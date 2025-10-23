Black Phone 2: Horror-Sequel lohnt sich nur zur Hälfte

Ein bisschen gruselig, ein bisschen nervig, ein bisschen belanglos: Teenager eben.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Ob euch die Horror-Fortsetzung Black Phone 2 gefallen wird, hängt zu großen Teilen davon ab, wie hoch eure Toleranzgrenze für traumatisierte Teenager mit Stimmungsschwankungen ist. Ich habe ungefähr die Hälfte gut weggesteckt, danach wurde ich des Spuk-Spektakels etwas müde. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Black Phone 2: Horror-Sequel bringt Bösewicht zurück

Black Phone 2 setzt vier Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 ein – die übernatürlich begabten Geschwister Finney und Gwen sind nach dem brutalen Angriff des teuflischen Greifers (Ethan Hawke) merklich gezeichnet.

Besonders Gwen wird von intensiven Träumen heimgesucht, die auf eine mysteriöse Vergangenheit mit ihrer Mutter in einem christlichen Winter-Camp hinweisen. Doch als die beiden Teenager in der Gegenwart dort ankommen, versucht der Greifer aus dem Jenseits heraus, seine offene Rechnung mit ihnen zu begleichen.

Black Phone 2 nimmt sich selbst zu ernst

Die erste Hälfte von Black Phone 2 hat mir richtig gut gefallen – vor allem die visuell beeindruckenden Traumsequenzen sorgen für Gänsehaut. Sie setzen Gräueltaten der Vergangenheit mit Filmrauschen wie von einer VHS-Kassette clever in Szene und heben sich damit vom Rest der Handlung ab.

Im Gegensatz zu diesen stimmungsvollen Horror-Happen kann die Gegenwart mit Finney und Gwen allerdings leider nicht mithalten. Vor allem, weil der Film sich beim Aufbau zwar bei Slasher-Klassikern wie Friday the 13th und Nightmare on Elm Street bedient, dabei aber den Spaß vergisst.

Anstatt das Winter-Camp und die undefinierbaren Traumfähigkeiten der Figuren für unterhaltsame Slasher-Action zu nutzen, will der Film mit seinen Motiven von Trauma, Familiendrama und Religion auch in der zweiten Hälfte bierernst genommen werden. Was für mich bei all dem übernatürlichen Hokuspokus und den trübseligen Teenagern im Fokus etwas albern wirkt.

The Black Phone (aktuell im WOW-Abo verfügbar) hatte da meiner Meinung nach eine bessere Balance gefunden, der Nachfolger lädt sich besonders ab dem zweiten Akt zu viel auf die Platte und verschwendet dabei leider auch seinen recht blass bleibenden Bösewicht. Mit einem ordentlichen Kino-Rabatt könnte er sich für begeisterte Horror-Fans noch rechnen, ansonsten würde ich auf den Streaming-Start warten.