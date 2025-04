Bring me the Horizon Tour 2025: Festivals und neue Musik

Bring me the Horizon erlebt ihr auch 2025 live. Zusätzlich hat die Band neue Musik angeteasert – was es damit auf sich hat und wo ihr BMHT dieses Jahr live erlebt, erfahrt ihr hier.

Bring me the Horizon beim Rock am Ring 2025

Bring me the Horizon ist und war wie viele andere Bands im Sommer mit der Festival-Saison beschäftigt. Die ersten Festival-Termine innerhalb Deutschlands wurden bereits angekündigt: 2025 spielt Bring me the Horizon bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“. Zwischen dem 6. und 8. Juni 2025 habt ihr also die Chance, die Band live zu erleben.



Tickets für die Festivals könnt ihr bereits auf Eventim ergattern. Die Karten kosten stand November 2024 rund 240 Euro. Neben Bring me the Horizon finden sich auch Bands wie Slipknot, The Prodigy, Poppy und viele mehr. Insgesamt versammeln sich 100 Acts auf dem Zwillingsfestival.

Post Human: Nex Gen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.04.2025 16:13 Uhr

Ein neues Album von BMTH?

Mit einem Instagram-Post hat Frontmann Oli Sykes die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. In dem Post ist das Gesicht des Sängers zu sehen – im Hintergrund lässt sich ein Studio erahnen, was Sykes mit der Caption auch bestätigt:

Doch was kommt auf die Fans von Bring me the Horizon zu? Ein neues Album? Eher unwahrscheinlich. Auf die Frage, ob 2026 ein neues Album von BMTH zu erwarten sei, sagte Sykes gegenüber NME folgendes:

Yeah, I dunno. We haven’t really figured it out yet. It could be a bit longer than that. It’s hard to say at this point.

2026 sollten sich Fans der Band allem Anschein nach nicht vormerken. Wie aus Sykes Antwort zu entnehmen ist, könnte ein neues BMHT Album noch länger auf sich warten lassen.

Auf diesen Festivals spielt Bring me the Horizon 2024 in Europa

Die europäische Festival-Saison für Bring me the Horizon hat seinen Schluss gefunden. Bis Ende Juli waren die Briten in Europa unterwegs, bevor es sie auf die Festivals im asiatischen Raum verschlägt. Weitere Termine innerhalb und außerhalb Europas findet ihr auf der offiziellen Website der Band.

Die letzte Tour, die Bring me the Horizon durch Deutschland führte, war die „Post Human European Tour“ 2023. Mit dieser war die Band rund um Sänger Oli Sykes ganze siebenmal hierzulande zu sehen. Die Konzerte, die im Februar 2023 stattfanden, waren in den folgenden Städten:

02.02.2023 – Hannover, Swiss Life Hall

03.02.2023 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

04.02.2023 – Frankfurt, Messehalle

10.02.2023 – München, Zenith

22.02.2023 – Stuttgart, Schleyer-Halle

25.02.2023 – Hamburg, Barclays Arena

26.02.2023 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

Sollte Bring me the Horizon also wieder nach Deutschland kommen, werden sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch mehr als genug Stopps einlegen. Auch ist eine zweijährige Pause zwischen Tourneen nicht unüblich.

