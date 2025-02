Blutiger Spaß: Durchgeknallter Horrorfilm setzt auf Schocks und Lacher

Mit The Monkey erwartet Horrorfans demnächst ein echtes Highlight im neuen Jahr. Der bizarre Film vereint einige der kreativsten Köpfe der Horror-Branche hinter sich und nach dem ersten Trailer steht für mich fest: Diesen Film muss ich sehen!



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 17. Februar 2025: Die internationale Presse hat sehr viel Spaß mit The Monkey und bewertet den Horrorfilm mit 84 Prozent positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Gelobt wird dabei vor allem die gute Balance aus Humor- und Horror-Elementen, die den Film zu einem echten Erlebnis macht.

Anzeige

Ursprünglicher Artikel vom 21. Januar 2025:

Trailer zu The Monkey begeistert Horrorfans

2024 war ein wirklich tolles Jahr für Horrorfilme. Mit Filmen wie The Substance, Alien: Romulus, Cuckoo, In a Violent Nature, Nosferatu, Terrifier 3 oder Smile 2 war für jeden Geschmack etwas dabei. Ein besonderes Highlight für mich war aber der Horror-Thriller Longlegs mit Nicolas Cage.

Anzeige

Vom selben Regisseur erscheint im kommenden Februar The Monkey. Der Horrorfilm basiert auf einer Kurzgeschichte von Autor Stephen King und wird von James Wan (Saw) produziert. Allein diese Kombination weckt schon mein Interesse an dem Film. Nun gibt es aber auch einen ersten Trailer zu bestaunen und der macht keine halben Sachen. Überzeugt euch am besten selbst – wir haben euch den Trailer ganz oben eingebunden.

Im Gegensatz zu Longlegs ist der neue Horrorfilm von Regisseur Osgood Perkins kein reiner Schocker, sondern hat auch komödiantische Elemente. Dadurch wird The Monkey zu einer echten Party, was Horror, Gewalt und Blut angeht. Und gleichzeitig hat die Geschichte über einen tödlichen Spielzeug-Affen auch etwas von den beliebten Final-Destination-Filmen, wo kuriose Verstrickungen zu bizarren Todesfällen führen.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf das neue Werk vom Longlegs-Regisseur. Der erste Trailer sieht fantastisch aus und verspricht gute Unterhaltung. Das sehe übrigens nicht nur ich so. In den Kommentaren auf YouTube sprechen bereits einige User von einem zukünftigen Horror-Klassiker.

Anzeige

Diese Horrorfilme erscheinen 2025

Falls euch The Monkey nicht anspricht, gar kein Problem: Das Jahr 2025 hat noch mehr Horrorfilme in der Hinterhand, die ihr euch auf den Merkzettel setzen könnt. Dazu zählen zum Beispiel The Woman in the Yard, Presence oder die langersehnte Fortsetzung 28 Years Later.

Darüber hinaus erscheinen auch noch Saw 11, die PlayStation-Verfilmung Until Dawn und ein neuer Silent-Hill-Film. Horrorfans haben also einiges, auf das sie sich freuen können.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.