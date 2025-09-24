„Blood of Zeus“-Staffel 4: Geht die Animationsserie weiter?

„Blood of Zeus“ überzeugt über drei Staffeln hinweg mit seinem Animationsstil. Doch wie sieht es mit einer potentiellen Staffel 4 aus?

Die Animationsserie „Blood of Zeus“

Seit ihrem Debüt im Jahr 2020 hat „Blood of Zeus“ mit der besonderen Kombination aus griechischer Mythenkultur, eindrucksvoller Animationskunst und packenden, gefühlsgeladenen Auseinandersetzungen einen festen Platz bei Fantasy-Liebhabern gefunden.

Die Netflix-Animationsserie schildert das Leben von Heron, dem unehelichen Sohn des Götterkönigs Zeus, der sich mutig gegen mächtige Dämonen und undurchsichtige Ränkespiele der Götter behauptet. Im Mai 2025 erschien die dritte Staffel (bei Netflix ansehen). Doch wie sieht es mit „Blood of Zeus“ Staffel 4 aus?

„Blood of Zeus“ im Stream Streaming-Start: 27.10.2020

Genre: Abenteuer, Action, Animation & Zeichentrick

FSK: Ab 16 Jahren

3 Staffeln

Einen ersten Einblick in die Serie bekommt ihr mit dem nachfolgenden Video:

Kommt eine vierte Staffel von „Blood of Zeus“?

Die dritte Staffel von „Blood of Zeus“ bedeutet das Ende der gesamten Serie. Es wird keine vierte Staffel geben. Diese Neuigkeit gaben die Schöpfer Charley und Vlas Parlapanides bereits während der San Diego Comic-Con 2024 bekannt.

Im Gespräch mit Animation World Network betonten sie, dass die Handlung rund um die beiden Brüder bewusst mit dieser Staffel zu Ende geführt wird (via AWN). Von einer Absetzung könne keine Rede sein: Netflix habe ihnen von Anfang an kreative Freiheit eingeräumt und sie durchgehend unterstützt.

Doch es gibt Hoffnung

Ganz ausgeschlossen ist ein Blick in die Zukunft jedoch nicht: Die Serienmacher ließen durchblicken, dass sie durchaus Vorstellungen für potenzielle Spin-offs oder eine Erweiterung des „Blood of Zeus“-Universums haben, falls sich entsprechende Möglichkeiten ergeben sollten.

Derzeit gibt es allerdings weder eine offizielle Fortsetzung noch ein bestätigtes neues Projekt. Fürs Erste heißt es also mit einer letzten Staffel Abschied zu nehmen. Und diese hat es in sich, den sie vollendet das mythologische Epos auf gebührende Weise.