„Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 startet im Stream

Das liebevolle Familienchaos der Belchers ging dieses Jahr in die 15. Runde, doch die Hälfte der Folgen fehlten. Jetzt startet „Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 im deutschen Stream.

„Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 bei Disney+ im Stream

Der amerikanische Start von „Bob's Burgers“ knüpft direkt an das Ende der 14. Staffel an. Episode 1 der neuen Season startet am 29. September 2024 beim US-Sender FOX. Aber wie sieht es hierzulande aus?



Bis „Bob's Burgers“ Staffel 15 im deutschen Streamingangebot landet, vergeht einige Zeit. Jetzt gibt es aber endlich Licht am Ende des Tunnels. „Bob's Burgers“ Staffel 15 startete am 23. Juli in Deutschland – zumindest der erste Teil. Die letzten Folgen gehen am 3. September 2025 an den Start.

„Bob's Burgers“ bei Disney+

Ein Blick auf die Veröffentlichung der Staffel in den USA zeigt, dass es eine Pause zwischen der 10. und 11. Episode gab – also genau in der Mitte der Season. Da die letzte Folge der 15. Staffel erst am 14. August 2025 in den USA ausgestrahlt wurde, kommt der zweite Teil der Season später in das deutsche Streamingangebot.

Alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 im Überblick

Mit 22 Episoden ist die neue Staffel eine der längeren Staffeln aber definitiv nicht die Letzte. „Bob's Burgers“ wurde verlängert und läuft mindestens bis zur 19. Staffel.

Auch wird es, laut Schöpfer Loren Bouchard, wieder eine Halloween- und Weihnachts-Episode geben. (Quelle: Entertainment Weekly). Im Folgenden haben wir alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 für euch gelistet:

Folge Titel Veröffentlichung (USA) 1 The Tina Table: The Tables Have Tina-ed 29. September 2024 2 Saving Favorite Drive-In 6. Oktober 2024 3 Colon-ly the Dronely 20. Oktober 2024 4 For Whom the Doll Toes 27. Oktober 2024 5 Don't Stop Be-cheesin 3. November 2024 6 Hope N' Mic Night 10. November 2024 7 Boogie Days 24. November 2024 8 They Slug Horses, Don't They? 8. Dezember 2024 9 Dog Christmas Day After Afternoon 15. Dezember 2024 10 Advice Things Are Ad-Nice 29. Dezember 2024 11 Mr. Fischoeder's Opus 18. Mai 2025 12 Like a Candle in the Gym 29. Mai 2025 13 Snackface 5. Juni 2025 14 The Place Beyond the Pinecones 12. Juni 2025 15 The Lost City of Atlantic 19. Juni 2025 16 The Shell Game 3. Juli 2025 17 Wild Steal-ions 10. Juli 2025 18 Don't Worry, Be Hoopy 17. Juli 2025 19 The Dead Bo-ats Society 31. Juli 2025 20 Dad-urday Kite Fever 31. Juli 2025 21 Mr. Safebody 7. August 2025 22 Insomnibob 14. August 2025

