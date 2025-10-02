Blamage bei „Wer wird Millionär?“: Kandidatin versagt trotz Jauchs Hilfe

Da kann auch Moderator Günther Jauch nicht mehr helfen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Es ist kein Geheimnis, dass „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch Kandidaten in seiner Show mal mehr oder weniger unter die Arme greift, wenn es um die Beantwortung einer Frage geht. Manchmal hilft aber auch das nicht, wie Jauch in einer neuen Sendung feststellen musste.

Anzeige

Bitteres Aus: Kandidatin fällt auf 500 € zurück

Eine 33-jährige Kandidatin aus Baden-Württemberg ist in der beliebten Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ auf die Marke von 500 Euro abgestürzt. Das ist zwar durchaus öfters der Fall, aber hier ist das besonders bitter, da Moderator Günther Jauch die richtige Antwort sogar vorgesagt hat. Es ging um folgende Frage:

Ähnlich wie „twittern“ wird wohl auch dieses Verb seinen Namensgeber, der seinen Dienst im Mai eingestellt hat, überdauern?

A: googeln

B: simsen

C: skypen

D: facebooken

Die Kandidatin war verunsichert, da sie laut eigener Aussage nur Google nutzt. Trotzdem kam sie zu folgendem Schluss: „Simsen macht gar keinen Sinn, es gibt ja WhatsApp. Wer sagt denn noch, ich simse – außer meiner Oma?“

Anzeige

Da diese Richtung allerdings falsch war, griff Jauch der ratlosen Frau kurzerhand unter die Arme, in dem er entgegnete, dass er das Wort Simsen nach wie vor benutzt. Damit war eigentlich klar: B ist nicht die richtige Antwort.

Trotzdem beharrte die Kandidatin auf B und ließ das System diese Antwort einloggen. Das böse Erwachen folgte wenige Momente später, denn richtig war Antwort C. Der Instant-Messaging-Dienst Skype wurde Anfang Mai 2025 abgeschaltet. Das dazugehörige Verb skypen wird aber wohl weiter existieren.

Jauch reagierte enttäuscht auf das Ausscheiden der Frau: „Ich habe mich doch verquatscht und gesagt, dass ich noch simse. Das ist jetzt saublöd.“

Sind „Wer wird Millionär?“-Gewinne steuerfrei?

Übrigens: Habt ihr euch schon mal gefragt, ob die Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ den ganzen Gewinn erhalten oder ob ein Anteil versteuert werden muss? Günther Jauch selbst hat diese Frage schon einmal klar beantwortet.