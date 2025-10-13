„Bridgerton“ Staffel 4 bekommt zwei Starttermine für 2026

In Staffel 4 von „Bridgerton“ darf sich der künstlerische Benedict Bridgerton auf seine eigene Liebesgeschichte freuen. Jetzt gibt Netflix endlich Antwort darauf, wann die neuen Folgen kommen – und Fans müssen nicht mehr lange warten.

Netflix kündigt den Start von „Bridgerton“ Staffel 4 an

Direkt vorweg: Wie schon viele andere Serien auf Netflix, und auch schon mit der dritten Staffel, bekommt Staffel 4 zwei Starttermine. Die Season wird also erneut in zwei geteilt.



Damit startet „Bridgerton“ Staffel 4 bei Netflix am:

29. Januar 2026, mit Teil 1

26. Februar 2026, mit Teil 2

Zwischen der ersten und zweiten Staffel lagen rund 15 Monate. Kurz danach kam dann auch der Spin-Off „Queen Charlotte“, mit dem sich die zwei Jahre lange Wartezeit auf die dritte Staffel etwas süßer gestaltet hat. Die vierte Staffel sollte nicht dem Vorbild der ersten beiden folgen und nur etwas länger als ein Jahr auf sich warten lassen – der Plan fällt aber leider ins Wasser.

Jess Brownell, Showrunnerin der Serie, hat in einem Interview verraten, dass ihr rund zwei Jahre auf die nächste Liebesgeschichte der Bridgertons warten müsst:

We are working to try and put the seasons out more quickly, but they do take eight months to film and then they have to be edited, and then they have to be dubbed into every language (…) And the writing takes a very long time as well, so we’re kind of on a two-year pace, we’re trying to speed up, but somewhere in that range. (Quelle: The Hollywood Reporter

Eigentlich sollte die vierte Staffel bereits im Sommer 2024 mit den Dreharbeiten beginnen – das hat sich allerdings nicht ergeben. Stattdessen lag der Start wohl im September. Die Dreharbeiten wurden im April 2025 beendet. Erst kürzlich gab Netflix via Instagram bekannt, dass die neuen Folgen 2026 erscheinen:

Benedict & Sophies Liebesgeschichte: Handlung der vierten Season

„Bridgerton“ basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Julia Quinn, die stolze acht Bänder umfasst. Während die ersten beiden Staffeln der Reihenfolge der Bücher folgen, schweift die dritte ab und nimmt sich das vierte Buch als Grundlage.

Die Reihenfolge der Bücher richtet sich, mit Ausnahme von Daphne, an die der Bridgerton-Geschwister. Demnach folgte nach der ältesten Tochter ihr Bruder Anthony und nach ihm der zweitgeborene Benedict. Da die dritte Staffel aber von Colin und Penelope handelt, befasst sich erst die vierte mit dem zweitältesten der Bridgerton-Söhne, Benedict.

Hinweise auf die Geschichte von Sophie, Benedicts Zukünftige in der Buchreihe, gibt es allerlei in der dritten Staffel. Sophies und Benedicts Liebesgeschichte ist eine Art Nacherzählung des Märchens „Aschenputtel“. Innerhalb der neuen Episoden gab es immer wieder Anspielungen auf die Erzählung – wie beispielsweise den von Eloise gesetzten Ultimatum um Mitternacht. Dem Buch nach lernen sich Benedict und Sophie zudem bei einem Maskenball kennen – über jenen er und Eloise kurzzeitig in der letzten Episode sprechen. Dort wird eben jene als die silberne Lady auf Benedict treffen, der sich danach auf die Suche nach ihr begibt.

Sophie trifft auf Benedict während des Maskenballs. (© Netflix / Liam Daniel)

Sophie ist das uneheliche Kind eines Lords und seiner Bediensteten. Im Buch ist ihr Vater Richard Gunningworth, Earl von Penwood – ihre Stiefmutter ist demnach Araminta Gunningworth. Dass Netflix sich nicht ganz genau an die Vorlage der Bücher hält, ist nicht neu, denn Sophies Stiefmutter könnte bereits in den vorherigen Staffeln gesichtet worden sein. Cressida Cowper, die falsche Lady Whistledown, könnte demnach Sophies Stiefschwester sein, denn der Name ihrer Mutter ist Araminta Cowper. Lebt Sophie also als Bedienstete im Cowper-Haus?



Eine Frage, die sich mit weiteren Cast-Ankündigungen aber beantwortet hat – denn Araminta Gun wird von Katie Leung gespielt. Fans von „Harry Potter“ wird die Darstellerin als Cho Chang bekannt vorkommen. Mit im Schlepptau sind auch Isabella Wei und Michelle Mao, die die Stiefschwestern von Sophie spielen.

Sophies Familie wird ihr in „Bridgerton“ Staffel 4 in die Quere kommen. (© Netflix / Liam Daniel)

Insbesondere Rosamund (Michelle Mao) wird in die Quere von „Benophie“ kommen. Die ehrgeizige Stiefschwester hat ihr Auge auf den Künstler geworfen. Zwischen den Schwestern wird es also wahrscheinlich zu der einen oder anderen Auseinandersetzung kommen.

Auch Eloise war eine mögliche Kandidatin für „Bridgerton“ Staffel 4. In ihrem Buch verliebt sie sich in den Ehemann der verstorbenen Marina Thompson – Colins fast-Verlobte aus Staffel eins. Da diese aber mit ihrer Schwester Francesca nach Schottland reist, wird es wahrscheinlich nur Andeutungen auf ihre Staffel geben, die vermutlich die fünfte ist. Während ihres Aufenthaltes in den schottischen Highlands, nimmt Eloise nämlich Briefkontakt mit ihrem Zukünftigen auf.

Yerin Ha als Sophie Baek in „Bridgerton“ Staffel 4

Neben der etwas Gemüts-dämpfenden Nachricht, dass sich die Produktion der vierten Staffel von „Bridgerton“ etwas nach hinten zieht, kommt die gute: Benedicts Zukünftige hat jetzt endlich ein Gesicht. Yerin Ha wird in der neuen Staffel von „Bridgerton“ Sophie Baek (Beckett im Buch) spielen.

Yerin Ha während der Premiere für „Halo“ Staffel 1. (© IMAGO / FayeSVision / Cover Images)

Die Darstellerin ist insbesondere durch ihre Rolle als Kwan Ha in der „Halo“-Serie bekannt. Auch wird sie in „Dune: Prophecy“ zu sehen sein – dem Serien-Prequel zu den „Dune“-Filmen.

