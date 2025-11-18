„Classroom of the Elite“ Staffel 4: Release-Monat steht endlich fest

In Classroom of the Elite verhält sich fast kein Schüler so wie es an einer gewöhnlichen Oberschule zu erwarten wäre. Genau daraus entstehen vielfältige Intrigen im gesamten Schulsystem. Nach dem Abschluss der dritten Staffel möchten viele Zuschauer wissen, wann die vierte Season starten soll. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Season 4 Release-Monat und neuer Trailer

Vor sieben Jahren startete die erste Staffel von „Classroom of the Elite“ und nach insgesamt 38 Episoden ist die dritte Staffel vorbei. Hiermit hat der Anime das erste Jahr des Light Novels von Shōgo Kinugasa, auf dem die Serie basiert, ausgestrahlt und abgeschlossen. Die vierte Season von „Classroom of the Elite“ im April 2026 starten soll.

Die ersten drei Staffeln stehen euch weiterhin auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Crunchyroll zur Verfügung.

Zur Feier der Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer zur vierten Staffel:

Zwischen der ersten und zweiten Staffel lagen übrigens fünf Jahre und zwischen der zweiten und dritten Season zwei Jahre. Dieses Mal liegen somit ebenfalls zwei Jahre Produktionszeit zwischen Staffel 3 und Season 4.

Regisseur der vierten Staffel ist erneut Yoshihito Nishouji und die Produktion übernimmt abermals Studio Lerche. In den Hauptrollen der japanischen Synchronsprecher sind erneut Shouya Chiba als Kiyotaka Ayanokouji sowie Akari Kitouals Suzune Horikita zu hören. Ebenso kehrt Ayana Taketatsu als Kei Karuizawa zurück.

Genügend Material ist vorhanden

Da das Light Novel sich im zweiten Jahr befindet, gibt es aber genügend Material, das im Anime umgesetzt werden könnte. Kiyotaka, Suzune und alle weiteren Schüler kommen in der Serie nun ins zweite Oberstufenjahr. Somit ist die Basis eigentlich geschaffen, um den Anime fortzusetzen.