Bittere Pille für Xbox-Spieler: Fan-Liebling sieht auf der PS5 Pro viel besser aus

Für viele Fans ist Forza Horizon 5 das beste Spiel, das Xbox Game Studios in dieser Konsolengeneration veröffentlicht haben. Mit dem PS5-Release wird der Racing-Hit allerdings ausgerechnet auf der Sony-Konsole grafisch an der Xbox-Version vorüberziehen.

Forza Horizon 5 läuft auf der PS5 Pro am besten

Am 29. April 2025 können Racing-Fans endlich auch auf der PS5 durch die brillante Open World von Forza Horizon 5 brettern. Und wer eine PS5 Pro sein Eigen nennt, kommt sogar in den bestmöglichen Grafik-Genuss des Spiels, denn die aufgebrezelte Sony-Konsole lässt die Xbox Series X dank Ray-Tracing hinter sich.

In einem offiziellen Blogeintrag umreißt Entwickler Playground Games, worauf sich PS5-Besitzer freuen dürfen. Auf der Standard-Konsole bekommt ihr wie auf der Xbox Series X die Wahl zwischen einem Quality-Modus in 4K-Auflösung mit 30 FPS und besseren Texturen und einem Performance-Modus in 60 FPS.

Die PS5 Pro geht dabei noch einen beachtlichen Schritt weiter: Dort bekommen Spieler im Quality-Modus zusätzlich noch Ray-Tracing-Reflektionen auf ihren Autos spendiert. Während das anspruchsvolle Grafik-Feature auf der Xbox nur beim Bewundern der geparkten Autos in Forza-Vista-Modus verfügbar ist, kommt es auf der PS5 Pro auch im regulären Spiel zum Tragen. (Quelle: ForzaHorizon)

Bitter für Xbox-Fans: PS5 Pro überholt Microsoft-Konsole

Die PS5 Pro bietet damit das beste Grafik-Erlebnis für Forza Horizon 5 auf einer Konsole – eine bittere Erkenntnis für Xbox-Spieler. Während sich PlayStation-Besitzer freuen dürfen, entwertet Microsoft seine eigene Konsole damit einen Schritt weit selbst.

Dies ist aber nun einmal die Schattenseite der jüngsten Strategie, die Xbox-Plattform zu öffnen und lange als unantastbar geltende Exklusiv-Spiele wie Forza Horizon 5 auf leistungsstärkerer Hardware wie der PS5 Pro zu veröffentlichen. Für Microsoft dürfte der Release ein finanzieller Erfolg werden, für Xbox-Besitzer dagegen möglicherweise einen bitteren Beigeschmack haben.

