Buffy: Dieses geniale Easter Egg ist selbst den größten Serienfans beim ersten Mal entgangen

Selbst Hardcorefans von Buffy haben dieses Easter Egg nicht entdeckt.

Die Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen bietet nicht nur allerlei Vampire, Dämonen und Monster, sondern auch überraschend viele Easter Eggs. Eins davon ist besonders gut im Finale der fünften Staffel versteckt.

Dieser Meta-Gag ist vielen Fans entgangen

Achtung: Der nachfolgende Text enthält Spoiler zur Serie.

Was viele Fans nicht wissen: Buffy umfasst zwar insgesamt sieben Staffeln, aber eigentlich sollte die Serie bereits mit der fünften Staffel zu Ende gehen. Aus diesem Grund findet zwischen der Jägerin Buffy und ihren Mentor Giles in der letzten Folge (Staffel 5 Folge 22) ein interessantes Gespräch statt. In diesem Dialog blicken die Beiden auf ihre bisherigen Abenteuer zurück.

Buffy: Der wievielte Weltuntergang ist das jetzt für uns?

Giles: Oh... tja, der sechste... mindestens. Es kommt einem vor wie 100.

Hier durchbricht Giles unauffällig die vierte Wand zum Publikum, denn tatsächlich handelt es sich bei dieser Folge („Der Preis der Freiheit“) um die 100. Folge der Serie – mit der wie gesagt alles enden sollte. Dazu passt auch, dass sich Buffy am Ende selbst opfert, um die Menschheit zu retten.

Buffys Kreditkarte ist ein weiteres Easter Egg

Der Tod von Buffy in der besagten Folge ist übrigens mit einem weiteren Easter Egg verknüpft, welches aufmerksamen Zuschauern bereits in der vorherigen Staffel aufgefallen sein könnte. Denn dort erfährt man in einer Folge, dass Buffys Kreditkarte im Mai 2001 abläuft.

In diesem Monat erschien auch die Folge „Der Preis der Freiheit“ in den USA. Dieses bewusste Foreshadowing ist also ein versteckter Hinweis auf das Ende der Serie, aber auch den Tod von Buffy (Quelle: Kino.de). Letztendlich ging die Serie aber im darauffolgenden Jahr weiter. Und in Zukunft soll es sogar ein weiteres Comeback geben.