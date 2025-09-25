„Call of the Night“ Staffel 3: Warum sich Fans noch in Geduld üben müssen

Nach zwei erfolgreichen Staffeln von „Call of the Night“ konnte sich der Anime eine große Fangemeinde sichern. Besonders die außergewöhnliche Atmosphäre im Vergleich zu anderen Animes kommt bei den Zuschauern gut an. Viele fragen sich daher, ob und wann „Call of the Night“ Staffel 3 erscheint. Wir geben euch hier die Antwort.

Wichtiger Hinweis: Der Artikel enthält keine Spoiler zum Staffelfinale der zweiten Season. Ihr könnt beruhigt weiterlesen.

„Call of the Night“ Season 3 noch nicht bestätigt

Die schlechte Nachricht zuerst: „Call of the Night“ Staffel 3 ist bislang noch nicht offiziell bestätigt. Zwischen Staffel 1 und Season 2 lagen ganze drei Jahre. Genau wie bei „My Dress-Up Darling“. Sollte der Rhythmus beibehalten werden, käme die dritte Staffel wohl erst 2028. Sobald es konkrete Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Die ersten beiden Staffeln könnt ihr euch weiterhin auf Prime Video anschauen, wenn ihr das nötige Aniverse-Abo hinzugebucht habt. Die erste Season umfasst 13 Episoden, sie könnt ihr im Originalton mit Untertitel oder mit deutscher Synchronisation schauen. Die 12-teilige zweite Staffel steht bislang nur im Originalton mit Untertitel zur Verfügung. Wann sie mit deutscher Synchro startet, ist bislang nicht bekannt.

Wie realistisch ist „Call of the Night“ Staffel 3?

Der Manga ist zwar abgeschlossen, liefert aber noch genügend Stoff, das die Serie übernehmen kann. Zwar endet die zweite Staffel mit dem Detektiv-Arc, allerdings gibt es im Manga noch den Hokkaido-Arc, den die Serie bislang nicht aufgenommen hat.

Aufgrund des Erfolgs der Serie stehen die Chancen gut, dass „Call of the Night“ Staffel 3 produziert wird. Das ist derzeit aber nur eine Spekulation. Die Geschichte rund um Nazuna und Kou Yamori ist somit noch nicht beendet. Bleibt zu hoffen, dass die Wartezeit auf die dritte Staffel nicht allzu lang ausfällt.