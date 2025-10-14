Boots Staffel 2 – wird es eine Fortsetzung geben?

Seit dem 09. Oktober 2025 könnt ihr die erste Staffel von „Boots“ auf Netflix streamen und den Werdegang eines homosexuellen Marine-Anwärters verfolgen. Das Ende lässt eine Fortsetzung mit einer zweiten Staffel vermuten, aber wird es diese auch geben?

Gibt es eine zweite Staffel von „Boots“?

Bisher gibt es leider keine Betätigung von Netflix, dass eine zweite Staffel geplant ist. Allerdings spricht das Ende der ersten Staffel sehr dafür, eine Fortsetzung zu produzieren. Zudem wurde mit einigen Darstellern die Möglichkeiten einer Vertragsverlängerung verhandelt.

Der bisherige Erfolg der Serie lässt ebenfalls Hoffnung auf eine zweite Staffel aufkommen. „Boots“ befindet sich nämlich unter den Top Ten der Serien auf Netflix.

Möglicher Start der zweiten Staffel von „Boots“

Die erste Staffel von „Boots“ könnt ihr erst seit dem 9. Oktober auf Netflix streamen. Eine mögliche 2. Staffel würde deshalb wohl frühestens Ende 2026 oder sogar erst 2027 zu erwarten sein.

Da es noch keine aussagekräftigen Auswertungen gibt, wird die Entscheidung über eine 2. Staffel wohl noch auf sich warten lassen.

Das Video zeigt den offiziellen Trailer von Staffel 1:

Achtung, Spoiler: So endet Staffel 1

Die Serie „Boots“ spielt Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Der achtzehnjährige Cameron meldet sich freiwillig bei den Marines. Was niemand weiß: er ist homosexuell und beim Militär ist dies unter Strafe verboten.

Cameron entwickelt sich aber mit der Zeit zu einer selbstbewussten Persönlichkeit und schlägt auch die Möglichkeit, den weiteren Dienst zu verweigern, aus. Am Ende des letzten Teils erfahren die Rekruten, dass im Nahen Osten der Golf-Krieg begonnen hat und möglicherweise eine Verlegung der Marines nach Saudi-Arabien bevorsteht.

So könnte die 2. Staffel von „Boots“ weitergehen

Aus dem Finale der ersten Staffel könnt ihr schließen, dass sich eine potenzielle zweite Staffel um den Golf-Krieg drehen wird. Camerons Charakter könnte sich als homosexueller Soldat weiterentwickeln und zeigen, ob und wie er an der realen Kriegsfront bestehen kann.

Auch die Rolle des Ray, der als äußerst loyaler Marine bekannt wurde, könnte inhaltlich weiter interessant sein. Findet er seinen Weg ohne den Druck des Militärs oder den seines Vaters?

Ebenso spannend bleibt das Verschwinden von Sergeant Sullivan am Ende der ersten Staffel. Kehrt er zurück oder bleibt er für immer untergetaucht?