Brettspielklassiker wird zum Film: Das klingt selbst für Netflix zu dämlich

Netflix will einfach nur eine starke Marke ausschlachten

Ich spiele gerne Die Siedler – nicht besonders häufig, aber wenn, dann habe ich immer Spaß dabei. Trotzdem nervt mich die Vorstellung einer Netflix-Content-Flut mit dem Catan-Branding, denn das Spiel gibt schlicht und ergreifend keine organische Verfilmung her.

Es gibt weder etablierte Charaktere noch irgendeine Story, die jahrelang auf eine Adaption gewartet hat. Sicher, aus der Feder von Autorin Rebecca Gable ist in Zusammenarbeit mit Klaus Teuber 2003 ein Roman entstanden, aber selbst für die meisten Brettspielfans dürfte dieser eher unbekannt sein.

Die Motivation hinter dem Netflix-Vorstoß ist klar: Weil The Lego Movie und Barbie erfolgreich waren und Videospielverfilmungen seit Neuestem ebenfalls einigermaßen gut laufen, sollen die großen Namen der Spielebranche schnellstens adaptiert werden, ob dies nun Sinn ergibt oder nicht.

Wenn Netflix einfach eine Serie über mittelalterliche Händler oder einen Film über die Seltenheit von Erzvorkommen machen wollte, hätten sie das natürlich machen können. Allerdings eben ohne den Catan-Schriftzug über das Projekt zu kleistern.

Stattdessen stand hier die profitable Marke mit Wiedererkennungswert ganz klar an erster Stelle, die kreative Idee kam erst weit danach und das ist meistens keine gute Herangehensweise für einen Film oder eine Serie – geschweige denn gleich mehrere Projekte.