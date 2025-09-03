Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. „Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 startet im Stream

„Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 startet im Stream

Coline Simoncelli
Coline Simoncelli,
2 min Lesezeit
Familie Belcher aus „Bob's Burgers“
„Bob's Burgers“ Staffel 15 kommt im Sommer 2025 zu Disney+. (© TTCFFC / Bearbeitung GIGA)
Anzeige

Das liebevolle Familienchaos der Belchers ging dieses Jahr in die 15. Runde, doch die Hälfte der Folgen fehlten. Jetzt startet „Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 im deutschen Stream.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.„Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 bei Disney+ im Stream
  2. 2.Alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 im Überblick

„Bob's Burgers“ Staffel 15 Teil 2 bei Disney+ im Stream

Der amerikanische Start von „Bob's Burgers“ knüpft direkt an das Ende der 14. Staffel an. Episode 1 der neuen Season startet am 29. September 2024 beim US-Sender FOX. Aber wie sieht es hierzulande aus?

Bis „Bob's Burgers“ Staffel 15 im deutschen Streamingangebot landet, vergeht einige Zeit. Jetzt gibt es aber endlich Licht am Ende des Tunnels. „Bob's Burgers“ Staffel 15 startete am 23. Juli in Deutschland – zumindest der erste Teil. Die letzten Folgen gehen am 3. September 2025 an den Start.

„Bob's Burgers“ bei Disney+

Ein Blick auf die Veröffentlichung der Staffel in den USA zeigt, dass es eine Pause zwischen der 10. und 11. Episode gab – also genau in der Mitte der Season. Da die letzte Folge der 15. Staffel erst am 14. August 2025 in den USA ausgestrahlt wurde, kommt der zweite Teil der Season später in das deutsche Streamingangebot.

Anzeige

Alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 im Überblick

Mit 22 Episoden ist die neue Staffel eine der längeren Staffeln aber definitiv nicht die Letzte. „Bob's Burgers“ wurde verlängert und läuft mindestens bis zur 19. Staffel.

Lesenswert

Auch wird es, laut Schöpfer Loren Bouchard, wieder eine Halloween- und Weihnachts-Episode geben. (Quelle: Entertainment Weekly). Im Folgenden haben wir alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 für euch gelistet:

Folge

Titel

Veröffentlichung (USA)

1

The Tina Table: The Tables Have Tina-ed

29. September 2024

2

Saving Favorite Drive-In

6. Oktober 2024

3

Colon-ly the Dronely

20. Oktober 2024

4

For Whom the Doll Toes

27. Oktober 2024

5

Don't Stop Be-cheesin

3. November 2024

6

Hope N' Mic Night

10. November 2024

7

Boogie Days

24. November 2024

8

They Slug Horses, Don't They?

8. Dezember 2024

9

Dog Christmas Day After Afternoon

15. Dezember 2024

10

Advice Things Are Ad-Nice

29. Dezember 2024

11

Mr. Fischoeder's Opus

18. Mai 2025

12

Like a Candle in the Gym

29. Mai 2025

13

Snackface

5. Juni 2025

14

The Place Beyond the Pinecones

12. Juni 2025

15

The Lost City of Atlantic

19. Juni 2025

16

The Shell Game

3. Juli 2025

17

Wild Steal-ions

10. Juli 2025

18

Don't Worry, Be Hoopy

17. Juli 2025

19

The Dead Bo-ats Society

31. Juli 2025

20

Dad-urday Kite Fever

31. Juli 2025

21

Mr. Safebody

7. August 2025

22

Insomnibob

14. August 2025

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige