„Bob's Burgers“ Staffel 15 startet auf Disney+

Die Belchers sind zurück und verbreiten ihr liebevollen Familienchaos jetzt auch wieder in Deutschland. „Bob's Burgers“ Staffel 15 startet im Stream. Welche Episoden euch erwarten und was ihr zum Start der Season wissen müsst, verraten wir euch hier.

„Bob's Burgers“ Staffel 15 ab jetzt im Stream

Der amerikanische Start von „Bob's Burgers“ knüpft direkt an das Ende der 14. Staffel an. Episode 1 der neuen Season startet am 29. September 2024 beim US-Sender FOX. Aber wie sieht es hierzulande aus?



Bis „Bob's Burgers“ Staffel 15 im deutschen Streamingangebot landet, vergeht einige Zeit. Jetzt gibt es aber endlich Licht am Ende des Tunnels. „Bob's Burgers“ Staffel 15 startete am 23. Juli in Deutschland – zumindest der erste Teil. Ihr findet die neuen Folgen wie gewohnt bei Disney+ im Stream.

Üblicherweise werden die Folgen im wöchentlichen Turnus veröffentlicht – mit kleineren Pausen zwischendurch. Bei dem Start im deutschen Streamingangebot wird es sich vermutlich nicht um einen wöchentlichen Turnus handeln.

Stattdessen wird der erste Part der Staffel im Juli veröffentlicht. In wie viele Teile sich die Staffel zerstückelt wird, ist momentan nicht bekannt. Wir vermuten jedoch, dass die neue Season in zwei Teilen veröffentlicht wird. Ein Blick auf die Veröffentlichung der Staffel in den USA zeigt, dass es eine längere Pause zwischen der 10. und 11. Episode gab – also genau in der Mitte der Season.

Da die 15. Staffel „Bob's Burgers“ zum Start bei Disney+ noch nicht vollständig beendet ist, wird der erste Teil wahrscheinlich die erste bis zehnte Episode beinhalten.

Alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 im Überblick

Stand Juni 2025 sind noch nicht alle Episoden der 15. Staffel in den USA veröffentlicht worden. Bisher sieht es aber so aus, dass die neue Season bei 19 Episoden bleiben wird.



Auch wird es, laut Schöpfer Loren Bouchard, wieder eine Halloween- und Weihnachts-Episode geben. (Quelle: Entertainment Weekly). Im Folgenden haben wir alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 für euch gelistet:

Folge Titel Veröffentlichung (USA) 1 The Tina Table: The Tables Have Tina-ed 29. September 2024 2 Saving Favorite Drive-In 6. Oktober 2024 3 Colon-ly the Dronely 20. Oktober 2024 4 For Whom the Doll Toes 27. Oktober 2024 5 Don't Stop Be-cheesin 3. November 2024 6 Hope N' Mic Night 10. November 2024 7 Boogie Days 24. November 2024 8 They Slug Horses, Don't They? 8. Dezember 2024 9 Dog Christmas Day After Afternoon 15. Dezember 2024 10 Advice Things Are Ad-Nice 29. Dezember 2024 11 Mr. Fischoeder's Opus 18. Mai 2025 12 Like a Candle in the Gym 29. Mai 2025 13 Snackface 5. Juni 2025 14 The Place Beyond the Pinecones 12. Juni 2025 15 The Lost City of Atlantic 19. Juni 2025 16 The Shell Game 3. Juli 2025 17 Wild Steal-ions 10. Juli 2025 18 Don't Worry, Be Hoopy 17. Juli 2025 19 The Dead Bo-ats Society 31. Juli 2025

