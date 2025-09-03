„Black Rabbit“ – alles zur neuen Serie

Mit „Black Rabbit“ gibt es bald ein neues Drama im Miniserien-Format auf Netflix. Was bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier.
Starttermin von „Black Rabbit“
Die Dramaserie „Black Rabbit“ ist bereits ab dem 18. September auf Netflix verfügbar. Alle acht Folgen werden gleichzeitig veröffentlicht. Auf eine zweite Staffel sollten sich Fans aber nicht freuen, denn „Black Rabbit“ ist als Miniserie konzipiert.
Darum geht es in der Miniserie
Die Miniserie spielt in New York. Jude Law stellt Jake Friedken dar, den Besitzer eines New Yorker Hotspots mit dem Namen „Black Rabbit“. Er führt ein erfolgreiches und angesehenes Leben – bis sein Bruder Vince, gespielt von Bateman, auf der Spielfläche aufkreuzt.
Vince ist das Gegenteil seines Bruders. Er führt ein chaotisches Leben, ist immer in Schwierigkeiten und zieht seinen Bruder zusehends mit in seine Probleme hinein. Dabei geraten nicht nur die Brüder selbst, sondern auch der Erfolg des Black Rabbit in Gefahr.
Die Kollegen von kino.de haben hier den Trailer für euch. Seht euch das Video an:
Das ist der Cast von „Black Rabbit“
Neben Jude Law und Jason Bateman in den Hauptrollen als Brüder steht auch der weitere Cast fest:
- Estelle, gespielt von Cleopatra Coleman
- Roxie, gespielt von Amaka Okafor
- Wes, gespielt von Ṣọpẹ́ Dìrísù
- Val, gespielt von Dagmara Dominczyk
- Babbitt, gespielt von Chris Coy
- Joe Mancuso, gespielt von Troy Kotsur
- Anna, gespielt von Abbey Lee
- Gen, gespielt von Odessa Young
- Tony, gespielt von Robin De Jesus
- Naveen, gespielt von Amir Malaklou
- Matt, gespielt von Don Harvey
- Junior, gespielt von Forrest Weber
- Lisa Klein, gespielt von Francis Benhamou
- Mel Whitney, gespielt von Gus Birney
- Jules Zablonski, gespielt von John Ales
- Andy, gespielt von Steve Witting
Hinter den Kulissen
Jason Bateman spielt nicht nur eine der Hauptrollen, er führte für die ersten beiden Folgen auch Regie. Die restlichen Episoden übernahmen Laura Linney, Ben Semanoff und Justin Kurzel.