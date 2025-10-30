Boost für Uralt-Videos: Neue YouTube-Funktion fällt sofort ins Auge

YouTube wertet SD-Aufnahmen auf.

YouTube startet eine neue Funktion, die besonders ältere Uploads visuell aufwertet. Mithilfe von KI rechnet die Plattform niedrig aufgelöste Videos automatisch hoch. Das soll für eine spürbar bessere Bildqualität sorgen.

YouTube skaliert Videos von SD auf HD

Im ersten Schritt betrifft die Funktion Videos mit einer Auflösung unter 1080p. Diese hebt YouTube auf HD-Niveau an, langfristig will man auch 4K als Zielauflösung unterstützen. Die KI-getriebene „Super Resolution“ ist dabei direkt im Player als solche kenntlich gemacht. Nutzer können auf Wunsch jederzeit zur Originalauflösung wechseln (Quelle: YouTube Blog).

Creator behalten ebenfalls die Kontrolle. Die Skalierung lässt sich für einzelne Videos oder ganze Kanäle im YouTube Studio deaktivieren. Die Originaldateien bleiben laut Ankündigung unangetastet.

Hintergrund der Neuerung ist laut YouTube der steigende Videokonsum auf großen Bildschirmen. Innerhalb eines Jahres hat sich der Umsatz mit YouTube-Inhalten über Fernseher bei manchen Kanälen um 45 Prozent erhöht, erklärt YouTube. Die Plattform reagiert darauf mit visuellen Aufwertungen per KI, um Videos plattformübergreifend möglichst hochwertig darzustellen.

YouTube erlaubt 4K-Thumbnails und mehr

Neben der Bildqualität alter Videos arbeitet YouTube auch an der Präsentation. Vorschaubilder dürfen künftig bis zu 50 MB statt 2 MB groß sein. Zudem testet YouTube Uploads mit noch höherer Videoqualität bei ausgewählten Kanälen.

Auch die Benutzeroberfläche auf dem Fernseher bekommt ein kleines Update: Kanäle werden mit Vorschauen und kuratierten Sammlungen besser strukturiert, heißt es. Suchen innerhalb eines Kanals priorisieren nun tatsächlich dessen Inhalte statt die YouTube-weite Auswahl. Zusätzlich testet YouTube ein einfaches Shopping-Feature mit QR-Codes in Videos, die zu Produktseiten führen.