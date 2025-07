Bester Streaming-Dienst fällt durch: Qualität alleine reicht nicht aus

Das deutsche Publikum ignoriert den besten Streaming-Anbieter.

Hochwertige Serien, perfekte Bildqualität und volle Werbefreiheit – doch das will in Deutschland anscheinend kaum jemand sehen. Laut einer neuen Studie gehört ein bekannter Premium-Dienst zu den größten Verlierern im aktuellen Streaming-Ranking.

Apple TV+: Qualitativ top, aber kaum gefragt

Wer nach dem besten Streaming-Angebot sucht, landet früher oder später bei Apple TV+. Der Dienst punktet mit starken Eigenproduktionen wie Severance oder Dope Thief, bietet glasklare Bildqualität und ermöglicht kündigungsfreundliche Monatsabos ohne Aufpreis. Für uns ist klar: Apple TV+ ist der einzige Anbieter, der wirklich jeden Cent wert ist. Die neue Streaming-Studie von Unternehmensberatung Simon-Kucher zeigt allerdings ein ganz anderes Bild.

Laut der Erhebung liegt Apple TV+ in sieben von zwölf Kategorien am unteren Ende. 35 Prozent der Nutzenden geben sogar an, ihr Abo kündigen zu wollen. Bei Netflix sind es 16 Prozent, bei Disney+ rund 22 Prozent. Während Apple TV+ im Jahr 2024 noch in vier Kategorien überzeugen konnte, bleibt im Jahr 2025 nur noch die Kategorie „Videoqualität“ übrig. Alles andere schnappen sich die Mitwettbewerber – vor allem Disney+.

Disney+ hängt Netflix ab

Disney+ übernimmt 2025 nicht nur die Führung bei „Exklusiven Inhalten“, sondern überholt Netflix erstmals auch bei „Angesagten Inhalten“. Sogar die Spitzenkategorie „Beste Auswahl“ teilen sich beide Dienste nun. Damit setzt sich Disney+ an die Spitze der Content-Anbieter.

Netflix bleibt stabil und gewinnt weiter in Bereichen wie „Nutzerfreundlichkeit“ und „Neue Inhalte“. Der Streaming-König bleibt zudem das „Lieblingsabo“. 48 Prozent würden Netflix aktiv weiterempfehlen (Quelle: Simon-Kucher).

Apple TV+ hingegen verliert in allen strategisch relevanten Kategorien. „Rabatte für Familien“, „Plattform-Vielfalt“ und sogar „Kündigungsflexibilität“ wandern zu Disney+ und Netflix. Nur 23 Prozent empfehlen den Dienst aktiv weiter. Während andere Anbieter an Reichweite und Marktanteilen zulegen, gerät Apple TV+ trotz starken Contents und eines technisch makellosen Auftritts in die Defensive.