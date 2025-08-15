CarPlay und Netflix: Geht das überhaupt?

Netflix über CarPlay ist nicht vorgesehen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, es im Auto zu nutzen – allerdings mit klaren Einschränkungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Netflix-Streaming mit CarPlay: nur über Umwege möglich

Netflix im Auto über Apple CarPlay klingt für viele nach einer idealen Möglichkeit, lange Fahrten angenehmer zu gestalten. Doch offiziell erlaubt Apple nur Navigations-, Kommunikations- und Audio-Apps. Video-Streaming-Dienste wie Netflix sind nicht Teil des regulären CarPlay-Angebots.

Anzeige

Der Hintergrund: Während der Fahrt sollen Fahrer nicht abgelenkt werden. Dennoch gibt es Möglichkeiten, Netflix auf dem CarPlay-Bildschirm zu nutzen – allerdings mit Einschränkungen.

CarPlay-Hacks: die rechtliche Seite

Das Ansehen von Videos während der Fahrt ist in Deutschland für Fahrer verboten (§23 StVO). Erlaubt ist es nur, wenn das Fahrzeug steht und der Motor ausgeschaltet ist. Verstöße können Bußgelder und Punkte in Flensburg nach sich ziehen. Wer Netflix über CarPlay oder andere Systeme nutzen möchte, sollte das daher ausschließlich im Parkmodus tun.

In diesem Video erfahrt ihr alles über CarPlay – den Fahrassistenten von Apple:

Anzeige

AI-Box-Adapter: Netflix einfach ins Auto holen

Eine praktische Möglichkeit, Netflix über CarPlay oder Android Auto zu nutzen, ist der Einsatz einer AI-Box. Diese kleinen Geräte werden per USB mit dem Fahrzeug verbunden und erweitern das System um eigene Apps – darunter auch Netflix.

Der Clou: Das Ganze funktioniert ohne spezielles Smartphone-Setup, da die Box selbst wie ein Mini-Android-Tablet arbeitet. Der größte Pluspunkt ist die einfache Handhabung: Adapter einstecken, Netflix-App installieren, einloggen und loslegen.

Allerdings haben die Geräte ihren Preis, und ohne stabile Internetverbindung klappt es nicht. Zudem kann die Wiedergabe je nach Adapter und Netzabdeckung weniger flüssig laufen als direkt auf dem Handy.

So funktioniert’s Schritt für Schritt:

AI-Box-Adapter per USB an das Auto anschließen. Warten, bis das System hochgefahren ist. Im integrierten App-Store Netflix suchen und installieren. Bei Netflix anmelden. Film oder Serie auswählen und im geparkten Auto genießen.

Anzeige

CarPlay-Adapter mit Screen-Mirroring: Netflix vom iPhone aufs Autodisplay bringen

Eine Möglichkeit, Netflix im Auto über CarPlay zu nutzen, ist der Einsatz von Screen-Mirroring-Adaptern. Geräte wie Ottocast oder andere HDMI-/USB-Adapter erweitern die Funktionen des Infotainment-Systems, indem sie den kompletten Bildschirm des iPhones spiegeln.

Dadurch lässt sich jede auf dem Smartphone geöffnete App – inklusive Netflix – eins zu eins auf dem Fahrzeugdisplay anzeigen. Der Vorteil: Es ist keine spezielle CarPlay-App nötig, da die Übertragung direkt über das iPhone erfolgt. Wichtig ist jedoch eine stabile Internetverbindung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Adapter an den USB- oder HDMI-Anschluss des Fahrzeugs anschließen. iPhone per Kabel oder Bluetooth mit dem Adapter verbinden. Warten, bis der Bildschirm des iPhones auf dem Fahrzeugdisplay gespiegelt wird. Netflix-App auf dem iPhone öffnen und mit euren Zugangsdaten anmelden.

Anzeige

Offlinenutzung: mit SD-Karte oder USB-Stick Netflix streamen

Wer Netflix im Auto genießen möchte, ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein, kann Inhalte vorab herunterladen und über das Mediensystem des Fahrzeugs abspielen. Dazu lassen sich Filme oder Serien auf einen USB-Stick oder eine SD-Karte übertragen, sofern das Auto entsprechende Anschlüsse hat.

Der große Vorteil dieser Methode: Es entsteht kein zusätzlicher Datenverbrauch, und die Wiedergabe läuft ohne Unterbrechungen – ideal für lange Fahrten.

Netflix im Auto: Diese Risiken birgt das Umgehen von CarPlay-Sperren

Netflix direkt über Apple CarPlay zu streamen, klingt für viele verlockend, besonders als Beifahrer auf einer langen, ereignislosen Fahrt. Doch Apple blockiert Video-Apps in CarPlay nicht ohne Grund: Die Einschränkung dient der Verkehrssicherheit, damit Fahrer nicht durch bewegte Bilder abgelenkt werden.

Wer versucht, diese Sperre zu umgehen – etwa durch Jailbreaks oder inoffizielle Apps – geht erhebliche Risiken ein. Zum einen erlischt dadurch die Garantie des iPhones, zum anderen verstößt man gegen die Nutzungsbedingungen von Apple und teilweise auch der Streaming-Anbieter.

Anzeige

Im Falle eines Unfalls könnten solche Manipulationen zudem haftungsrechtliche Probleme nach sich ziehen. Selbst wenn ihr Netflix nur im geparkten Auto nutzen wollt, sollte euch bewusst sein, dass Eingriffe in die Software immer rechtliche und technische Konsequenzen haben können.