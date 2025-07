Brandheiße Serie geht gerade unter, weil sie nicht auf Netflix läuft – dabei ist sie ein echtes Streaming-Highlight

Wer brandheiße Serien mag, der muss Smoke auf Apple TV+ sehen.

Netflix und Amazon Prime Video gehören zu den beliebtesten Streamingdiensten in Deutschland. Beide Anbieter versorgen Serienfans regelmäßig mit neuen Knallern wie Squid Game oder Countdown. Eine echte Knaller-Serie geht dagegen etwas unter: Die Rede ist von Smoke auf Apple TV+.

„Smoke“ im Stream Streaming-Start: 26.06.2025

Genre: Drama, Krimi

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Apple-Serie Smoke läuft unter dem Radar

In der brandneuen Serie jagt Netflix-Star Taron Egerton (Carry-On) als ehemaliger Feuerwehrmann zwei gefährliche Brandstifter. Dabei geht Smoke nicht nur auf die perfiden Methoden der Serientäter ein, sondern zeigt auch schonungslos die zerstörerische Kraft der Flammen. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer zur neuen Serie eingebunden.

Obwohl die Serie hochwertig produziert wurde und mit Egerton ein bekanntes Gesicht präsentiert, hat es die Apple-Produktion übers Startwochenende nur ganz knapp in die Top 10 der deutschen Streaming-Charts geschafft (Quelle: JustWatch). Serien wie MobLand, Marvels Ironheart oder The Last of Us sind noch beliebter, dabei läuft letztgenannte Serie gar nicht mehr aktiv.

Nicht überragend, aber immer noch ziemlich gut

Bei Presse und Publikum kommt Smoke insgesamt gut an. Der Kritiker-Score ist mit 72 Prozent Zufriedenheit zwar nicht herausragend, aber durchaus solide. Der Publikums-Score fällt mit 80 Prozent positiven Bewertungen um einiges besser aus (Quelle: Rotten Tomatoes). Die Filmkritikerin Diedre Johnson schreibt über die Apple-Serie:

Smoke hat alles, was Fans von Lehanes Büchern oder Fernsehserien erwarten: Mystery, Action, Gewalt, düstere Atmosphäre, aber auch dunkle Komödie und ein bisschen Fantasy. (Quelle: TheWrap

Aktuell sind nur zwei Folgen von Smoke erhältlich. Jeden Freitag erscheint eine neue Episode. Wer die ganze Staffel am Stück schauen will, der muss sich bis zum 15. August gedulden, wenn mit Folge 9 das vorläufige Finale erscheint.

Ein Muss für Serienfans Ich mag Taron Egerton und ich mag das Konzept der Serie. Auf dem Papier ist die Crime-Serie zwar nur eine weitere Cop-jagt-Killer-Geschichte, aber die Umsetzung und Präsentation sind fantastisch. Schon die ersten Minuten von Smoke sind einfach nur spektakulär. Wer diesen Sommer also eine wirklich heiße Serie sehen will, der darf sich dieses Streaming-Highlight nicht entgehen lassen. Daniel Boldt

