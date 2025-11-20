Brandneuer Kinofilm mit Julia Roberts läuft ab sofort bei Amazon Prime Video

Amazon schnappt sich einen brandneuen Kinofilm.

Der Thriller After the Hunt läuft seit einem Monat in den deutschen Kinos und wandert am 20. November ins Streaming-Programm von Amazon Prime Video. Interessierte Filmfans sollten ab jetzt also abwägen, ob ihnen der Streifen mit Julia Roberts und Andrew Garfield den teuren Kinobesuch wert ist, oder ob das Prime-Abo der bessere Deal ist.

After the Hunt landet blitzschnell bei Amazon

Es ist mittlerweile nicht ungewöhnlich, dass Kinofilme in Windeseile bei großen Streaminganbietern landen. Der Thriller After the Hunt legt aber nochmal einen besonderen Speedrun hin. Der Film von Regisseur Luca Guadagnino (Challengers) wurde erst im Oktober 2025 in den USA und Deutschland im Kino veröffentlicht und läuft auch noch aktiv in den Lichtspielhäusern. Trotzdem erscheint After the Hunt diesen Donnerstag, den 20. November, im Katalog von Amazon Prime Video. Für Prime-Neukunden ist der Film unter Umständen sogar komplett kostenlos.

Vermutlich sind die teilweise desaströsen Kritiken zum Film dafür verantwortlich, dass After the Hunt so schnell eine Heimkinoauswertung erhält. So bewerten derzeit nur 37 Prozent aller Pressestimmen den Film positiv. Auch der User-Score fällt ähnlich bescheiden aus (Quelle: Rotten Tomatoes). Wertungstechnisch ist das ein Tiefpunkt für den erfolgsverwöhnten Regisseur, der mit Challengers im vergangenen Jahr zahlreiche Preise abräumen konnte.

Alissa Wilkinson von der New York Times schreibt im Review:

Von Anfang bis Ende lässt „After the Hunt“ sein Publikum in einem Meer von losgelösten Zeichen treiben, das verzweifelt versucht, mit all den wilden Gesten der akademischen Welt und der bürgerlichen Moral und Ethik Schritt zu halten, ohne etwas zu bieten, das alles zusammenhält. (Quelle: New York Times

Darum geht es in After the Hunt

In After the Hunt wird Hank Gibson (Andrew Garfield) der sexuelle Missbrauch einer Studentin vorgeworfen. Dieser Vorfall wirft das Leben der College-Professorin Alma Imhoff (Julia Roberts) komplett aus der Bahn. Für einen ersten Eindruck vom Film haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.