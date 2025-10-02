Breaking Bad: Das alternative Ende der Serie übersteigt eure wildesten Träume

Dieses Ende von Breaking Bad hat niemand kommen sehen.

Breaking Bad gilt als eine der besten Serien aller Zeiten. Die Geschichte von Walter White, der sich vom unbedarften Chemielehrer zum skrupellosen Drogenboss hochkämpft, ist für viele Fans ein Paradebeispiel für eine Serie, die von Anfang bis Ende stimmig erzählt wird. Dabei wissen viele Zuschauer gar nicht, dass Breaking Bad noch ein anderes Ende hat.

Ist Breaking Bad nur ein langer Albtraum?

Anmerkung: Der nachfolgende Text enthält Spoiler zum Ende der Serie.

Wer alle 62 Folgen gesehen hat, die Walter Whites Geschichte ausmachen, der wird wissen, wie Breaking Bad regulär endet. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommt es wie es kommen muss und Walter stirbt im Finale der Serie an einer Schussverletzung, während sein ehemaliger Partner Jesse Pinkman entkommt.

Für den Heimkinomarkt wurde aber noch ein alternatives Ende gedreht, dass mit allen Erwartungen bricht. In dieser Version erwacht Schauspieler Bryan Cranston ruckartig aus einem Albtraum. Nur ist er nicht mehr Walter White, sondern Hal aus der Sitcom Malcom mittendrin.

Auf YouTube könnt ihr euch die ganze Szene ansehen:

Verängstigt erzählt er seiner Frau Lois (Jane Kaczmarek) von seinen Erlebnissen als Walter White und erwähnt dabei auch Figuren wie Hank Schrader oder Héctor Salamanca. Sie beruhigt ihn und er legt sich wieder hin. Zum Schluss fährt die Kamera auf einen Sessel neben dem Bett, auf dem der markante Hut von Walter White liegt. Passend dazu vermischen sich die Melodien von Malcom mittendrin und Breaking Bad.

Dieses alternative Ende, das Breaking Bad als Albtraum von Hal präsentiert, ist natürlich als großer Gag gedacht. Trotzdem verdient es Respekt, dass die Macher und die Schauspieler diese Idee tatsächlich gedreht und veröffentlicht haben – anstatt es bei einer Anekdote in einem Interview zu belassen.

Malcom mittendrin feiert bald Comeback

Übrigens: Bryan Cranston wird 2026 seine Rolle als Hal erneut aufnehmen. Gemeinsam mit Disney entsteht eine Reunion von Malcom mittendrin. Hauptdarsteller Frankie Muniz wird ebenfalls dabei sein. Genauso wie Hals Serien-Frau Jane Kaczmarek. Wann genau die Neuauflage auf Disney+ erscheinen wird, ist derzeit noch unklar.