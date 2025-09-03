„Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 startet im Stream

Das liebevolle Familienchaos der Belchers ging dieses Jahr in die 15. Runde, doch die Hälfte der Folgen fehlten. Jetzt startet „Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 im deutschen Stream.
„Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 bei Disney+ im Stream
Der amerikanische Start von „Bob's Burgers“ knüpft direkt an das Ende der 14. Staffel an. Episode 1 der neuen Season startet am 29. September 2024 beim US-Sender FOX. Aber wie sieht es hierzulande aus?
Bis „Bob's Burgers“ Staffel 15 im deutschen Streamingangebot landet, vergeht einige Zeit. Jetzt gibt es aber endlich Licht am Ende des Tunnels. „Bob's Burgers“ Staffel 15 startete am 23. Juli in Deutschland – zumindest der erste Teil. Die letzten Folgen gehen am 3. September 2025 an den Start.
Ein Blick auf die Veröffentlichung der Staffel in den USA zeigt, dass es eine Pause zwischen der 10. und 11. Episode gab – also genau in der Mitte der Season. Da die letzte Folge der 15. Staffel erst am 14. August 2025 in den USA ausgestrahlt wurde, kommt der zweite Teil der Season später in das deutsche Streamingangebot.
Alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 im Überblick
Mit 22 Episoden ist die neue Staffel eine der längeren Staffeln aber definitiv nicht die Letzte. „Bob's Burgers“ wurde verlängert und läuft mindestens bis zur 19. Staffel.
Auch wird es, laut Schöpfer Loren Bouchard, wieder eine Halloween- und Weihnachts-Episode geben. (Quelle: Entertainment Weekly). Im Folgenden haben wir alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 für euch gelistet:
Folge
Titel
Veröffentlichung (USA)
1
The Tina Table: The Tables Have Tina-ed
29. September 2024
2
Saving Favorite Drive-In
6. Oktober 2024
3
Colon-ly the Dronely
20. Oktober 2024
4
For Whom the Doll Toes
27. Oktober 2024
5
Don't Stop Be-cheesin
3. November 2024
6
Hope N' Mic Night
10. November 2024
7
Boogie Days
24. November 2024
8
They Slug Horses, Don't They?
8. Dezember 2024
9
Dog Christmas Day After Afternoon
15. Dezember 2024
10
Advice Things Are Ad-Nice
29. Dezember 2024
11
Mr. Fischoeder's Opus
18. Mai 2025
12
Like a Candle in the Gym
29. Mai 2025
13
Snackface
5. Juni 2025
14
The Place Beyond the Pinecones
12. Juni 2025
15
The Lost City of Atlantic
19. Juni 2025
16
The Shell Game
3. Juli 2025
17
Wild Steal-ions
10. Juli 2025
18
Don't Worry, Be Hoopy
17. Juli 2025
19
The Dead Bo-ats Society
31. Juli 2025
20
Dad-urday Kite Fever
31. Juli 2025
21
Mr. Safebody
7. August 2025
22
Insomnibob
14. August 2025