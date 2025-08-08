„Chief of War“: Episodenguide und aktuelle Infos – Wann kommt Folge 4?

Jason Momoa schreibt in „Chief of War“ hawaiianische Geschichte neu. Unser Episodenguide gibt euch den Überblick über die Serie auf Apple TV+. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft: Wird es eine zweite Staffel geben?

Episoden, Cast & Release: Alle Infos zur ersten Staffel

In Staffel 1 erleben wir die Geschichte Kaʻianas zur Zeit der hawaiianischen Einigung um 1800: eindrucksvoll umgesetzt und mit hohem historischem Anspruch, von Sprache bis Kulisse. Neben Jason Momoa sind unter anderem Temuera Morrison, Luciane Buchanan, Cliff Curtis und Kaina Makua dabei. Gedreht wurde aufwendig in Neuseeland und auf Hawaii.

Die Serie startete mit zwei Folgen am Freitag, dem 1. August 2025 auf Apple TV+. Danach erscheinen die Episoden wöchentlich:

Episode Titel Start 1 Chief of War 1. August 2025 2 Zeitenwandel 1. August 2025 3 Stadt der Blüten 8. August 2025 4 Stadt der Blüten Teil II 15. August 2025 5 OT: The Race of the Gods 22. August 2025 6 OT: The Splintered Paddle 29. August 2025 7 OT: Day of Spilled Brains 05. September 2025 8 OT: The Sacred Niu Grove 12. September 2025 9 OT: The Black Desert 19. September 2025

Der neue Apple TV+ Hit: „Chief of War“

Mit „Chief of War“ bringt Apple TV+ ein historisches Epos auf die Bildschirme, das sich durch Authentizität, imposante Kulissen und prominente Besetzung auszeichnet. Im Mittelpunkt steht Jason Momoa als Kaʻiana, ein legendärer Krieger der hawaiianischen Inseln, der sich zunächst dem Unabhängigkeitskampf anschließt und später rebelliert. Seit dem 1. August 2025 wird die neunteilige Serie wöchentlich veröffentlicht und erzählt in filmreifer Inszenierung vom Wandel eines Mannes und eines Volkes.

Ihr wollt euch selbst ein Bild von „Chief of War“ machen? Den Trailer findet ihr hier.

Noch keine Bestätigung, aber es gibt Hoffnung auf Staffel 2

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Apple TV+ keine zweite Staffel offiziell bestätigt. Ursprünglich war „Chief of War“ sogar als limitierte Miniserie konzipiert. Doch laut einem Interview von Hawaii News Now mit Jason Momoa und Co-Schöpfer Thomas Paʻa Sibbett im Juli 2025 besteht die Chance auf eine Fortsetzung, falls das Zuschauerinteresse stimmt.

Eine Entscheidung darüber könnte bereits im September 2025 fallen – also direkt nach dem Finale der ersten Staffel. Bis dahin heißt es: abwarten und streamen, denn der Erfolg der Serie dürfte stark von der Resonanz des Publikums abhängen.