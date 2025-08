„Besorgt euch ein Leben“: Denzel Washington hat die Schnauze voll

Schauspieler Denzel Washington ist genervt von einigen Kritikern.

Filmkritiker und Schauspieler sind nicht gerade die besten Freunde in Hollywood – insbesondere, wenn ein Film regelrecht zerrissen wird. Im Fall von Denzel Washington stört den beliebten Schauspieler aber vor allem die Erwartungshaltung einiger Kritiker, was er auch in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringt.

Denzel Washington schießt gegen Filmkritiker

So wurde sein Film Gladiator 2 unter anderem als kompletter Hollywood-Schwachsinn betitelt, weil er sich gewisse Freiheiten erlaubt. Grund dafür ist eine Szene im Film, bei der das berühmte Kolosseum in Rom mit Wasser gefüllt wird, um eine Seeschlacht nachzustellen. Im Wasser sind aber nicht nur Schiffe unterwegs, sondern auch Haie – was historisch nicht korrekt ist.

Und genau dieses Denken stört Washington, wie er in einem Interview verrät. Seiner Ansicht nach dienen Filme vor allem der Unterhaltung und dementsprechend seien kreative Freiheiten vollkommen in Ordnung:

Man isst Popcorn, während man sich einen Film ansieht. Das ist kein Geschichtsunterricht … Geht nach Hause und besorgt euch ein Leben. Es ist nicht akkurat, wen interessiert’s? Als ich als Kind Shaft gesehen habe, dachte ich auch nicht: „Oh, das ist kein Auto von 1975, das er da fährt.“ Wen kümmert’s? Lasst es locker angehen. (Quelle: Far Out Magazine

Wer sich selbst ein Bild von Gladiator 2 machen will, wird bei folgenden Streamern fündig. Kleiner Tipp: Bei Paramount+ ist das Epos im Abo inkludiert:

So bewerten Presse und Publikum Gladiator 2

Insgesamt kommt die Fortsetzung allerdings überwiegend gut bei der internationalen Presse an. Dafür spricht auch der Score von 70 Prozent positiven Reviews auf Rotten Tomatoes. Der User-Score ist mit 81 Prozent Zufriedenheit sogar nochmal um einiges höher.

Hauptsache, der Film macht Spaß Ich bin zwar der Meinung, dass Gladiator 2 kein besonders herausragender Film ist, aber Washington hat mit seiner Aussage recht. Die Haie mögen zwar historisch nicht korrekt sein, aber sie machen den Film um einiges unterhaltsamer. Wer sich daran stört, kann ja immer noch die zahlreichen Dokumentationen über das römische Kaiserreich schauen, die es auf YouTube oder im Fernsehen gibt. Daniel Boldt

