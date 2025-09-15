Champions League kostenlos im Prime-Abo: Diese 7 Spiele laufen bei Amazon

Diese Woche geht es endlich wieder los!
Die aufgemotzte Vorrunde der Champions League startet am 16. September 2025 – und Prime-Kunden können auf Amazon gratis jeden Spieltag am Dienstag das sogenannte Top-Spiel mit deutscher Beteiligung streamen. Jetzt ist bekannt, welche sieben Begegnungen der Streaming-Anbieter zum Start zeigt.
Amazon zeigt Champions League kostenlos
Deutschland stellt diese Saison vier Teams in der Champions League: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Alle vier dürfen sich bei Prime präsentieren, Bayern zweimal, Leverkusen und Frankfurt je einmal. Dortmund gibt es gleich dreimal zu sehen.
- 16. September 2025: Juventus Turin – Borussia Dortmund
- 30. September 2025: Paphos FC – Bayern München
- 21. Oktober 2025: Bayer Leverkusen – PSG
- 4. November 2025: PSG – Bayern München
- 25. November 2025: Borussia Dortmund – Villareal
- 9. Dezember 2025: FC Barcelona – Eintracht Frankfurt
- 20. Januar 2026: Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund
Amazon Prime 30 Tage lang gratis testen!
Es sind einige sehr klangvolle Partien mit dabei, die ihrem Namen als Top-Spiel durchaus gerecht werden – nur der zweite Spieltag enttäuscht mit der Begegnung Paphos FC gegen Bayern, bei allem Respekt für den zyprischen Vertreter.
Am achten Vorrundenspieltag, der komplett in einer Mega-Konferenz am Mittwoch stattfindet, überträgt Amazon kein Spiel (Quelle: Amazon).
Fußball-Fans müssen für alles richtig blechen
Natürlich ist mit diesen sieben Begegnungen bei Weitem nicht alles von der Champions League abgedeckt – wenn ihr auch die anderen Spiele schauen wollt, benötigt ihr ein DAZN-Abo.
Falls ihr darüber hinaus auch noch andere Wettbewerbe wie Bundesliga, Zweite Bundesliga, die UEFA Europa League oder die Premier League schauen wollt, wird es immer komplizierter – und leider auch deutlich teurer. Diese Saison könntet ihr je nach persönlicher Vorliebe bis zu 128 Monat im Monat allein für eure Fußball-Abos loswerden.