Bestes Spiel des Jahres: PlayStation liefert Meisterwerk ab

Die Reaktionen sind eindeutig: Sonys neuestes Exklusivspiel für die PS5 kann Kritiker auf ganzer Linie überzeugen. Auf Metacritic schwingt sich Astro Bot damit sogar zum bestbewerteten Spiel des Jahres auf. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Astro Bot: PS5-Spiel legt Traumstart hin

Sony hat mit dem brandneuen Jump ’n’ Run Astro Bot ein beinahe makelloses Spiel abgeliefert. Das PS5-Abenteuer, das am 6. September 2024 erschienen ist, heimst auf Metacritic Lob von allen Seiten ein.



Die Aggregator-Website führt Astro Bot momentan mit einer brillanten Kritikerwertung von 94 auf – damit schlägt es alle anderen Spiele, die dieses Jahr bislang erschienen sind.



Unter anderem müssen sich Highlights wie Final Fantasy 7: Rebirth, Balatro und The Last of Us Part 2 Remastered geschlagen geben. Einzig und allein Shadow of the Erdtree, der DLC zu Elden Ring, wurde mit 95 Punkten noch besser bewertet, zählt jedoch nicht als eigenständiges Spiel. (Quelle: Metacritic)

Anzeige

Auch in unserem Test schlägt sich Astro Bot hervorragend:

Bereits Astro’s Playroom, das kostenlose Spiel, das auf jeder PS5 vorinstalliert ist, war mit einer Wertung von 83 außerordentlich populär – doch der vollwertige Nachfolger übertrifft das charmante Gratis-Abenteuer noch einmal deutlich.

Anzeige

Kritiker loben unter anderem das kreative und abwechslungsreiche Gameplay, das die Stärken des DualSense voll auskostet. Viele bezeichnen es darüber schlicht als eine Liebeserklärung an das Gaming im Allgemeinen und heben die Anspielungen an beliebte PlayStation-Hits besonders hervor.

ASTRO BOT (PlayStation 5) Sony liefert mit Astro Bot ein gefeiertes Abenteuer für alle Altersklassen ab. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2024 10:21 Uhr

Hat PlayStation das Spiel des Jahres abgeliefert?

Astro Bot darf sich dank der Lobeshymnen nun wohl berechtigte Hoffnung darauf machen, den Titel als Spiel des Jahres zu gewinnen.



Zwar warten noch große Spiele wie Indiana Jones und der Große Kreis, Assassin’s Creed: Shadows und Stalker 2: Heart of Chornobyl auf ihren Release, doch eine solch flächendeckende Kritikerbegeisterung müssen sich diese Blockbuster auch erst einmal hart erarbeiten.

Anzeige

Sony wird die Begeisterung über Astro Bot sicher freuen – zumal in den letzten Wochen nicht alles rosig für die PlayStation-Marke gelaufen ist:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.