorhersehbaren Handlungsstränge können der Serie verziehen werden. (Quelle: The Times

Neue Folgen von High Potential erscheinen immer dienstags auf Disney+. Wer allerdings alles in einem Rutsch schauen möchte, muss sich noch eine Weile gedulden. Die zweite Staffel ist auf 18 Folgen ausgelegt. Binge-Watching ist also erst 2026 möglich.

Unser Kollege Felix Gräber ist ebenfalls Fan der Serie: