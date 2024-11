Beliebter als Arcane: Neue Netflix-Serie setzt auf brutale Kämpfe

Die ganze Welt schaut Arcane auf Netflix. In Deutschland ist aber derzeit eine andere Serie beliebter und zwar Der Käfig. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur französischen Kampfsport-Serie ansehen.

Sport-Drama Der Käfig schlägt sogar Arcane

Ein Blick auf die internationalen Netflix-Charts verrät: Die League-of-Legends-Serie Arcane ist in mehr als 80 Ländern in den Top 10 vertreten (Quelle: Netflix). In Deutschland muss sich die gefragte Animationsserie allerdings mit dem dritten Platz begnügen, denn hierzulande ist die französische Kampfsport-Serie Der Käfig beliebter.

In der Serie bekommt ein Mixed-Martial-Arts-Amateur die Chance, gegen einen Profi anzutreten – das verändert sein Leben für immer. Die Rocky-Formel hat offenbar einen Nerv bei den deutschen Zuschauern getroffen, die die fünf Folgen starke Serie aus Frankreich direkt in die Netflix-Charts katapultiert haben.

Für einen besseren Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden. So könnt ihr euch selbst von der kampflustigen Serie überzeugen.

Kann der junge Kampfsportler in der brutalen MMA-Welt bestehen? (© Netflix)

Trotz Chart-Platzierung: Die Presse interessiert sich nicht für die Netflix-Serie

So beliebt die Serie in Deutschland auch gerade ist, von der internationalen Presse bekommt Der Käfig kaum Beachtung geschenkt. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes gibt es zum Beispiel nur eine einzige Rezension zu der Serie. Das besagte Review fällt zwar positiv aus, dennoch ist das ein klares Indiz dafür, dass die Serie außerhalb von Europa kein Interesse weckt (Quelle: Rotten Tomatoes).

Und auch auf IMDb geht das Sport-Drama weitestgehend unter. So reicht es nur für Platz 639 in den globalen Serien-Charts. Trotzdem kann Der Käfig einen soliden User-Wert von 6,5 von 10 möglichen Punkten vorweisen (Quelle: IMDb). Das ist zwar nicht herausragend, aber auch nicht schlecht. Die brachiale Serie ist also wie ihr Protagonist ein echter Underdog.

