Brutaler Zombie-Shooter kurz vor Release gestoppt: Fans müssen auf Fortsetzung warten

Die Beta vom langerwarteten Zombie-Shooter Killing Floor 3 ist mehr oder weniger desaströs verlaufen – aus der Community hagelte es heftige Kritik. Entwickler Tripwire Interactive zieht deswegen kurz vor dem geplanten Release die Reißleine und verschiebt den Multiplayer-Liebling ohne neuen Release-Termin.

Killing Floor 3: Verschiebung nach Fan-Protest

Eigentlich sollten sich Spieler in Killing Floor 3 ab dem 25. März 2025 durch allerlei mutierte Zombies schnetzeln können. Nach einer komplett verkorksten Beta hat Tripwire Interactive allerdings gerade einmal 3 Wochen vor dem geplanten Release die Notbremse gezogen und dem Spiel eine längere Entwicklungszeit verordnet.

Auf der Steam-Seite des Spiels erklärt das Studio diesen Schritt. In Rücksprache mit dem Publisher Embracer Group und angesichts des Feedbacks aus der Community habe der Entwickler realisiert, dass das Ziel für Killing Floor 3 verpasst wurde. Der Shooter solle nun auf ein späteres Datum in diesem Jahr verschoben werden, damit an den Problemen der Beta gefeilt werden kann.

Namentlich erwähnt Tripwire hier die Performance, die Benutzeroberfläche, die Lichteffekte sowie das Waffengefühl als Elemente, die verbessert werden sollen. (Quelle: Steam)

Koop-Zombie-Shooter braucht mehr Zeit

Die Entwickler von Killing Floor 3 wollen also einige der größten Kritikpunkte der Community umsetzen, bevor der Koop-Shooter tatsächlich seinen vollwertigen Release erhält.

Neben all den technischen Problemen waren viele Reddit-Nutzer allerdings auch mit der allgemeinen Herangehensweise der Fortsetzung unzufrieden. Viele kritisierten das Sci-Fi-Feeling, das den Horror der ersten beiden Teile ersetzt sowie den damit einhergehenden Verlust der Identität der Reihe. (Quelle: Reddit)

Dieses Spiel hat ein paar Dinge richtig, aber viel mehr falsch gemacht, angefangen damit, dass es kein Killing-Floor-Spiel ist. Reddit-Nutzer MilesFox1992

