„Black Rabbit“: Start und Cast der neuen Netflix-Serie

Mit „Black Rabbit“ gibt es ein neues Drama im Miniserien-Format auf Netflix. Erfahrt hier alles, was ihr zum Start wissen müsst.

Starttermin von „Black Rabbit“

Die Dramaserie „Black Rabbit“ ist seit dem 18. September auf Netflix verfügbar. Alle acht Folgen wurden gleichzeitig veröffentlicht. Auf eine zweite Staffel sollten sich Fans aber nicht freuen, denn „Black Rabbit“ ist als Miniserie konzipiert.

„Black Rabbit“ auf Netflix streamen

Darum geht es in der Miniserie

Die Miniserie spielt in New York. Jude Law stellt Jake Friedken dar, den Besitzer eines Restaurants und New Yorker Hotspots mit dem Namen „Black Rabbit“. Er führt ein erfolgreiches und angesehenes Leben – bis sein Bruder Vince, gespielt von Bateman, auf der Spielfläche aufkreuzt.

Vince ist das Gegenteil seines Bruders. Er führt ein chaotisches Leben, ist immer in Schwierigkeiten und zieht seinen Bruder zusehends mit in seine Probleme hinein. Dabei geraten nicht nur die Brüder selbst, sondern auch der Erfolg des Black Rabbit in Gefahr.

Die Kollegen von kino.de haben hier den Trailer für euch. Seht euch das Video an:

Das ist der Cast von „Black Rabbit“

Neben Jude Law und Jason Bateman in den Hauptrollen als Brüder steht auch der weitere Cast fest

Estelle, gespielt von Cleopatra Coleman

Roxie, gespielt von Amaka Okafor

Wes, gespielt von Ṣọpẹ́ Dìrísù

Val, gespielt von Dagmara Dominczyk

Babbitt, gespielt von Chris Coy

Joe Mancuso, gespielt von Troy Kotsur

Anna, gespielt von Abbey Lee

Gen, gespielt von Odessa Young

Tony, gespielt von Robin De Jesus

Naveen, gespielt von Amir Malaklou

Matt, gespielt von Don Harvey

Junior, gespielt von Forrest Weber

Lisa Klein, gespielt von Francis Benhamou

Mel Whitney, gespielt von Gus Birney

Jules Zablonski, gespielt von John Ales

Andy, gespielt von Steve Witting

Hinter den Kulissen

Jason Bateman spielt nicht nur eine der Hauptrollen, er führte für die ersten beiden Folgen auch Regie. Die restlichen Episoden übernahmen Laura Linney, Ben Semanoff und Justin Kurzel.

