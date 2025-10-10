Brock Lesnar ist zurück – und jetzt auch wieder in WWE 2K25 spielbar

Brock Lesnar gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Wrestling-Superstars der heutigen Zeit. Seit den frühen 2000er-Jahren hat der Hüne den WWE-Ring unsicher gemacht. Lange Zeit tauchte er aber nicht mehr in den Wrestling-Shows auf. Mittlerweile ist er aber wieder ein fester Bestandteil in der WWE.

Zwei Jahre lang war der Hüne nicht mehr im WWE-Ring zu sehen. In den vergangenen Jahren hat sich Brock Lesnar immer wieder monatelange Auszeiten genommen, um nach einer Pause kräftiger und bedrohlicher als zuvor zur WWE zurückzukehren. So lang war seine Pause aber schon ewig nicht mehr. Fast jeder hat damit gerechnet, dass seine WWE-Karriere vorbei sei. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Brock Lesnar: Comeback bei Summerslam

Das hat wohl niemand erwartet: Zwei Jahre nach seinem letzten WWE-Auftritt bei Summerslam 2023 im Match gegen Cody Rhodes ist Brock Lesnar am zweiten Summerslam-Abend am Sonntag zurückgekehrt. Nach dem Titel-Match zwischen Cena und Rhodes tauchte Lesnar aus dem Nichts auf und brachte John Cena mit einem F5 zu Boden. Danach verschwand er wortlos in den Backstage-Bereich und der zweite Summerslam-Abend endete.

Nach seiner Rückkehr bei Summerslam stieg Lesnar zuletzt auch wieder aktiv in den Ring. Beim PLE-Debüt „Wrestlepalooza“ squashte er John Cena bei seiner Abschieds-Tour.

Im Netz wurde das Comeback kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite gibt es zahlreiche Fans, die sich über seine Rückkehr freuen. Auch die Halle in New Jersey tobte, als das Einmarsch-Lied von „The Beast“ erklang. Gleichzeitig gibt es aber auch jetzt noch viel Kritik und Unverständnis, schließlich stehen immer noch schwere Vorwürfe gegen Lesnar im Raum. Es gibt zwar noch keine Informationen zum laufenden Verfahren, Experten aus der Wrestling-Szene vermuten aber, dass sich nicht alle Vorwürfe gegen Lesnar bestätigen. Das Unternehmen TKO, zu dem WWE gehört, hat schließlich eine Verantwortung gegenüber Sponsoren und Werbetreibenden zu tragen und dürfte wenig Interesse haben, einen großen Skandal auszulösen.

Brock Lesnar in WWE 2K25

Zwei Jahre lang fehlte jegliche Spur von Lesnar bei der WWE. Das betraf nicht nur seine Abwesenheit bei den Shows, auch im aktuellen WWE-Spiel WWE 2K25 gab es Lesnar zunächst nicht. Mittlerweile steht aber fest, dass „The Beast“ auch dort zurückkehrt. Man benötigt den Patch auf die Version 1.26 und das kostenpflichtige „John Cena Farewell Pack“, das am 16. Oktober erscheinen wird. Das Pack ist ein zusätzlicher DLC, der nicht im Season-Pass enthalten ist.

Brock Lesnar ist wieder da

Lange Zeit war Lesnar Teil des Intros, das vor den Sendungen Smackdown und Raw gezeigt wird. Anfang Februar 2024 wurde sein Part jedoch durch LA Knight ersetzt.

Auch an anderen Stellen wurde Lesnar nach und nach „ausgelöscht“. So war er kurz nach der Ankündigung des Spiels WWE 2K24 noch auf dem Cover der „40 Years of Wrestlemania“-Edition zu sehen, wurde aber nachträglich entfernt. Auch als spielbarer Charakter wurde er weitgehend gestrichen. Er ist in WWE 2K24 lediglich im „Showcase“-Modus spielbar, kann jedoch nicht in anderen Spielmodi ausgewählt werden. Im aktuellen WWE-Spiel wurde er ebenfalls zunächst nicht zum Roster hinzugefügt.

Warum war er so lange weg?

Zwar gab es keine offiziellen Angaben darüber, was mit Brock Lesnar passiert ist und auch nie eine Aussage der WWE oder von TKO, dass Brock Lesnar entlassen wurde, Experten rechneten aber noch zu Beginn des vergangenen Jahres damit, den mehrfachen Champion nie wieder in einem WWE-Ring zu sehen. Grund hierfür ist ein Sex-Skandal rund um den langjährigen WWE-Boss Vince McMahon, in den auch Brock Lesnar verwickelt sein soll.

Die ehemalige WWE-Angestellte Janel Grant hat demnach eine Klage gegen McMahon eingereicht, bei der auch Lesnar eine Rolle spielt. Aus der Anklageschrift geht hervor, dass McMahon vor einigen Jahren einem „ehemaligen UFC-Champion“ sexuelle Dienste mit Grant angeboten hat, falls ein neuer Vertrag unterschrieben würde. Zwar wird Lesnar an keiner Stelle namentlich erwähnt, mehrere Angaben in der Anklageschrift lassen aber darauf schließen, dass es sich um den Vertragspartner um den ehemaligen WWE- und UFC-Superstar handelt. Mehr zu allen Anschuldigungen lest ihr ausführlich im Wall Street Journal (auf Englisch) oder zusammengefasst auf Deutsch bei Wrestling-Point. Wegen der massiven Vorwürfe distanziert sich die WWE von Brock Lesnar und beseitigt nach und nach Spuren seiner Auftritte. Da Lesnar und McMahon allgemein ein enges Verhältnis hatten, McMahon aber ebenfalls nicht mehr in der WWE-Geschichte erwähnt werden soll, schien ein Comeback von Brock Lesnar in der WWE nahezu ausgeschlossen.

Brock Lesnar ist doch zurück

Der US-Podcaster Bryan Alvarez (Wrestling Observer Radio) deutete noch im März 2023 an, dass es intern bei der WWE Überlegungen gab, Brock Lesnar wieder zurückzuholen (bei Reddit anhören). Sein Profil war aber immer auf der aktuellen Roster-Seite der aktiven Superstars im Webauftritt der WWE geführt (bei WWE.com ansehen). Ursprünglich sollte er bereits zum Royal-Rumble-Match im Januar 2024 zurückkehren, zudem gab es Gespräche über eine Storyline mit einem Match gegen Gunther bei Wrestlemania 40. Alvarez gab auch an, dass er ihn aufgrund der schwebenden Anschuldigungen nicht zurückholen würde, gleichzeitig führt er aber an, dass es innerhalb der WWE immer wieder Bestrebungen gab, Lesnar wieder als Superstar zu aktivieren.

Der stets gut informierte Kenner Sean Ross Sapp schloss noch im Oktober 2024 aus, dass Brock Lesnar zurückkehren könnte. Demnach berichtete er bei Fightful, dass es keinerlei Pläne für den mehrfachen WWE-Champ geben würde (bei Fightful lesen). Zudem wurde dort auf eine interne Regel verwiesen, nach der Brock Lesnar von WWE-Superstars und Offiziellen nicht in Interviews, Kommentaren, Clips oder anderweitig namentlich erwähnt werden sollte. Nun ist doch alles anders gekommen. Es bleibt im und außerhalb des Rings spannend, wie es mit Brock Lesnar weitergehen wird.