Captain America 4: Neuer Marvel-Film muss harte Kritik einstecken

Mit Captain America: Brave New World startet diese Woche ein neuer Marvel-Film in den Kinos, der im Vorfeld als Sorgenkind gehandelt wurde. Die ersten Pressestimmen bestätigen diesen Eindruck nun. Es gibt aber auch einen Silberstreifen am Horizont. Ganz oben könnt ihr euch indessen den offiziellen Trailer zum Blockbuster ansehen.

Neuer Marvel-Film erhält gemischte Kritiken

Captain America 4 oder auch Captain America: Brave New World genannt, hat eine schwierige Produktionsgeschichte hinter sich. Der Film mit Anthony Mackie und Harrison Ford musste mehrfach umgeschnitten werden. Infolgedessen gab es auch zahlreiche Nachdrehs – was für gewöhnlich kein gutes Zeichen ist (Quelle: Kino.de).

Nun startet der Marvel-Film am 13. Februar offiziell in den deutschen Kinos. Die internationale Presse, einige Influencer und Fans durften den Film bereits auf der Premiere sehen und dementsprechend gibt es auch schon diverse Reaktionen auf X (ehemals Twitter). Die Meinungen zu Captain America 4 fallen dabei sehr gemischt aus.

Der YouTuber Matt Ramos bezeichnet den Film als große Enttäuschung und kritisiert das fehlende Herz (Quelle: Matt Ramos auf X). Der Journalist Erik Davis feiert den Marvel-Blockbuster indessen als gelungenes Comeback (Quelle: Erik Davis auf X). Relative Einigkeit herrscht jedoch bei der Performance von Anthony Mackie als neuer Captain America, der als würdiger Nachfolger von Chris Evans gelobt wird.

So ziemlich alle Reviews merken jedoch an, dass man dem Marvel-Film deutlich anmerkt, dass er mehrfach geändert und überarbeitet wurde. Die Schnitte sind hektisch, die Effekte wirken unsauber und das Finale hinterlässt einen hastigen Eindruck. Alles in allem ist Captain America 4 also ein unterhaltsames, aber auch irgendwie unrundes Filmerlebnis.

Es bleibt abzuwarten, wie der Film beim breiten Publikum abschneidet. Aktuell gibt es noch keinen User-Score, weder auf Rotten Tomatoes noch auf IMDb.

Wird Captain America 4 ein Kino-Hit?

Finanziell steuert der Marvel-Film übrigens auf ein erfolgreiches Wochenende zu. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Blockbuster zum Start zwischen 90 und 100 Millionen US-Dollar in seiner Heimat einspielen wird (Quelle: The Hollywood Handle).

Sollte sich das bewahrheiten, dann wäre das der bisher erfolgreichste Kinostart des Jahres – zumindest auf die USA bezogen. Denn auf Platz 1 der internationalen Charts steht ein ganz anderer Film.

