Bestes Strategiespiel auf Steam: Das ist alles, was ich mir gewünscht habe

Bei der Frage nach dem besten Echtzeitstrategiespiel gibt es für mich nur eine richtige Antwort: Age of Mythology. Das brandneue Remake kann jetzt alle meine Träume erfüllen. Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Age of Mythology ist zurück und es ist so gut

Fast 22 Jahre nach dem originalen Release bekommt Age of Mythology jetzt endlich ein Remake. Dank Advanced Access auf Steam konnte ich das Echtzeitstrategiespiel schon vor dem offiziellen Release am 04. September zocken. Mein Fazit: Age of Mythology ist göttlich!



Zuerst fällt natürlich die neue Grafik auf. Age of Mythology macht hier einen gewaltigen Schritt nach vorne. Die Einheiten und die Umgebung sehen fantastisch aus, dazu kommen tolle Effekte für göttliche Zauber und einstürzende Gebäude. Besonders praktisch ist, dass ihr jetzt viel weiter herauszoomen könnt und somit viel mehr vom Schlachtfeld gleichzeitig im Blick behaltet.



Age of Mythology gibt mir auch die seltene, aber doch willkommen Gelegenheit, einen Entwickler dafür zu loben, dass er wirklich auf die Community hört. Nach der Beta wurden die Porträts der Götter heftig kritisiert und auch der Vorwurf der KI-Nutzung stand im Raum. Entwickler World’s Edge hat zum Release also tatsächlich nochmal alle Bilder überarbeitet und deutlich verbessert (mehr Götter auf der offiziellen Website).

Links ist das Portrait aus der Beta und rechts das aus der Release-Version. (© World’s Edge, Xbox Game Studios)

Age of Mythology spielt sich besser wie jemals zuvor

In Sachen Gameplay hat World’s Edge das behalten, was funktioniert und gleichzeitig viele tolle Neuerungen hinzugefügt. Allen voran wurde das Bevölkerungslimit angehoben, wodurch Armeen deutlich größer ausfallen.



Wirklich positiv überrascht hat mich die Möglichkeit, göttliche Zauber mehrmals einsetzen zu können. Jetzt entstehen ganz neue Dynamiken und ihr müsst eine mächtige Gotteskraft nicht länger für den einen perfekten Moment aufsparen. Age of Mythology behält dadurch seine Einzigartigkeit, anstelle zu Age of Empires zu werden, nachdem Spieler ihre Zauber verfeuert haben.



Wie schon in der Beta ist allerdings die Wegfindung etwas hakelig und vor allem Dorfbewohner bleiben an Vegetation oder anderen Arbeitern hängen. In einem RTS, das auch kompetitiv gespielt werden will, ist das schon sehr ärgerlich und sollte schnell behoben werden.



Woran sich wohl leider nichts mehr ändert, ist die deutsche Vertonung der Kampagne. Die ist nicht schlecht, aber kann nicht mit dem Original mithalten. Am besten durchstöbert ihr also die im Spiel integrierte Mod-Auswahl und holt euch direkt die alten Stimmen zurück.

Odin beschenkt euch jetzt mehrmals mit seinem göttlichen Zauber. (© World’s Edge, Xbox Game Studios)

Das wünsche ich mir jetzt von Age of Mythology: Retold

Age of Mythology: Retold beinhaltet jetzt alle Missionen und Völker aus dem Original. Was fehlt, ist das chinesische Pantheon aus der Erweiterung für die Extended Edition.



Ich hoffe, dass das Strategie-Remake nicht nur Rückkehr von etwas Altem, sondern auch der Start von etwas Neuem ist. Heißt: Ich will mehr Kulturen, mehr Götter, mehr Zauber, mehr Einheiten, mehr Missionen, mehr von allem. Zwei Erweiterungen sind schon angekündigt (auch wenn ihre Größe noch nicht bekannt ist) und von mir aus muss danach noch lange nicht Schluss sein.



Age of Mythology: Retold erscheint am 04. September für PC und Xbox Series X|S.