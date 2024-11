Black Friday bei Sky: Schon jetzt Netflix, Paramount+ & Bundesliga zum Tiefstpreis + 100 € Bonus

Im Rahmen der bereits gestarteten Black-Friday-Angebote bei Sky bekommt ihr die Möglichkeit, das Komplettpaket von Sky zu einem besonders attraktiven Preis zu bekommen. Für nur 40 Euro im Monat erhaltet ihr unbegrenzten Zugang zu allen Sky-Inhalten sowie Netflix, Paramount+ und der Fußball-Bundesliga. Zusätzlich gibt es einen Wunschgutschein im Wert von 100 Euro dazu. Hier sind die Details.

Sky: Netflix, Bundesliga & Paramount+ für nur 40 € im Monat

Bei Sky könnt ihr euch derzeit ein beeindruckendes Streaming-Paket sichern: Neben dem Entertainment-Plus-Paket, das alle Top-Serien von Sky und HBO beinhaltet, sind auch Cinema, Sport und Bundesliga sowie ein Netflix-Abo enthalten. Dieses Bundle erhaltet ihr zum anstehenden Black Friday im Jahresabo für 40 Euro im Monat (Angebot bei Sky ansehen). Normalerweise kostet es 52 Euro.

Zusätzlich erhaltet ihr bei vielen Paketen derzeit einen Wunschgutschein im Wert von 100 Euro dazu, den ihr beispielsweise bei Amazon, Zalando, MediaMarkt und vielen weiteren Shops einlösen könnt. Dadurch werden die Pakete rechnerisch noch günstiger.

Zum ohnehin schon umfangreichen Sky-Angebot gibt es zusätzlich den Streaming-Riesen Netflix dazu. Außerdem erhaltet ihr als Bonus noch einen Zugang zum US-Streaming-Service Paramount+, der alleine normalerweise 7,99 Euro im Monat kostet.

Streaming-Bundle bei Sky: So funktioniert’s

Das "Alles von Sky inkl. Paramount+ und Netflix"-Bundle kostet euch 40 Euro im Monat und hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. In diesem Paket sind alle Sky Pakete enthalten – dazu gehören Sky Entertainment inklusive Netflix (Entertainment Plus), Cinema, Sport und Bundesliga. Wenn ihr auf Sport und Bundesliga verzichten könnt, zahlt ihr nur 25 Euro pro Monat. Für ein einfacheres Paket mit nur Entertainment Plus (Serien) und Netflix zahlt ihr lediglich 15 Euro im Monat.

Bei allen Paketen beträgt die Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Denkt daran, rechtzeitig zu kündigen oder euer Abo in ein neues Angebot umzuwandeln, da sonst die höheren Normalpreise berechnet werden. Nach den 12 Monaten könnt ihr allerdings auch monatlich kündigen.