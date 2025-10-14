Bitte nicht, Netflix! Neues Vorhaben gefällt mir als Kunde gar nicht

Überträgt Netflix in Zukunft auch Konzerte und RTL-Trash-TV? Ein neuer Bericht offenbart einen Plan, der mir Sorgen bereitet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Laut einem Bericht des Wall Street Journals, plant Netflix in Zukunft das hauseigene Programm mit immer mehr Live-Formaten zu bestücken. Dazu sollen Konzerte, Promi-Interviews, aber auch Reality-Shows zählen. Noch sind das zwar nur Pläne, aber erste Gespräche mit Spotify haben bereits stattgefunden.

Anzeige

Netflix investiert immer mehr in Live-Events

Erfahrungen mit Live-Formaten konnte Netflix bereits im letzten Jahr sammeln, als der Streaming-Gigant den umstrittenen Box-Kampf zwischen Influencer Jake Paul und Mike Tyson übertragen hat – die Qualität des Streams ließ allerdings zu wünschen übrig. Davon lässt sich Netflix aber nicht beirren und investiert immer weiter in die Livestream-Sparte, die aktuell vor allem sportliche Events umfasst.

So übertragt Netflix in den USA zum Beispiel die Wrestling-Show WWE Monday Night RAW. Deutsche Netflix-Kunden können sich indessen am 12. Juli den Box-Kampf zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano ansehen, der hierzulande um 2 Uhr Nachts gezeigt wird (hier gehts zum Stream).

Noch ist zwar nicht klar, ob der Austausch mit Spotify fruchtbar war, aber die Bestrebungen zeigen, dass Netflix in Zukunft immer mehr Live-Events veranstalten und anbieten will. Die im Fall der Box-Kämpfe übrigens auch Werbeunterbrechungen enthalten. So entwickelt sich Netflix immer mehr in Richtung lineares Fernsehen. Dabei begründet sich der Erfolg des Unternehmens genau auf dem Gegenteil, also nicht wie die klassischen Sender zu sein, die sich mit viel Werbung finanzieren und mit Live-Events locken (Quelle: Wall Street Journal).

Anzeige

Bietet Netflix bald reguläres Fernsehen an?

In Frankreich ist Netflix sogar schon einen Schritt weiter. Französische Nutzer können ab Sommer 2026 erste Live-Sender über den Streaminganbieter empfangen. Das ist in etwa so, als könnte man in Deutschland das Programm von RTL über Netflix schauen. Wenn das Projekt in Frankreich Erfolg hat, wird Deutschland mit Sicherheit der nächste Schritt sein.