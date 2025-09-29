Besser als Netflix: 11 YouTube-Kanäle, die du perfekt zum Essen schauen kannst

Wer diese 11 Kanäle abonniert hat, versteht die Welt besser.
YouTube bietet nicht nur Lets Plays, Tutorials oder Musik, sondern auch jede Menge Doku- und Erklärvideos, die auf geniale Art und Weise Wissen über alles Mögliche vermitteln. Deshalb stellen wir euch in dieser Bildstrecke 11 YouTube-Kanäle vor, die euch zu schlaueren Menschen machen.
Für einen ersten Eindruck haben wir euch immer das erfolgreichste Video des jeweiligen Kanals verlinkt. Schaut einfach mal rein!
MrWissen2go
Abonnenten: 2,35 Millionen
MrWissen2go behandelt vor allem politische Entwicklungen und Themen. Der Kanal konzentriert sich dabei überwiegend auf tagesaktuelle und historische Ereignisse und ordnet deren Folgen ein. Wer also wissen will, was sich politisch in der Welt tut, bekommt hier eine gute Anlaufstelle geboten.
Simplicissimus
Abonnenten: 2,18 Millionen
Die Videos von Simplicissimus sind mittlerweile aufwendige Dokus, die sich auch nicht vor großen Streamern wie Netflix verstecken müssen. Dabei deckt der Kanal einen bunten Mix an Themen ab. Hier werden Trumps schmutzige Geldgeschäfte analysiert, das deutsche Schulsystem hinterfragt und die Herkunft des Döner-Logos ergründet.
Ultralativ
Abonnenten: 370.000
Auf dem Kanal von Ultralativ werden vor allem Internet-Themen behandelt und erklärt – von ChatGPT bis zu virtuellen Influencern. Die Essays konzentrieren sich dabei vor allem auf das aktuelle Zeitgeschehen.
Dinge erklärt – Kurzgesagt
Abonnenten: 2,49 Millionen
Der Kanal Dinge erklärt – Kurzgesagt widmet sich den großen Themen des Lebens und theoretischen Fragen. Die aufwendig animierten Videos zeigen, was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch gesaugt wird, die Erde das Sonnensystem verlässt oder alles plötzlich zu Gold wird.
Jules
Abonnenten: 1,07 Millionen
Jules Kanal ist speziell, da sich der YouTuber vor allem auf Internetgeschichte konzentriert. Wer also wissen will, was in den letzten Jahren auf Plattformen wie Reddit, 4chan oder YouTube los war, bekommt hier extrem aufwendige Zusammenfassungen mit einer Menge Referenzen, Memes und Humor serviert.
70 Sekunden Wiki
Abonnenten: 270.000
Angefangen hat der Kanal mit Short-Content, daher auch der Name 70 Sekunden Wiki, inzwischen erscheinen aber auch Langvideos zu allen möglichen Themen und Fragen. Der Kanal setzt dabei vor allem auf viel Humor und Memes, um seine Themen zu präsentieren.
Maithink X
Abonnenten: 1,49 Millionen
Auf ihrem Kanal erklärt Mai Thi Nguyen-Kim vor allem medizinische und politische Hintergründe – von der Energiewende bis zur Coronakrise.
100SekundenPhysik
Abonnenten: 932.000
100SekundenPhysik erklärt in kurzen Videos physikalische Phänomene, Experimente und Umstände. Wer sich für Themen wie das Universum, die Zeit oder Quanten-Teleportation interessiert, wird hier fündig. Das besondere Merkmal: Die Animation zu allen Videos sind per Hand gezeichnet.
Starlit
Abonnenten: 35.700
Auf dem Kanal von Starlit findet man aufwendig produzierte Porträts von bekannten Sportlern, Influencern und TV-Persönlichkeiten aus Deutschland.
Was kostet die Welt?
Abonnenten: 258.000
Der Name deutet es bereits an, aber der YouTube-Kanal Was kostet die Welt? erklärt den Aufstieg bekannter Unternehmen und Marken – von Lidl bis VW. Dabei geht der Kanal auf die Entstehungsgeschichte, das Erfolgsgeheimnis und die größten Krisen der Firmen ein.
Sushiaaa
Abonnenten: 30.000
Der Kanal Sushiaaa produziert ausschließlich Short-Content und erklärt komplizierte Sachen wie Steuern, Inflation oder Geldwäsche anhand einfacher Beispiele. Sein Markenzeichen: Der Kanal nutzt als Protagonisten die Pinguine aus den Madagaskar-Filmen von Dreamworks.