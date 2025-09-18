„Clevatess“ Staffel 2 bestätigt: Release und weitere Infos

Direkt nach dem Staffelfinale steht fest, dass „Clevatess“ eine zweite Staffel bekommt. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zur zweiten Season des Fantasy-Animes wissen müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Hinweis: In diesem Artikel befinden sich keine Spoiler zum Staffelfinale der ersten Season von „Clevatess“.

Anzeige

„Clevatess“ Staffel 2 Release-Datum noch unbekannt

Die erste Staffel startete im Anime-Summer-2025 und „Clevatess“ Staffel 2 befindet sich bereits in Produktion. Allerdings gibt es noch keine Informationen zu einem möglichen Release-Datum. Es könnte sein, dass die zweite Season in circa einem Jahr ausgestrahlt wird. Dies ist aber derzeit nur Spekulation. Sobald es konkrete Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Die erste Staffel von „Clevatess“, die 12 Episoden umfasst, steht euch im Original mit Untertitel sowie deutscher Synchronisation auf Crunchyroll zur Verfügung. Crunchyroll hat bereits angekündigt, dass auch die zweite Staffel dort im Simulcast läuft.

Bisher gibt es noch keinen Trailer zur zweiten Staffel von „Clevatess“, allerdings gibt es bereits ein neues Visual, das auf die zweite Season einstimmt:

Das Visual stimmt auf die zweite Staffel von „Clevatess“ ein. (© Yuji Iwahara / LDF)

Anzeige

Weitere Details noch offen

Die erste Staffel von „Clevatess“ entstand im Studio Lay-duce. Regie führte Kiyotaka Taguchi (unter anderem „Ultraman“), das Drehbuch stammt von Keigo Koyanagi (unter anderem „Made in Abyss“) und für das Charakterdesign ist Sōichirō Sako (unter anderem „Buddy Daddies“ und „The First Slam Dunk“) zuständig.

Ob dieselben Mitwirkenden auch an der zweiten Staffel mitarbeiten, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenfalls ist noch nicht offiziell bestätigt, dass das Studio Lay-duce die zweite Season produziert. Allerdings könnt ihr davon ausgehen, dass die Chancen hoch sind, dass sie auch „Clevatess“ Staffel 2 produzieren. Das bleibt derzeit aber Spekulation. Sobald es weitere Details gibt, aktualisieren wir den Artikel.