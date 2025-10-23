Camp Rock 3: Alle Infos zu Start, Besetzung und mehr

Nach Jahren voller Gerüchte um ein mögliches Comeback rückt ein dritter „Camp Rock“-Teil wieder in greifbare Nähe. Wir verraten, wer dabei ist und was sonst noch bekannt ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Warten hat ein Ende: Ein neuer „Camp Rock“-Teil kommt

Die Musikfilmreihe „Camp Rock“ aus dem Hause Disney begeisterte eine ganze Generation. Nun soll die Geschichte mit neuen Songs, modernen Themen und wahrscheinlich einem Zeitsprung fortgesetzt werden. Die Jonas Brothers selbst kündigten den dritten Teil auf X mit einem Video an, das die Dreharbeiten am Film zeigte.

Die Originalstars kehren also für den dritten Teil zurück. Demi Lovato übernimmt dabei als Produzentin eine völlig neue Rolle, wird jedoch wahrscheinlich nicht im Film zu sehen sein. Dafür werden aber die Jonas Brothers weiterhin in einer erwachsenen Version des Musikcamps vor der Kamera stehen.

Anzeige

Wann kommt „Camp Rock“ 3?

Noch ist der Film mitten in der Produktion und damit nicht bekannt, wann genau ihn Fans zu sehen bekommen. Allerdings scheint ein Start Ende 2026 oder Anfang 2027 wahrscheinlich. „Camp Rock“ 3 soll dann bei Disney+ Premiere feiern.

Zur Auffrischung: Darum geht es in den ersten „Camp Rock“-Teilen

„Camp Rock“ (2008)

Der erste Film dreht sich um Mitchie Torres (gespielt von Demi Lovato), ein talentiertes Mädchen, das davon träumt, am renommierten Sommer-Musikcamp „Camp Rock“ teilzunehmen.

Anzeige

Ihre Familie hat nicht genug Geld für die Teilnahmegebühr. Um Mitchie den Traum zu erfüllen, nimmt ihre Mutter einen Job als Köchin im Camp an. Mitchie schämt sich dafür und gibt vor, ihre Mutter sei eine wichtige Geschäftspartnerin, um bei den reichen und coolen Kids im Camp nicht als Außenseiterin dazustehen.

Sie lernt den berühmten, aber gelangweilten Popstar Shane Gray (gespielt von Joe Jonas) aus der Band Connect 3 kennen, der als Musikberater im Camp ist. Shane ist auf der Suche nach einem Mädchen mit einer tollen Stimme, die er bei einer geheimen Gesangsprobe gehört hat. Er verliebt sich in Mitchie, ohne zu wissen, wer sie wirklich ist.

„Camp Rock 2: The Final Jam“ (2010)

Im zweiten Teil kehren Mitchie, Shane und die anderen Camper im folgenden Sommer ins Camp Rock zurück.

Anzeige

Direkt gegenüber des Camps hat ein ehemaliger Bandkollege des Camp-Rock-Leiters ein neues, teures Konkurrenzlager namens Camp Star eröffnet. Camp Star ist modern, luxuriös und lockt viele Camp-Rock-Teilnehmer mit seinen professionellen und glanzvollen Möglichkeiten an.

Um ihr geliebtes, traditionelles Camp Rock zu retten und zu beweisen, dass Herz und Leidenschaft wichtiger sind als Geld und Glamour, fordert Mitchie die Konkurrenz zu einem finalen Musik-Wettbewerb heraus, dem „Final Jam“, der live im Fernsehen übertragen werden soll.